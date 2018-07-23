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高贵妃和猪八戒抢衣穿？时尚圈的奇葩设计比你想的多

高贵妃和猪八戒抢衣穿？时尚圈的奇葩设计比你想的多
2018年07月23日 17:57 新浪时尚
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　　导语：最近在朋友圈刷屏的于正新剧《延禧攻略》大家有看吗？这部新晋宫斗剧一开播就成功吸引了大批忠实的观众。（编辑：@philtre）

《延禧攻略》剧照《延禧攻略》剧照

　　而于正更是一改以往花花绿绿的画风，这部《延禧攻略》从色调到戏服再到妆容，都素雅讲究起来。比如清朝年间流行的绛唇妆，就出现在这部戏中。画面更是主打灰色调，不少人看完几集后都表示还想继续看下去。

绛唇妆绛唇妆
《延禧攻略》剧照《延禧攻略》剧照

　　除了画面更有质感外，这部戏的选角也让人忍不住想要多瞧上两眼！佘诗曼，秦岚，张嘉倪…不仅是气质型的演技派，还都是宫斗剧中的杠把子。当然，说到《延禧攻略》，还不得不提刚刚在《我不是药神》里有出色发挥的谭卓老师，摇身一变竟成了乾隆身边的一名妃子！

谭卓饰演高贵妃谭卓饰演高贵妃

　　谭卓饰演的高贵妃嚣张跋扈，可算是本剧中存在感最强的一位妃子了。虽然表演有些用力过猛，但看得出，高贵妃真的是在很努力的去宫斗了！比如她嫉妒皇后的原因竟是因为自己比皇后少了那么丁点份例…

高贵妃高贵妃

　　除了有点出戏的台词，高贵妃的衣着也承包了整部剧的所有笑点。高贵妃一定是这届紫禁城里的时尚咖，穿衣打扮最特立独行的一位，这件珍珠镂空披肩却意外的和猪八戒撞衫了。

高贵妃的珍珠镂空披肩高贵妃的珍珠镂空披肩
猪八戒造型猪八戒造型

　　搭配这一身红色的戏服，又被说成了红富士的套膜！

富士苹果富士苹果

　　不过有趣的是，不少影视剧中总能找到一些和我们生活用品神似的造型，还记得之前关晓彤的缝纫机发型吗？和谭卓的富士苹果不相上下。

行走的缝纫机行走的缝纫机

　　当然，cos成苹果包装袋的不止在古代！前不久，网红超模Bella也把自己包裹成了苹果保鲜袋。

Bella-HadidBella-Hadid

　　赶上这股时尚圈蔬菜热潮的还有贝嫂，一身橘色配绿色的穿搭，好似一根行走的胡萝卜。

贝嫂贝嫂

　　还有前不久亮相戛纳红毯的范冰冰，一身中绿色层叠长裙被泰国版王守英用西蓝花这么一cos，还真的十分传神了。

范冰冰范冰冰
单独看的话也可以说是一颗西蓝花单独看的话也可以说是一颗西蓝花

　　可见时尚也是来源于生活，这些把生活中元素神加工的时髦单品在时尚圈也是混得如鱼得水，没有了奇葩设计，时尚圈就少了那么点精气神！接下来，让我们看看时尚圈还有哪些有趣的设计。

　　呆萌的Thom Browne狗狗包包

　　就拿一直在设计上脑洞很开的Thom Browne来说，某一季有许多狗狗造型的包包，设计灵感来自设计师的爱犬Hector，但采用拼接的设计，颜色又很奶油，所以呆萌十足。

呆萌的Thom Browne狗狗包包呆萌的Thom Browne狗狗包包

　　Charlotte Olympia水果包包

　　紧随其后的还有Charlotte Olympia有名的水果包包！比如一脸灿烂的香蕉包，实用型很强的西瓜包还有略微显得有点苦大仇深的菠萝包。

Charlotte Olympia水果包包Charlotte Olympia水果包包

　　Moschino交通路障包包

　　脑洞很大的Moschino每年都会有各类奇葩的设计，而这几款交通路障的包包十分神似！

Moschino交通路障包包Moschino交通路障包包

　　我们再来看看鞋履届的奇葩担当，Hood By Air的双面靴子着实让人眼前一亮，而Alexander McQueen驴蹄鞋也是一出市就成了反人类的经典设计。

Hood By Air 2017春夏系列Hood By Air 2017春夏系列
“驴蹄鞋”“驴蹄鞋”
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