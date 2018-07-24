满大街都是牛仔短裤 最显腿长的那条终于被我找到了

导语：最近的气温真的不是开玩笑 的，放眼望去满大街都是大长腿，短裤成了各位姑娘夏天不得不get的单品，但是你真的穿对短裤了吗？（内容来源：时尚芭莎）

据说“短裤选的好，减肥从此是路人”。其实短裤的分类有很多种，选对了能修饰缺点，让你的腿看起来更完美。

比如裤脚的角度稍微向上一点点，就看上去高挑许多，腿也更加修长。

到底哪种短裤能让你的腿看起来更直更长，芭姐今天就带你对症下药！

芭姐身边许多“没有屁股”的水晶女孩总是苦恼，为了拥有翘臀甚至还买过加厚垫内裤，体验感并不好评。

热到发疯的加厚内裤赶紧热了吧，芭姐教你穿对了短裤，翘臀自然有。立体的口袋，自然的加厚了臀部扁平的部位，根本不用费力气。

屁兜的的作用不只是装东西，把钥匙装到里面你还敢坐吗？最最最重要的就是修饰你不完美的臀。

GRLFRND在屁股上的口袋位置做文章，深色的阴影，打造立体的口袋效果。

口袋位置的刺绣，不仅增添了活力，更在视觉上转移视线，让人不再关注你扁平屁股。

GRLFRND

除了屁兜，前面两侧的口袋也是身体的“修容膏”，最近流行的长口袋外露，伸出裤子外面还能遮住大腿的肉肉。

海狸日常也用长口袋来点缀单调的单宁短裤，这下看到街上的女生短裤口袋露出来，不是她不修边幅，其实是你不够潮！

一提到Unravel Project，立马就会让人想到那些火到爆的绑带裤和飞行员夹克，没想到反穿的短裤又让这个牌子火了一把。

Unravel Project 又给丹宁带来了新革命，直接把牛仔短裤的内层外翻穿到外面，还在口袋衬布上印有“不破不立”的slogan，势必要把丹宁做一场新变革。

UNRAVEL PROJECT

inside-out denim shorts

参考价格：¥4,708

紧随其上的CIE Denim也不甘落后，干脆直接把短裤倒过来，原本的裤腰变成了裤腿，包括口袋都是倒着的。

在ins上也是好评不断，追随者一波又一波，脑洞这么大，不入手一件都觉得自己在时尚圈站不稳了。

CIE denim

NANCY

如果你总是觉得自己腿不够长，比例不够完美，可以像Kaia Gerber在短裤的选择上可以心机的开个口。

一个小小的开叉，既能打破呆板的造型，还可以在小细节改变腿型不完美，悄悄的拉长腿部线条。

是不是有点心动忍不住剁手？那么Re/Done的开衩短裤你一定不要错过了。

Re/Done可以说是许多明星的心头好，维秘学霸Karlie Kloss，Miranda Kerr都被它种草，Kaia Gerber和Kendall也是对它爱不释手。

说起Re/Done也是大有来头，曾经的维秘天使Alessandra Ambrosio的前未婚夫Jamie Mazur和Sean Barron共同创造的。

超酷的“旧衣改造”理念和Alessandra Ambrosio等无数超模的精彩带盐，承诺让每个女人都有属于自己的天衣无缝的牛仔裤。

Re/Done认为Levi’s代表着牛仔精神，每条牛仔裤的褶皱和褪色磨损都是一段印记与回忆。

所以将Levi’s的旧牛仔裤拆解成牛仔布，经过清洁处理，重塑缝制成独一无二的作品。这不仅是真正意义上的环保，更是一种新潮流。

这条自带显腿长心机小开衩的高腰裤贴身好穿还显腿长，再不下手恐怕就抢不到了！

RE/DONE

侧拉链丹宁短裤

参考价格：¥2,778

其实对于身体的不完美来说，芭姐个人觉得小肚腩是最好隐藏的缺陷了。

宽松的上衣，或者高腰的裤装，都是隐藏肚子上的肉肉的锦囊妙计。

模特出身的Paige Adams-Geller 转型创立的牛仔裤品牌Paige，她希望大家能摆脱穿衣带来的束缚，希望大家饱含热情的生活，这也与牛仔的自在精神不谋而合。

Paige的设计从实穿角度出发，舒适又好看是基本原则，高腰的短裤更是增高神器，让你腰部以下全是腿，腿长气场涨三分！

高腰的热裤，紧紧的包住多余腰上和肚子上的肉肉，没有了游泳圈的你，整个人一下子就精神不止一点点。

PAIGE

Emmit全棉牛仔短裤

参考价格：¥1,498

梨形身材作为典型的亚洲女性最常见身材，是无数女生的苦恼。夏天想穿短裤，又怕大腿的肉肉无处安放，卷边和翻边短裤来了解一下。

既然不能隐藏，那就只好靠装饰和点缀来转移视线。卷边和翻边的设计，相对的宽松，还可以转移注意力。

毛边打破了经典的短裤造型，还带有一点点火辣的气息，就算短裤短到不行，毛边还可以拉回正常边缘。

Brandy Melville的品牌理念相当自信：要么瘦，要么请你出去！

Brandy Melville的衣服尺寸只有S号，从高腰短裤、迷你裙到短版上衣几乎都只有这一个尺寸。

几乎清一水的S码或均码。姐妹们可以入手一件，每天穿着测量一下，堪比体重秤。只要能穿进去就证明瘦了！

Brandy Melville

JACLYN DENIM SHORTS

不对称的设计总是以一种新鲜感吸引着人们，不对称的热裤，更是时髦精的入门必备。

不对称的修饰下，前短后长的不对称，在不经意之间把腿拉长，后面也不会担心露的多而尴尬。

R13的破洞短裤近几年可以说是被各路明星的追捧，除了他的不对称设计点，破洞的开口设计更加有透气感。

R13的双层短裤，不同以往的造型，让我们对短裤的认识又打开了新大门。这么新鲜的时髦短裤，没个自信可能还真不敢穿出来。

带有复古摇滚的撕裂牛仔品牌R13，这种帅痞的感觉，让中性的酷燃了起来，把“美帅风”玩转到了极致。

看了这么多短裤，你遇见属于你的“The One”了吗？

R13

Shredded Slouch Short - White