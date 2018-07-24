你没看错 打底裤外穿流行了起来

导语：时髦精们最近都纷纷穿上了运动短裤，演绎了与衬衫、西装、Tee等单品的混搭Look，舒适方便又帅气，最重要的是只要几十元就能跟风了哦！（内容来源：ELLE中文网）

运动短裤是什么东西？我们可以将它认作短款Leggings或是曾几何时流行过、穿在裙子里的安全打底裤。

时髦精们早已像金小妹一样在穿搭上突破传统将它发扬光大，将晚装TOP与运动短裤混搭，可以说是混搭中的战斗机！

想穿出时尚高级感并不难，学会她们的穿搭经就好！

穿搭指南一：T恤+打底裤

T恤的包容性非常好，与打底裤搭在一起非常和谐，oversize宽松T恤呈现出上松下紧的既视感，洒脱又随性；一旦换成紧身T恤，S曲线一览无遗，相信拥有姣好身材的潮人们一定不会放个这个大显身材的好机会！

穿搭指南二：衬衫+打底裤

用衬衫+打底裤的造型来诠释率性潇洒再适合不过了，若想为造型凭添妩媚感在腰间多下些功夫即可，将衬衣腰间打结、增加一条腰带或一个腰包都可以，当然，宽大的衬衣下搭打底裤又是另一种风格，慵懒而随意！

穿搭指南三：西装+打底裤

只有你敢想没有潮人不敢穿的，西装配打底裤就是这样的存在！紧致贴身的打底裤不仅完美勾勒了腿部线条也弱化了西装的硬朗，兼具性感与干练的造型将来势必会在职场中兴起一场时尚潮！

穿搭指南四：运动内衣+打底裤

最后我们来看看大家挥之不去的心中所想--运动内衣+打底裤，这边是健身达人们最最常见的健身行头，极具活力的造型其实穿上街也并没有不妥，反而能勾起更多人的健身欲望，必将好身材人人都想要！

无论叫它打底裤或是短款Leggings，敢穿会穿穿出时髦就是走在时髦前沿的弄潮儿！