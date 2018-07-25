李嫣继承王菲逆天长腿 没好命腿你要穿这些救命短裤

导语：近日小少女李嫣和爸爸李亚鹏现身北京机场，瑞酱一下子就被李嫣李老师这腿震惊了，当天，李嫣身穿小熊图案黑T搭配热裤和运动鞋，大玩时髦的“下装失踪”，李嫣那细白直的长腿展露无遗，别人家的12岁就惊现逆天长腿，目测李嫣将来也是妥妥的腿精一枚啊！（内容来源：瑞丽网）

当天，李嫣身穿小熊图案黑T搭配热裤和运动鞋，大玩时髦的“下装失踪”，一条热裤让李嫣那细白直的长腿展露无遗，别人家的12岁就惊现逆天长腿，目测李嫣将来也是妥妥的腿精一枚啊！

一到夏天，满大街腿细的菇凉不少，但腿型长且直的还真挺难找，而李嫣早在8岁的时候就显示出了母胎自带的长腿优势。

再看看天后王菲年轻时这细白直的大长腿，就知道人家李老师李嫣12岁就能腿玩年的原因了……

基因遗传这件事不服不行，让瑞酱扶墙哭会去……

说起李嫣老师超显腿长的牛仔热裤还真不是人人都能驾驭的。人家超模穿牛仔热裤，分分钟穿出时髦率性大长腿，感觉时尚也不过如此轻松so easy！

然而轮到自己穿热裤，脑补出一部部大长腿满屏的青春偶像剧也无济于事，因此结局总是如此差强人意……无论多么时髦的款式，无论多么夺目的配饰，牛仔热裤还是分分钟让腿部缺陷暴露无遗。嗯嗯，小仙女唐艺昕也掉坑，菊姐王菊也点雷……

在被现实啪啪无情打脸之后也得清醒一下啦，没有李嫣老师继承王菲的“好命腿”，你还是要努力让时尚SENSe时刻在线。

短裤大法好 除了烂大街的牛仔热裤你还有它们

除了牛仔短裤，在清爽夏日里你还有其他更多选择，不同的材质和廓形也会让你找到最显腿细的“救命短裤”！

复古运动短裤

杨幂在首度担任制片人的时尚视频节目《look @ 幂》中pick的就是运动短裤。时尚先锋大幂幂用自己的亲身示范展示了运动短裤在今夏有多潮多好搭，从简单的基本款T恤到复古的菱格纹背心，运动短裤都能混搭出青春活力。

杨幂的好闺蜜佟丽娅也是运动短裤爱好者，上节目穿，私服更是穿不停。从活力的跑步短裤到侧边条纹的复古运动短裤，几次街拍造型里，都有运动短裤的身影。

酷妞宋茜也用黑色运动上衣搭配侧边条纹短裤元气十足，Loewe手袋+小白鞋时髦有品。

运动短裤的裤腿设计都相对宽松，长度却依旧mini性感，修饰粗腿可是拿手好戏。亮色系的运动短裤搭配简单的白色衬衫，冲突感的搭配提升时髦度。

瑞酱推荐：

RE\DONE 刺绣纯棉平纹布短裤 $204

UOColor复古运动裤 $49

Bershka侧边条纹运动裤 $29

土酷格纹短裤

Burberry格纹爆火之后，顺势带动一众格纹成为当红炸子鸡。佟丽娅白TEE搭配粉色格纹短裤，混搭Saint Laurent手袋，少女气息满格。白色棒球帽+小白鞋清新自。

韩雪则将格纹整套穿，格纹无袖西装外套+同色系短裤时髦中性帅气。

双色的复古田园格纹清新俏皮，搭配吊带或衬衫，穿出浓郁的美式复古味道。

而宽松的格纹短裤搭配一双高跟鞋，拉长腿部比例简直就是“瘦腿”神器。

单品推荐：

Tibi 方格泡泡纱短裤 $352

NO.21 方格短裤 $186

KOS度假风格纹短裤 $110

休闲打结短裤

若格纹短裤觉得太街头不好驾驭，那么休闲感的打结短裤优雅又清新，一定要试试。谭松韵用基本款白色T恤搭条纹打结短裤，清新又充满活力。 i BLUES黑色手袋+圆形墨镜增添复古韵味。

打结款短裤自带的蝴蝶结效果，紧致修身，秀出小蛮腰的同时，忽略掉腿部的不完美线条。成套穿的效果超时髦！

单品推荐：

Valentino 蝴蝶结细节皮革短裤 $3，265

J.Crew Black Lake 刺绣纯棉短裤 $131

PaperBag 打结短裤 $16

显瘦A字短裤

和A字裙一样，A字短裤的显瘦功力也不容小觑！高腰设计拉长腿部比例，收腰设计与宽松下摆隐藏粗腿更显腰细腿长呢！江疏影就是A字短裤的迷妹，今夏贡献不少优质look，荷叶边衬衫+仙鹤图案短裤清新自然，银色平底鞋+Chloe手袋气质温婉。

佟丽娅则用绿色条纹Tee搭配白色A字短裤清爽舒适，凉鞋+Balenciaga购物袋时髦洋气！

韩雪用绿色条纹缎面无袖上衣搭白色A字短裤充满清新的夏日气息。

单品推荐：

REDValentino 卡迪面料短裤 $475

ALICE + Olivia Scarlet 褶裥条纹亚麻混纺短裤 $409

EVIDNT 高腰短裤 $62

为短裤配一双好鞋 除了想去的地方还有想细的腿

《流星花园》里滕堂静说：“每个女生都应该有一双好鞋，一双好的鞋子会把你带到你想去的地方。”为你的短裤配一双好鞋，更加纤细的腿也能轻松拥有。

1、短裤+乐福鞋

江疏影穿的这种A字短裤，完美遮住大腿根部最壮硕的区域，宽松的下摆也会让露出的腿部视觉上瘦很多。搭配乐福鞋增加了轻松的帅气味道，不会显得特别正式沉闷。

2、短裤+老爹鞋

火遍江湖的老爹鞋搭配短裤，硕大鞋型则分分钟对比出小腿的纤细。复古的色彩配合对应的短袜则让你的造型更有时髦的层次感。

3、短裤+运动凉鞋

运动风当道，和短裤组cp更是登对。运动凉鞋搭配运动风的短裤最自在，绚丽色彩的点缀呼应，会让你的夏日造型更加出彩。

5、短裤+短靴

少女们最爱的短靴又出场了，不怕热就混搭短袜让层次感为你的造型点睛。个性短靴自带的街头属性，绝对会让你成为街头最瞩目的焦点，搭配短裤则显得清凉不做作哦！

小仙女们赶快挑好你的命定短裤，伴随着长腿细腰，在这个夏天来一次时髦出街吧！