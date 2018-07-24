买到这17款包做梦都要笑醒 而且它们居然都在打折

导语：最近你有没有像芭姐一样被各种电商打折邮件疯狂轰炸？2018秋冬系列的商品马上就要上架，各种大牌不再高冷，通通开始 Summer Sale 清库存了（内容来源：时尚芭莎）

重点是这次的打折力度非常大，单品也无比诱人，有些从T台上下来的2018 春夏款居然也在打折！

废话不多说，各大电商最火、性价比最高、最值得买的包包芭姐都给你挑出来了！

疯了？大牌18秀款都在打折！

一些国内专柜里还在热卖又高价的新品，现在用国外的折扣价就能买到，比如Fendi 这只刚从模特手里下来的 “Runway” 秀款手提包

清新的藕白色+驼色永远百搭不出错，红色锁缝边基本不用担心撞包，硬挺有型的中号的尺寸拿来通勤用刚刚好

FENDI 中号"RUNAWAY"皮革手提包

€ 3307.00|30% 折扣 € 2314.00

Chloé 的 Roy 单肩包是 Ramsay-Levi 接管后首推的包袋系列，乌托邦式的民俗印花与都市感的白色包身混搭碰撞，可随性帅气的搭配街头装。

双包带设计和间接的款式特别实用，而且完全不用担心搭配问题

CHLOÉ Roy中号手拿包

¥13,131|40% 折扣¥7,879

今年春夏篮子包有多火不用芭姐说了，柔软的小羊皮褶皱拼接硬质编织底座，Miu Miu 这款就是篮子里的高级配置

不论是海滩度假，还是田园野餐，Miu Miu甜而不腻的粉色永远符合少女们的奇幻感。

趁现在入手当季款非常合适，马上就能拎出去野餐

Miu Miu Pink Matelassé Logo Tote

60 USD|21% 折扣32 USD

Paula Tote 在秀场上第一次出现就抓住了很多人眼球，它其实是 Loewe 创意总监 Jonathan Anderson 与 Paula’s Lbiza 创始人 Armin Heinemann 联手推出的胶囊系列。

夸张欲坠的流苏摇曳肆意的随风而动，大大醒目的logo就是当今极简主义的热潮，实用王 Tote 趁现在折扣价买简直不要太爽

LOEWE Paula 流苏手提包

¥13,900|20% 折扣¥11,120

2018 春夏系列新出的的编织手提包，是夏日柳条篮包与格纹图案的完美结合。

这一季的糖果配色唤起了很多人的少女心，这只粉白编织的色块组合瞬间抓住了夏天的尾巴，想不醒目都难。

刚好这款现在就在打折，赶紧下单还能在夏天用起来

Loewe Two-Tone Woven Leather And Suede ToteColorPink

¥25,500 |30% 折扣 ¥17,850

Balenciaga 18 春夏秀场的秀霸 Laundry 超大流苏包也在打折，柔软包身加上粗矿的大流苏设计嬉皮摩登感十足

很多人担心 Hold 不住秀场这么浮夸的款式，芭姐帮你找到一只正在打 6 折的小号款，还是永不出错的百搭黑色款，日常用完全 OK

BALENCIAGALAUNDRY XS CABAS WITH BIG LOGO

CN¥17,560|40% 折扣CN¥10,536

性价比巅峰，抢不到的小众爆款也打折！

时装精都爱的 90 后设计师 Simon Porte Jacquemus 的东西现在也太抢手了，不趁打折买几件简直不配爱时装

Jacquemus 2018 春夏系列

Jacquemus 式的解构简约总能一招致胜，各种几何感和明亮配色可爱又趣味，比如今年刚出的这款水桶包

一根肩带，可拎可挎，性价比高又Chic，T台款正在打7折，千万别错过了

JACQUEMUS Le Sac Praia皮革水桶包

€ 555 | 30% 折扣 € 388

说到难抢的小众热牌不得不提 Danse Lente ，不仅一上线就售罄，预定期也长得让人落泪

芭姐竟然在 FWRD 上找到一只最畅销的 Phoebe 系列！姜黄色的圆形色块让墨绿和白色的混搭实在太好看了

别看它是小号，分隔夹层和风琴褶其实容量非常可观，这只配色这么好看，只能说祝你好运咯

DANSE LENTE Mini Phoebe Bag

Cult Gaia 这款 Instagram 博主人手一只的竹纤维手拿包，你是不是种草很久了？

“Ark” 系列除了作为野餐度假的时髦单品，新出的浅粉色超级柔软，现在就能半价买到！

CULT GAIA Ark 小号手提包

¥3,625|50% 折扣¥1,813

还有这只小可爱 “Lilleth” 折叠包，实物到手真的精致得像一件艺术品

拿着去度假一副太阳镜，一根口红，绝对够装。折叠起来放行李箱里完全不怕压坏

CULT GAIA 手拿包

¥3,769|20% 折扣¥3,016

洛杉矶牌 Simon Miller 火很久了，精致小巧的“盆栽包”早就被小众癌们追成爆款

新推出的配色里就属这只薄荷绿色最好看，玳瑁纹圆形手柄也超级清凉有质感

SIMON MILLER Bonsai Bag

¥5,510|15% 折扣¥4,684

除了经典的盆栽，今年新出的纸质“午餐袋”也很值得入手，特殊的材质完全不用担心破掉，别看造型奇特，日常通勤或者逛街Party居然都百搭

SIMON MILLER 折叠牛皮手拿包

¥4,000|30% 折扣¥2,800

不买不是人系列，半价入手大牌经典款

最疯狂的是各种大牌经典款现在也非常敢打折，比如 Loewe 的当家 IT Bag Hammock 现在直接打5折，简直就是买到就是赚到

而且你别以为打折的都是普通款式，现在竟然有一只一只缤纷条纹款 Hammock 在打对折！多种背法实用又好看，完全不用担心撞款

LOEWE Hammock 小号单肩包

¥15,500|50% 折扣¥7,750

Valentino 今年猛推的主打款 Candystud 你肯定觊觎很久了

其实各种甜腻的配色真的不好搭衣服，黑色的这款会实用得多，柔软的包身加上小铆钉又酷又可爱

芭姐也搞不懂为什么这么新的款式现在直接打半价？？赶紧抢了一个拿来上班用

VALENTINO GARAVANIROCKSTUD SPIKE LEATHER SHOULDER BAG

.743|50% 折扣.372

不管你买了多少包，Saint Laurent 的 Kate Monogram 应该都是你考虑入手的一款超级经典包包，因为它永远不用担心会过时

这只半价的仿鳄鱼压纹的光泽感看起来就比普通的要贵一些，实际现在超便宜就能入手，不要告诉别人

SAINT LAURENT KATE MONOGRAM LEATHER BAG

.690|50%

Givenchy 的 Antigona 绝对是欧美名媛最爱的款之一，虽然已经不是新款了，但是容量和耐用度后来的包都完全比不了

趁现在打6折入手非常合适，不用担心银色难驾驭，搭配简单的黑白就完全不会出错

GIVENCHY ANTIGONA LEATHER SHOULDER BAG

CN¥14,900|40% 折扣CN ¥8,940

说到通勤大包，Balenciaga 的 Laundry Cabas S 也绝对需要推荐，简单大气又能装，四个手柄拥有独特的操作，可以自由切换肩背和手拎两种模式

颜值超高的白色正在打6折！你没看错，就是6折！

BALENCIAGA Laundry Cabas S 手提包

¥15,994|60% 折扣¥6,398

非常感谢一只看到底没有退出去抢货的你，就问芭姐这波吐血推荐你服不服？