刚过160的贝嫂穿超长裙被“群嘲” 到底怎么穿才不显矮

导语：最近“贝嫂”的一组超长半裙的街拍被网友笑称“行走的面口袋”，时尚圈数一数二会穿的她居然“栽”了？原来，几乎盖住脚面的半裙确实瞬间让贝嫂化身霍比特人，气场也似乎弱了一大截…… （内容来源：ELLE中文网）

被超长裙“坑”，贝嫂不是头一遭了！

虽然没什么人会质疑维多利亚的品味，但是不得不承认，身高有时的确限制了她在某些单品上的发挥，比如这条白色的超长半裙，莫名的低腰设计让维多利亚失去了往日的超强气场：

然而，此番在超长裙上的失手可不是她的头一回了。之前在法国出行时，白衬衫+黑长裙的她就踩了同样的“雷”：

一穿低腰，好像维多利亚的气场真的瞬间就“弱”了许多……

身高刚刚过160的维多利亚（官方净身高163CM）似乎和超长裙不太合拍？其实，没到170的女生也未必真的不能穿。

不想被长裙拖后腿，长裙要这么选！

既然不想被美丽有气场的超长裙因为身高而拖了后腿，那么首先你得选对适合自己的那条超长裙。

· 裙子再长也要露脚踝

虽说是超长裙，但是对于身高没到170的姑娘们必须给“超长”一个界限：露脚踝。当维多利亚换上能露出脚踝的超长裙之后，明显气场恢复了，比例也显得更好了。

脚踝应该算是全身最纤细的部位，所以平时穿衣服尽量露脚踝的话也有助于视觉上的显瘦。超长裙的体量很大，因此更需要通过露踝的方式来减轻视觉重担。

至少保证有3-5CM左右的脚踝长度露在裙摆之外，这就是你要挑选的超长裙的“极限”所在。

· 裙子花色尽量不超过3色

正如前面提到超长裙的体量问题，花色如果太过繁杂、颜色过重也会造成视觉负担，压低整体重心，就连高挑的志玲姐姐也HOLD不住，还不如浅色来得好：

从实际角度出发，我们选择的超长裙最好是纯色偏亮类型，既降低了搭配难度，也提高了单品的实穿度。

维多利亚穿亮色的长半裙，效果也远胜于文章开头的黑色款式。

即使是选花色款，裙子上的颜色最好不要超过3种，保持一定的主调基色才是显高的门道之一。

· 裙子腰线尽量高一点

老生常谈的一个要点：腰线在哪儿腿长就从哪儿开始。维多利亚之所以被超长裙“坑”了两次，问题都出在了腰线。看红线位置几乎在整个画面的正当中，标准的“五五分”：

穿超长裙的话，最好先试一下裙子的实际腰线位置，能够卡在肚脐上或更高一点位置（能把肚脐遮住）的才是应该买的款式。

短款的CROP-TOP是可以借用的“外力”之一，帮助你提升腰线位置。

另一种方法就是加腰带，或是给上衣下摆打个结，人为制造重心上移的效果。

不想被长裙拖后腿，搭配得这样穿！

除了裙子本身，和超长裙搭配的单品有时候也会影响整体的穿着效果。下面这些细节不知道你是否留意过了呢？

· 上衣尽量以修身为佳

上紧下松才是真正的显高技巧，所以当下半身穿了超长裙时，上衣切忌松垮，否则真的会整个人“垮掉”。像这样的“六四开”，你会觉得美吗？

选择一件下摆尽量贴身的上衣，将其束进裙子的腰身中，以此打造更好的上下身比例，才是驾驭超长裙的正确方式。

· 上衣可以比裙子更抢眼

上移视觉重心也是穿超长裙时可以使用的一个技巧，所以上衣的花色可以比裙子吸睛，或者露肤更多，让别人把注意力集中在上半身就好多了。

越是“扎眼”的颜色越要往上半身移，这才是转移重心的秘诀所在。

· 配饰尽量简化再简化

“挂灯结彩”的夸张配饰最好从这身搭配中隐形，否则就算是永不出错的Olivia也会看起来被压低了重心，还不如只戴单层的项链，效果反而更佳：

我们常说全身搭配保留唯一一个重点就够了，所以最好就将超长裙作为本次搭配的重点，弱化其他所有单品的存在感。

有了这些选购和搭配上的技巧，就算是维多利亚踩过的那些“雷”你也可以完美避开了。