夏天已经过半 姑娘们的内衣都穿对了吗

导语：每年的夏季从立夏 (5月5日) 始立秋 (8月7日) 尽，按此推算今年的夏天已经过去一大半啦。想必各位海报Girls已经将各种露肩装、露胃装、吊带衫穿了个遍，可是内衣有没有选对呢？我们再来复习一下吧。（内容来源：海报时尚网）

时尚博主Shea Marie

每年的夏季从立夏 (5月5日) 始立秋 (8月7日) 尽，按此推算今年的夏天已经过去大半。想必各位海报Girls已经将各种露肩装、露胃装、吊带衫穿了个遍，可是内衣有没有选对呢？我们再来回忆一下吧。

V领：

时尚博主卡米尔·夏里埃尔 (Camille Charriere)

V领时装自带性感特质，时髦中透着成熟魅力，是轻熟龄女生的最爱，今夏流行的围裹裙就是V领裙装的代表。

法国时尚博主Jeanne Damas 私照

它在腰间围裹出最动人的曲线，恰到好处的V字领口若隐若现十分诱惑，难怪会成为卡米尔·夏里埃尔 (Camille Charriere) 、Jeanne Damas等法式风格博主的最爱单品。

2018年7月10日艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 纽约外出

维密天使艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 也爱穿围裹裙，黑白波点印花加上复古的设计，格外凸显女人味。

Free People Cross Back无钢圈文胸：280元

海报编编想给大家推荐这种深V形状的无钢圈文胸，穿在围裹裙里面正好。

时尚博主Patricia Manfield

除了围裹裙，V领吊带衫 (裙) 也是本季的时尚大IP。尤其是细肩带款，清凉时髦，性感与精致并存，叫时尚博主、红人们都爱不释手，无论出街还是旅行都要穿着它。

时尚博主Alexandra Pereira私服穿搭

长款V字吊带裙优雅浪漫，短裙款则活泼俏丽，配上姜黄、湖蓝等亮丽的配色，拍照超级美哦。

洛杉矶时尚博主Julie Sarinana

还有这种细肩带雪纺上衣，露肩的细节弱化了V字领口的性感，让衣服更显设计感，同时又凉快好穿，是夏季必备的时尚单品。

超模纳塔利·沃佳诺娃 (Natalia Vodianova)

如果你嫌细吊带太暴露，编编推荐肩带稍粗的大V龄背心。纳塔利·沃佳诺娃 (Natalia Vodianova) 穿的红白条纹背心搭配高腰条纹短裤，是属于名媛大小姐的度假行头。

时尚博主adnorah

时尚博主Adnorah则偏爱这件肩部打结的黑色背心。

时尚博主adnorah

因为它实在太好穿了，无论是跟休闲舒适的棉麻长裤还是成熟雅致的丝缎半裙都能完美配搭。

每年的夏季从立夏 (5月5日) 始立秋 (8月7日) 尽，按此推算今年的夏天已经过去一大半啦。想必各位海报Girls已经将各种露肩装、露胃装、吊带衫穿了个遍，可是内衣有没有选对呢？我们再来复习一下吧。

H&M无肩带强力上托文胸：199元

因为搭配细肩带和大V领背心都不好露出肩带，因此海报编编会推荐无肩带上托文胸。

2018年6月30日奥莉维亚·库尔普 (Olivia Culpo) 阿曼特海滩游玩

奥莉维亚·库尔普 (Olivia Culpo) 这样的大胸女生就可以选无肩带上托文胸，如果承托力不够，可以购买针对大胸的副乳侧加宽提拉的隐形文胸。

时尚博主Victoria

A罩杯女生编编更建议直接贴胸贴即可。

U型领、方领：

肯达尔·詹娜 (Kendall Jenner)

宫廷风重返时尚舞台，叫肯达尔·詹娜 (Kendall Jenner) 、艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 爱不释手的便是这种大U领上衣。

名模艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk)

尤其是艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) ，在今年夏天穿过好几回U型领公主袖上衣。

2018年6月20日，艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 纽约外出

复古浪漫的衣服与牛仔裤搭配竟然很登对，想打造夏日甜美造型的海报Girls可不能错过哦！

Free People Marina钢圈文胸：490元

浅罩杯文胸清爽可爱，适合搭配低胸上衣。内衣上的肩饰可以增加承托力，穿着感更佳，搭配一般的短袖上衣也不会“暴露”。

2018年7月18日凡妮莎·哈金斯 (Vanessa Hudgens) 街拍

本季流行的方型领时装，大多以背心款出现，受到不少欧美女明星的青睐。矮个妞代表凡妮莎·哈金斯 (Vanessa Hudgens) 就穿着方领印花背心搭配黑色长裙出现在街头。

