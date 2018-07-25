炎炎夏日应该穿什么去上班

导语：顶着热浪在排满会议的一天里保持精神抖擞，用最佳穿着给自己打气。（内容来源：ELLE中文网）

暑期假日着装用不着多想：连衣裙、凉鞋、草帽足矣，但要在城市中熬过漫长的盛夏，就需要在衣装上讲究一番了。用清凉、雅致的着装让你保持利落的形象，同时不违背办公室礼仪，可不是件容易事。幸好，我们有世界上最出色的街拍达人给我们指点迷津。下面是八条都市生存秘诀，天气再热也不怕。

1. JonathanDaniel Pryce

鲜活浓艳的花朵最适合夏装。通过选择功用性的低调配饰，把野餐穿着变成工作穿着，一块朴实的腕表加实用的凉鞋，足够庄重了。

2. Soren Jepsen

高腰紧身裤和宽大的印花衬衫形成反差，制造一种有冲击力但又不失飘逸的廓形。极简的妆容和后拢的发型与大气的耳环形成呼应。

3. Jonathan Daniel Pryce

不要假定牛仔裤不可以穿去上班，不过要谨慎选择。用当季的颜色搭配清爽的白衬衫，再配合惹眼的珠宝和柔顺的发型，整个效果就出来了。

4. Jonathan Daniel Pryce

要知道亚麻不只是好看，还好穿，自然褶皱只会增加一种随意感。只要保证首饰和鞋的品质，编织托特包也可以用到职场穿着里。

5. Sandra Semburg

印花裤装可以产生一种意外的神采，让职场穿着在保住情趣的同时又很优雅。上身配一件精致的丝绸衬衫，增加纹理对比，同时又不会太热。

6. Sandra Semburg

同色系搭配是精美且永不过时的。用土色系和细部竹子材质，能给春夏不知的室内恒温环境带去一种有机的夏日情调。

7. Soren Jepsen

天气热起来了，一身阳光色调的宽松长裙可以带来耳目一新的感觉。这身打扮讲究的是并置，用基本款的运动鞋去冲击刻板的气息。

8. Sandra Semburg

合适的细节可以让一身连身工装化腐朽为神奇，这一身的洁白面料、口袋细部和腰带就做到了这一点。别忘了还有霸气的红唇和格外光亮的金属配饰。