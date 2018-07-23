想要超模身材 何穗最爱的显瘦纸袋裤你买了吗

导语：何穗最近现身机场，网友直呼“又瘦了！”大长腿走路带风让人心生羡慕，仔细留心会发现何穗两次现身机场pick的都是同一种裤型。（内容来源： 瑞丽网）

你一定会费解，为何如此炎热的夏天瑞酱却要给你推荐长裤？但如果我说这条裤子能让你的腿又细又长呢？穿上便拥有超模身材呢？是不是你已经开始感兴趣了，先卖个关子。

让超模扛把子们给你亲身示范！

何穗最近现身机场，网友直呼“又瘦了！”大长腿走路带风让人心生羡慕，仔细留心会发现何穗两次现身机场pick的都是同一种裤型。

奇怪的是刘雯和奚梦瑶最近似乎也对这款裤子偏爱有加，表姐的粉嫩少女造型和小明酷炫的街拍LOOK都选择了这款裤子。

除了在国模中十分常见之外，外模的私服中它也是出镜率极高的单品，水原希子、Gigi、Hailey都用它潇洒出街！

这么优秀的裤子到底姓甚名谁呢？好！不卖关子了它就是显瘦裤装界的大佬——纸袋裤！

纸袋裤是从Paperbag waist pants延伸而来。其实这种裤子就是高腰裤和阔腿裤的升级版，在高腰裤的基础上，腰间位置配上腰带以及皮带装饰之类，就如同用绳子进行封口的牛皮纸袋，从而形成了超高腰的效果。

纸袋裤有个明显的标志——腰部看起来像极了用绳子扎住的纸袋，腰部还有外扩散开的叠褶。

翻翻老旧的海报杂志不难发现纸袋裤的身影，没想到这样新潮的款式竟然是从百年前就开始流行。所以这条裤装不仅能够让你变高变瘦还能让你赶上复古风潮，简直买到就是赚到啊！

既然纸袋裤人气又高效果又好，不买起来还在等什么呢？等等，有两个雷区，瑞酱得先帮你避开。

首先沈梦辰这条纸袋裤的版型就是雷区之一，胯部过多的褶皱加上小腿部分过紧的处理让本来纤瘦的沈梦辰变得胯大腿短。这样的裤子并不是纸袋裤中的好选择。

因为纸袋裤自身有着宽松的版型，所以难免会把下半身变宽，如果再用过于复杂的印花或者跳跃的颜色装饰的话反而会有显胖的效果。

除了上面说的两种纸袋裤雷区之外，你还得学学如何搭配。

1。 搭配croptop是明智之选

用超短的croptop搭配高腰的纸袋裤能够让你瞬间get超模身材。三七分的比例并不用天生，用一条纸袋裤就轻松得到啦~

由于纸袋裤腰头的抽褶设计，你的上身单品不要太过复杂，尤其是衣角部分一定要平整。抹胸就是搭配纸袋裤不错的选择。

抹胸croptop你都没有？不妨用一件短T恤打个结来实现吧！还能增添你的穿搭等级哦~

2。 搭配一根腰带让你的纸袋裤更加吸睛

除了croptop之外，纸袋裤还有一个必不可少的好伙伴——腰带！

纸袋裤能够解决肚子有肉、腰部粗壮等下半身难题！然而腰带的作用就是让这些优点放大化！选择对比色系的腰带能够让你的高腰长腿更加显眼。

或者是尝试同色系腰带，虽然并不吸睛，但却能够进一步加强腰部线条，打造长腿好比例。

3。 除了腰带之外，超高腰还可以尝试背带款式

很多纸袋裤为了抢占时髦元素愿意把腰头向上提高三公分，这样的设计无疑为你的腿部贡献更多的长度，只不过还是会有些违和感，这时你需要一根背带的加持，不光减龄还能增添英伦效果。

4。 胯宽臀大？没关系一件外搭全能搞定

很多腿粗的姑娘都避不开另一个大问题——胯宽臀大，纸袋裤虽然能帮你遮住粗腿，但却会加宽你的胯部。不妨试试给你的croptop外面加一件外搭吧！敞开穿既能收获长腿，还能显瘦满分。

单品推荐：

Stella McCartney $342

Mo&Co。 ￥719

Zara ￥299

MOTHER OF PEARL $232

EARTH MUSIC&ECOLOGY ￥268