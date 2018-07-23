高贵妃和猪八戒抢衣穿？时尚圈的奇葩设计比你想的多

导语：最近在朋友圈刷屏的于正新剧《延禧攻略》大家有看吗？这部新晋宫斗剧一开播就成功吸引了大批忠实的观众。（编辑：@philtre）

《延禧攻略》剧照

而于正更是一改以往花花绿绿的画风，这部《延禧攻略》从色调到戏服再到妆容，都素雅讲究起来。比如清朝年间流行的绛唇妆，就出现在这部戏中。画面更是主打灰色调，不少人看完几集后都表示还想继续看下去。

绛唇妆

《延禧攻略》剧照

除了画面更有质感外，这部戏的选角也让人忍不住想要多瞧上两眼！佘诗曼，秦岚，张嘉倪…不仅是气质型的演技派，还都是宫斗剧中的杠把子。当然，说到《延禧攻略》，还不得不提刚刚在《我不是药神》里有出色发挥的谭卓老师，摇身一变竟成了乾隆身边的一名妃子！

谭卓饰演高贵妃

谭卓饰演的高贵妃嚣张跋扈，可算是本剧中存在感最强的一位妃子了。虽然表演有些用力过猛，但看得出，高贵妃真的是在很努力的去宫斗了！比如她嫉妒皇后的原因竟是因为自己比皇后少了那么丁点份例…

高贵妃

除了有点出戏的台词，高贵妃的衣着也承包了整部剧的所有笑点。高贵妃一定是这届紫禁城里的时尚咖，穿衣打扮最特立独行的一位，这件珍珠镂空披肩却意外的和猪八戒撞衫了。

高贵妃的珍珠镂空披肩

猪八戒造型

搭配这一身红色的戏服，又被说成了红富士的套膜！

富士苹果

不过有趣的是，不少影视剧中总能找到一些和我们生活用品神似的造型，还记得之前关晓彤的缝纫机发型吗？和谭卓的富士苹果不相上下。

行走的缝纫机

当然，cos成苹果包装袋的不止在古代！前不久，网红超模Bella也把自己包裹成了苹果保鲜袋。

Bella-Hadid

赶上这股时尚圈蔬菜热潮的还有贝嫂，一身橘色配绿色的穿搭，好似一根行走的胡萝卜。

贝嫂

还有前不久亮相戛纳红毯的范冰冰，一身中绿色层叠长裙被泰国版王守英用西蓝花这么一cos，还真的十分传神了。

范冰冰

单独看的话也可以说是一颗西蓝花

可见时尚也是来源于生活，这些把生活中元素神加工的时髦单品在时尚圈也是混得如鱼得水，没有了奇葩设计，时尚圈就少了那么点精气神！接下来，让我们看看时尚圈还有哪些有趣的设计。

呆萌的Thom Browne狗狗包包

就拿一直在设计上脑洞很开的Thom Browne来说，某一季有许多狗狗造型的包包，设计灵感来自设计师的爱犬Hector，但采用拼接的设计，颜色又很奶油，所以呆萌十足。

呆萌的Thom Browne狗狗包包

Charlotte Olympia水果包包

紧随其后的还有Charlotte Olympia有名的水果包包！比如一脸灿烂的香蕉包，实用型很强的西瓜包还有略微显得有点苦大仇深的菠萝包。

Charlotte Olympia水果包包

Moschino交通路障包包

脑洞很大的Moschino每年都会有各类奇葩的设计，而这几款交通路障的包包十分神似！

Moschino交通路障包包

我们再来看看鞋履届的奇葩担当，Hood By Air的双面靴子着实让人眼前一亮，而Alexander McQueen驴蹄鞋也是一出市就成了反人类的经典设计。

Hood By Air 2017春夏系列