这些小招数 让你穿普通T恤也能赢

导语：无奈，都说基础款最经典，然而T恤一箩筐，天天一个样。有什么办法可以既不出银子，又打破T恤普罗大众的魔咒嘛？诗诗、倪妮、唐嫣她们都告诉你，有！还不止一个！（内容来源：ELLE中文网）

出门急了想补救？那就卷袖！

有哪一种办法可以让你稳稳地不出错，既做到与众不同又不会太抢眼？那只有卷袖！几秒搞定，不劳神费心，而且卷起袖子一下子为T恤增添了细节和层次，休闲感也应运而生。

小袖笼---斜卷

大小袖笼有着不同的卷法，小袖笼比较贴合手臂，因此更适合斜向上翻卷，留出空间和余地。斜线条从几何上一招打破T恤的常规与大众，而且，经验证明钝角向上更有利于显瘦！

Foodie们，同样是穿着T恤去觅食，为什么常常自己拍出来就没有博主们那么有范儿？瞧，没有那股子“卷起袖子左右开弓”的随性和自在，再诱人的美食照也总少了几分潮味。

以自然简约风格俘获一大批粉丝的倪妮也用了这个法子，灰色的T恤中规中矩，但斜着卷起袖子，走动间还落下半截的自然感和随心所欲正中man气穿搭的精髓，军绿的宽松九分裤和黑色一脚蹬在色彩上突出中性与质感，垂下耳机，洒脱不羁。

大袖笼---平卷

大袖笼的情况略微不同，相比起斜卷，平卷更能撑出衣服的筋骨，不会让T恤看上去软塌塌没有型。比如唐嫣这件最简白T以大袖子为特色，不卷拖沓，斜卷怕掉，只有平卷，精神还显瘦。

而平卷在搭配路数上和斜卷比较一致，都和少年气很足的灯笼裤、运动裤、九分裤等很合拍，不过如果要追求高一些的整体感，色彩的把控也格外重要。例如蔡依林在鸭舌帽、运动裤和手提包的选择上都走了粉色路线，很有章法而且基本不用担心会错。

想要稍微皮一些？那就打结！

如果是和三五好友聚会出游，那穿搭也需要彻底放下架子，尽情嗨起来！卷袖子比较低调，论活力值，还属“打结”拿第一。不仅好学易上手，让T恤变得修身起来，点到为止的露肤更是充满乐趣和玩心。

更上照---斜打结+印花/波点/条纹下装

这种穿法其实本质就是上简下繁，对上镜来说也无疑是最佳搭配套路。波点是今夏大热的复古元素，印花带有热带气息，条纹经典不衰，搭配斜着打结的T恤秀出腰腿，俏皮时髦，各有所长。

更日常---正中打结+牛仔裤/纯色下装

正中打结比起斜打结略微收起了几分随性，搭配牛仔裤很适合城市出行，如果觉得需要更多元素点缀，皮带、草帽等都可以戴起来！昂首阔步，气质也不在怕的。

正中打结，T恤两边起的褶皱左右对称，远看还具有天生的设计感，尤其是白色的T恤正中打结，搭配高腰白色长裤，以皮带分出黄金比例，清冷简洁又绝不循规蹈矩。

想要不经意的慵懒感？那就“塞”一半！

打扮归打扮，但往往就是那种散散漫漫，不按常理出牌的时髦更令人印象深刻。那该怎么通过一件T恤，“造”出这样一种生活得很慢节奏的闲情逸致呢？

隆诗夫妇登场教学！条纹T恤下摆塞一半，搭配牛仔短裙，居然能把散步装穿出走秀的气场？诗诗也没下什么额外的功夫，一顶棒球帽，一双同色系运动鞋，赢，没话说。

戚薇则更加别具一格一些，上衣下摆不规矩，那裙子也得“跟个风”。撕裂式下摆外加黑色字母印字，化慵懒为前卫，自信而又大胆。

那如果我偏偏想要精致感呢？那就戴条项链！

既然有人独爱慵懒，那自然就有人就想把T恤的“身价”抬一抬。这也丝毫不难，加点配饰就能做到。别以为项链平时只能作为附属品，在T恤上它能扭转乾坤！

对T恤+裤装这种接地气的穿搭来说，一条独到的项链是自带主角光环的。粗链细链各有千秋，比如谭松韵和模特的粗链条，一下子就能夺人眼球，羽毛、方片等也赋予了T恤民族风情和艺术气息，想象看看，是不是比不加装饰要强上许多？

而很多女生钟爱的金银细项链小巧精致，搭配普通短袖甚至运动T恤都能让精致感稳上三个台阶。尤其是纯色T恤，效果更是立竿见影。

而对于黑色T恤来说，金银项链的光感和细致还能发挥出另一个功能，充实细节+提亮。比如很多酷girl喜欢一身黑，有时候难免太沉闷太压抑，这时候有一条项链，噔噔噔，整体立刻饱满起来！

看来不用买新T恤！有这几个小法子在，旧衣新穿明天就能约！