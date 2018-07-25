比吊带还清爽 刘雯的白衬衫暗藏少女心

导语：穿腻了T恤背心，想要高级得不动声色，一件面料剪裁都到位的衬衫绝对是你的首选。而今夏，这5件衬衫轮番上位，更有时尚大咖频繁带货，C位出道指日可待啊！（内容来源：瑞丽网）

刘雯、唐嫣、马思纯、戚薇、张天爱……时尚尖子生带来的衬衫合辑美得让人目不暇接，瑞酱为你捋出其中的时髦小心思，今年的时髦衬衫照着买准没错！

透视衬衫

是的，你没看错，优先上位的就是这个让人目瞪口呆的透视衬衫，吸睛浮夸又自带仙气。透视衬衫是雷也是宝。穿好了你就是那个最时髦的C位小姐姐。说到透视衬衫往往想到的是性感、妩媚、女人味等等……看来你对透视衬衫还是误解太深，少女仙气才是正确打开方。请看唐嫣的正确示范，骨感身材让透视白衬衫仙气飘飘，搭配同色系的长裤，轻盈的小仙女没错了！

穿透视衬衫最大的挑战就是内衣啦，尤其是郑秀妍穿的这种正面几乎全部透视的设计，内衣的选择是仙气的关键，你可以和JESSICA一样搭配和肤色接近的背心，混搭牛仔裤又美又仙、少女味十足。

也可以和贝嫂一样选择和衬衫颜色一致的精致内衣，可外穿式的设计反而提升了层次感。

当然也可以黑色bra上阵，选择胸前有设计感的衬衫会更有安全感，也增加了两点，不会太过性感。

透视衬衫搭配牛仔裤和西装裤都是不错的选择，穿上高跟鞋你就是办公室最仙气的小姐姐了。

你也可以搭配同色系的半身裙，让露肤设计多了变幻的层次感，也多了时髦的女人味。

单品推荐：

Philosophy DI LORENZO SERAFINI 荷叶边蕾丝女衫$665

NEEDLE & THREAD Flapper 褶饰刺绣绢网女衫$303

MANGO胸袋格纹衬衫 ￥259

不对称衬衫

穿衬衫想要跳脱呆板，今夏不对称衬衫一定要来一件。张天爱用Alexander Wang不对称设计的条纹衬衫成为机场的潮girl。

欧阳娜娜穿不对称设计的格纹衬衫搭配牛仔裤和小白鞋，青春洋溢。

而戚薇则用不对称绑带设计的衬衫搭配热裤和短靴，七哥的机场造型总是这么夺人眼球。这么多明星潮人为不对称衬衫打call，你不来一件？

Prada的这款图案拼接衬衫成为街拍里的流量担当，众多博主纷纷上身，搭配短裤制造运动风look不费力。搭配ol风的半身裙竟然也不维合，拼接的图案设计更是让时髦度飙升。

单品推荐：

Marni 条纹纯棉府绸大廓形衬衫$1，146

Loewe 不对称大廓形条纹亚麻混纺衬衫$1，064

MO&Co.2018春季新品拼接条纹绑带立领衬衫 ￥769

领结衬衫

说到领结衬衫，不得不提马思纯，作为领结衬衫的迷妹，马思纯近期就贡献了不少样板穿搭。白色衬衫+墨绿色短裤自然清新，Chanel手袋+小白鞋时髦潮流。而另一个私服造型里，马思纯身穿Givenchy 2018早秋系列衬衫+条纹领带，帅气干练 。

而江疏影、刘诗诗两位仙女则不约而同用Chanel领结衬衫搭配黑色半身裙，优雅得体，个个都是仙女本仙。

带有精致印花或波点图案的领结衬衫则充满复古韵味，搭配中性风的西裤和西服套装，则中和了领结衬衫的甜美感，多了些时髦的潇洒。

单品推荐：

Gucci 蝴蝶结真丝绉纱女衫 $1，648

Givenchy 蝴蝶领结真丝双绉女衫 $1，510

Balenciaga New Swing 格纹纯棉法兰绒衬衫 $1，350

丝绸衬衫

沉寂了好久的丝绸衬衫，今夏大有起色。光滑丝绸自带的高贵冷艳气质超适合轻熟女来提升造型质感。当然丝绸护理不易，下手丝绸衬衫需要留意哦！刘雯之前就用Chanel的珠贝色衬衫搭配牛仔阔腿裤穿出气场的熟女造型。

丝质衬衫搭配长裤是经典不出错的穿法，要想穿出不一样的感觉，可以在下装上花点心思。搭配牛仔热裤减龄活泼，个性的裤装设计和亮色鞋履也能带来惊喜质感。

单品推荐：

JOSEPH Rupert 丝缎衬衫 $651

FRAME 条纹真丝衬衫 $374

Massimo Dutti褶层设计丝质罩衫 ¥ 590.00

清新蓝衬衫

白衬衫不宜穿，一不留神就穿成了某些行业的特定印象。而清新蓝衬衫就不一样了，更加轻松休闲的同时，更自带文艺气质，棉麻材质的更佳。倪妮用清新蓝条纹衬衫搭配白裤子和太阳镜，轻松穿成了行走的大片。

而刘雯也不甘示弱啊，同色系的清新蓝穿搭，即便背这帆布包也时时刻刻有着文艺女青年的大片质感。

何穗清新蓝色衬衫+牛仔裤简单Chic，Dolce & Gabbana手袋+slip-on有型有款。而江疏影的牛仔蓝衬衫搭配软呢背心，个性十足不乏性感。

想要让清新蓝衬衫更出彩，衬衫下摆塞一半的穿法可以试起来，即便是基本款的蓝衬衫也能秒变时髦。搭配个性腰封更是酷到爆表。适度宽松的廓形感是清新蓝衬衫的时髦关键。

单品推荐：

Gucci 罗缎边饰刺绣提花纯棉衬衫 $1，245

Maison Margiela 挖剪纯棉府绸衬衫 $654

EQUIPMENT Clarke 双色纯棉府绸衬衫 $381