达科塔·约翰逊 (Dakota Johnson) 着波点装出街

达科塔·约翰逊 (Dakota Johnson) 、泰勒·史薇芙特 (Taylor Swift) 也分别穿着方型领背心裙和牛仔上衣被街拍。

2018年7月18日泰勒·史薇芙特 (Taylor Swift) 纽约外出

好久不见的“霉霉”穿衣愈发帅气了，方领牛仔背心搭配牛仔短裤和球鞋，打造出帅气利落的休闲Look。

H&M超细纤维/蕾丝抹胸式文胸 (肩带可拆卸) ：149元

半罩杯式文胸很适合搭配超低领的衣服，选择肩带可拆卸的款式以适应更多穿搭需求。

平口、抹胸：

时尚博主Aimee Song私照

平口露肩上衣 (or裙装) 在今年夏天一下子火了起来，穿着效果自然十分清凉性感，同时又给人华丽又浪漫的感觉，是甜美系女孩的夏日最爱。

2018年05月31日奥莉维亚·库尔普 (Olivia Culpo) 伦敦外出

奥莉维亚·库尔普 (Olivia Culpo) 2018年7月16日身着Are You Am I上衣，搭配subi牛仔裤，踩AncientGreek凉拖，挎Chloe Faye系列单肩包，戴Gentle Monster太阳镜准备离开离开迈阿密的W Hotel

奥莉维亚·库尔普 (Olivia Culpo) 是这种上衣的忠实粉丝，多次用一字领露肩衫搭配牛仔裤高调出街。

2018年7月11日，艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 和Tom Daly纽约外出

维密天使艾尔莎·霍斯卡 (Elsa Hosk) 跟男友外出时也穿过，不过她选择的是超短款的抹胸上衣。加了白色褶皱的超短上衣，看起来倒更显青春可爱了。

凯雅·格伯 (Kaia Gerber)

“模二代”凯雅·格伯 (Kaia Gerber) 穿的黑色一字领针织上衣设计简约轻熟，跟蓝色牛仔裤和小白鞋搭配也挺好看的。

2017年10月14日，凯亚·葛伯 (Kaia Gerber) 马里布外出

她还直接穿抹胸上衣配短裤上过街，刚好秀出自己最得意的纤长四肢，果然青春无敌。

H&M蕾丝半杯文胸 (肩带可拆卸) ：129元

跟方型领上衣搭配的内衣相似，选择可拆卸肩带的半杯文胸基本就能搞定平口露肩上衣。海报编编并不建议在弹力抹胸上衣里面叠穿抹胸文胸，在走动摩擦过程中反而很容易滑落，一定要选能紧紧扣住身体的文胸。

背心、挖肩：

2017年12月14日肯达尔·詹娜 (Kendall Jenner) 和凯亚·葛伯 (Kaia Gerber) 在比弗利山庄外出

虽然在工作场合不太适合，但海报编编私底下却极爱穿背心或挖肩设计的上衣，因为这类衣服很适合上半身纤瘦又没有副乳的女生。但在文胸的选择上则与上面推荐的款式不同。

2017年10月9日，凯亚·葛伯 (Kaia Gerber) 马里布外出

像方领、U型领的衣服，适合肩带往外侧的文胸，而挖肩上衣则要选肩带往内收的款式。像凯亚·葛伯 (Kaia Gerber) 这样内衣没选对，两条肩带太靠外，就会露出来影响美观。

凯亚·葛伯 (Kaia Gerber) 2017年10月7日身着Are You Am削肩露腹上衣，搭配Frame豹纹微喇裤，踩R13厚底短靴，背Alexander Wang单肩包，佩戴Jennifer Fisher圆环耳环在圣莫尼卡外出

不露出肩带更加清爽有品位，那该选择怎样的内衣呢？

Kiki De Montparnasse工字背休闲文胸

Kiki De Montparnasse工字背休闲文胸就是专门为挖肩类时装所设计。采用水洗真丝制成，轻薄透气，缺点是不利于塑出优美的胸型，千万别穿在针织或弹力紧身上衣里。

除此之外，你还可以选择无肩带文胸、隐形文胸或胸贴，选择不少呢！