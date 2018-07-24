一条白裤子搞定多套造型 就是容易脏我也要穿

导语：经历过了浓墨重彩的秋冬，好不容易盼来了春夏季节，你还不把自己打扮得清新可人一点？白色作为最适合春夏季节的颜色，今年又迎来了一个新的潮流趋势，就是这条容易脏却让人欲罢不能的白裤子！（内容来源：Onlylady）

白色阔腿裤随便搭，不好看算我输

白裤子你随便搭~出了错算我输~~~除了经典的黑色之外，O姐觉得没有颜色能比白色更具有如此强的百搭性、适应性了！

气温还徘徊于十度左右地区的少女们，就算你们上衣外套还穿着秋冬装，你也要来条白裤子搭配，毕竟你身上总要有个什么单品来能替你内心大喊一声”春天来啦！“

气温处于十五到二十五度之间地区的仙女们则可以放下手中的外套啦，选择用一件slongan针织衫来搭配阔腿裤绝对是不错的选择，再搭配一条尖头裸根靴去引得你男神的芳心吧！

去度假放松的你，穿一件休闲的格纹衬衣搭配宽松阔腿裤绝对是不错选择，而脚底的拖鞋更是度假必备单品！

都市女孩为何非要在职业与优雅中徘徊？一件柔美飘逸的印花雪纺衫搭配一条利落的白色阔腿裤，你就是甜美与干练共同的化身。

气温已经直逼三十度的地区，在座的小仙女可以把上衣换成吊带了，记得这样搭配时一定要将吊带衫系进高腰阔腿裤中，这样的技巧不仅不会邋遢随性，还会更显精神、干练，并且一双大长腿在高腰阔腿裤的打造下立马显形。

白裤子就要配白色上装穿一套

西装配阔腿裤简直法力无边，再加上真空穿西装外套的搭配方式让你瞬间抢尽风头！

若是不能接受太过于大胆的真空穿法，你可以选择一件纽扣位置较高的西装来挑战它。

当然再不行你也可以在西装里面穿一件内衬，照样可以气场十足，再加上乳白色系和灯芯绒材质的结合，气场十足间也多出了不少女人柔情。

除了上半身搭配西装外，all in white的搭配方式也适用于其他各种单品，比如开衫长袍、或是白色纱网卫衣、甚至是白色夹克都是不错的选择。

同一条白裤子可以跟随着你上装的风格变化而发生变化，让你一裤多穿、风格百变。你说你不知道怎么挑白裤子？别急，O姐也给你准备了不少参照让你挑选，不知道你是否有中意的款呢？

O姐大种草！

这些裤子值得买~

PORTS 1961

2018SS白色高腰裤

RACIL Leo

羊毛珠地布七分阔腿裤

MAISON MARGIELA

九分阔腿长裤

TALIE NK

喇叭长裤

RAQUEL ALLEGRA

褶饰长裤