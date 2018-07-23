时髦好穿的人字拖 让超模都甘愿放下高跟鞋

导语 ：人字拖，因走起路来“噼里啪啦”，英文名叫flip flops。人字拖又被称为夹脚凉鞋，因为“一个鞋底+两根细带”的“平庸”造型总给人“登不了大雅之堂”的印象。你总会把它定义为下楼买菜遛狗时随便穿穿的懒人装备，在你瞧不上它的时候，仙女们早就放下骄傲的高跟鞋，穿起这双鞋届比基尼了。（内容来源：瑞丽网）

时尚界可从来没“抛弃”过人字拖，时尚博主 Blogger Jeanne Damas曾经在一次采访中提到法国女孩从不穿人字拖上街，然而意大利殿堂级品牌Valentino在2018早春度假系列中把法国女孩嫌弃的人字拖搬上了T台，与浪漫的仙女裙搭配俏丽甜美又休闲随意。Alexander Wang 17春夏系列中的人字拖也变身为炫酷的“脚环王”，Miu Miu则让人字拖开了“花”。看了这些时髦又高级的人字拖，谁还会说它只能穿去菜场？

Valentino 2018早春系列

Christian Dior 2016早春度假系列

Louis Vuitton 2016早春度假系列

CHANEL 2014秋冬高定系列

欧美女星和超模们尤其爱穿人字拖出街。Kate Moss等老牌个性超模，把简约的人字拖穿出了万种风情。她们的演绎也使得人字拖这个原本只是追求舒适的单品，抹上了时尚的色彩。

谁说仙女一定要长裙高跟鞋才美，艾丽·范宁可是人字拖的忠实爱好者，无论裙装休闲装，运动还是出街，一双人字拖hold所有造型。

甜姐米兰达可儿由于优越的超模身高，对平底夹脚拖也尤其宠爱。一双设计感十足的夹脚拖搭配墨镜，谁还敢说没气场？

超模Gigi抹胸croptop搭配休闲短裤，脚上的裸色人字拖相当衬腿型。

一贯以随意舒适为头号穿衣标准的K帅怎么会错过好穿的人字拖呢？

国内女明星们在机场造型中也开始选择这个在长久飞行中最为舒适的单品，王鸥的简约黑色夹脚拖搭配利落的白Tee黑裤，你还说人字拖普通吗？

韩雪飘逸长裙搭配蓝白色人字拖，仙气十足又清新自然。

如何把看似普通的人字拖穿出“花”来？“买菜装备”到底还能拗出怎样的时髦造型？和瑞酱一起来看看吧！

1.去度假吗？除了长裙你还差一双人字拖

说起度假你的脑子里会浮现什么？沙滩、海浪、草帽、长裙，当然还有和长裙最搭的夹脚拖！与高跟鞋相配的长裙总是少了点度假的风情，这样的吊带印花长裙搭配夹脚拖再架一幅墨镜，大声宣布：我已经为出去玩做好准备了！

除了仙气飘飘的长裙，抹胸吊带小洋裙搭配人字拖更加减龄活泼。皮革人字拖更日常，金属人字拖更时髦，草编人字拖更应景。

度假除了适合海边的长裙+人字拖，音乐节最受欢迎的热辣造型中一定少不了夹脚拖和夹脚凉鞋，搭配热裤迷你裙，明天你就成为穿搭范本。

2.懒人时尚圈的扛把子，说走就走去运动

作为最好穿的鞋没有之一的拖鞋，人字拖当然可以在你下楼倒垃圾的时候穿，可是运动达人们为了舒适好走，也为了轻便易携在去往健身房的路上也会选择它。

最常被pick的就是简约大方的黑色款，Lily Collins搭配紧身leggings，白雪公主日常穿搭也有这样的一面。

黑色的人字拖最为普通百搭，但当你的健身装扮“五彩缤纷”时，选择一个与运动裤相近或同样的配色更为精致协调噢，选择撞色则玩味十足。

3.可甜可酷超百变，还带一点美式休闲

人字拖是最百搭的，在你选择牛仔短裤时它可以是你的减龄神器，不但衬腿型也可以露出纤细的脚踝。

为什么说人字拖带一点美式休闲风呢？因为它除了搭配嫌弃长裙也可以搭配日常出街的小洋裙、半裙甚至是背带裙，看似随意简单又不失甜美。

玩下衣失踪时选择一双人字拖，瑞酱甚至觉得比高跟鞋更多了一点小性感。

除了甜甜的穿，人字拖也是扮酷的一把好手。个性十足的人从不会穿着拘谨难受，而人字拖就自带“吊儿郎当”的慵懒气质。

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