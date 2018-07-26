“骑行裤”乱入时尚圈 难道是丑到深处自然萌

导语：骑行裤不再是运动专属单品，现在时尚圈争着抢着穿这条显腿短的骑行裤，难道是丑到深处自然萌？（内容来源：太平洋时尚网）

丑字说在前头，这波即将兴起的骑行短裤风潮，你们要来引领吗?以前只是骑自行车的时候穿的紧身裤，现在竟然被时尚Icon强行拉入时尚圈!

这群不骑行的人把骑行裤强行穿在身上，而且还是外穿，仿佛势必要带起这波骑行裤外穿、掌控街头潮流大势的节奏。

要问这股潮流哪儿来的，当然是秀场啊！Nina Ricci、Dolce & Gabbana 、Dion Lee、等品牌都出了这种弹力紧身的骑行裤。

骑行裤混搭着一些廓形西装，奇怪的组合竟然增添了分活力，给硬朗死板的西装换了副面孔。还有运动派克大衣的搭配有着西部洒脱的范儿，蕾丝材质造型的骑行裤有凉鞋皮鞋的搭配，简简单单打造混搭时髦。

DION LEE

NINA RICCI

而YEEZY改良成连体款的骑行裤也是别有一番趣味，搭配性感十足的袜靴形成强烈反差的时尚感，整体有着一种运动健将的Feel。而ALEXANDER WANG则把印象中运动常用材料换成皮革或是西装，这种紧身的款式撞上正经的面料竟毫无违和感，反而多了些未来感。

YEEZY

ALEXANDER WANG

连富有浪漫主义的Dolce & Gabbana 都玩起了骑行裤，还能将用色鲜亮的部落民族风格化繁为简，这波品牌的“安利”吃还是不吃呢?

Dolce & Gabbana

这些设计师品牌借着运动休闲风混搭一切的大趋势下为骑行短裤在时尚圈狠狠正名了一次，显得腿又粗又短又如何，活出自我或许是这些品牌的至高理念。

而完美落实秀场骑行裤这股风潮真的就是从卡戴珊家族开始的!不可否认，卡戴珊家族的带货能力是真的强，这么不着边的单品都能给带起来了...

我们的“金大姐”身体力行将这种普通人不敢尝试的单品带入了“民间”，上哪儿都穿着骑行裤。

她还很爱用骑行裤玩混搭，比如铆钉外套配摩登时髦的高跟凉鞋。还会拿来跟腰封等潮流的单品进行搭配。基本上骑行裤已经取代了紧身长裤，成为金·卡戴珊最爱的基本款日装。这样加强版细腰丰臀的“金大姐”，Get到她的美真的好难好难~

而作为卡戴珊家族的一员，我们超模身材的肯达尔·詹娜 (Kendall Jenner) 穿起骑行裤来就好多啦，比如将宽版毛衣制造露肩效果，搭配高跟鞋，同样能让骑行裤优雅出场!

比起“金大姐”的普通骑行裤，Jenner更喜欢穿超短的骑行裤。不但能凸显腿长，还更有时髦度。搭配衬衫和球鞋，黑白搭配的超短骑行裤令造型看着还挺酷。

Jenner在搭配上还是比较理智的，基本都是配运动潮服穿，比如休闲风的卫衣搭配同色的骑行短裤，舒适清爽的形象依旧是时髦Girl。感觉骑行裤正确的打开方式非Jenner莫属。

但偶尔也有像西装配超短骑行裤这样的组合套餐出现，恕小编实在是看不懂…还有这种束身腰封打造的上半身优雅下半身运动的潮流，真的需要勇气和实力。

而做为真正卡戴珊家族的大姐，我们考特尼·卡戴珊也是紧跟潮流的穿上骑行裤。和Jenner妹妹相比，大姐就穿出了成熟稳重的感觉。

都说卡戴珊家族的时尚影响力是惊人的，越来越多的明星潮人加入到穿骑行裤出街的阵营中。

我们时尚Icon名人Bella时髦度一直都是杠杠的，有颜任性喜欢挑战有难度的单品就像吃饭一样简单，还尤其喜欢展示身体曲线的她，骑行裤的流行可少不了她一笔功劳。

Bella爱穿骑行短裤的程度不止是休闲时穿，就连参加派对活动一身短T恤搭配的银色紧身骑行短裤的搭配，也真是在一片活动礼服中穿出了创举。

Bella作为时尚Icon,仅仅只穿经典的骑行裤是不够的，换个材质接着玩，骑行裤撞上牛仔的材质，竟然...没那么丑呢!突然接地气的牛仔款骑行裤，也是别致有趣。感觉回家翻出一条紧身牛仔剪成短裤，也能赶着这班“骑行裤”的时尚列车，化身成小“Bella”。

时尚圈内各式骑行裤的影子随处可见，或休闲舒适、或活泼运动、亦或是时髦摩登，她们身体力行穿上骑行裤，用这种超Fit的裤子来表达潮流，凸显自己的好身材。而骑行裤在美国名媛社会地位其实很高，十分能表达女权主义者“做自己”的信条。

但是，大屁股穿紧身的骑行裤真的是时尚吗?比爸爸裤更丑的大概就是乱入时尚圈的骑行裤吧。