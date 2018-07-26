烈日炎炎 也能穿好我最爱的白衬衫

导语：不甘心，烤地瓜似的天气，我钟爱多时，一年四季皆可穿的白衬衫难道要光荣退伍了？Noooo！白衬衫的无限潜力，还真只有赤日炎炎的日子才见分晓！防晒、斜穿、露锁骨……人人皆道夏日以少取胜，我偏要以白衬衫问鼎！（内容来源：ELLE中文网）

白衬衫防晒？太对胃口！

要诀：三个“一点点”

琳琅满目的防晒衫挑花了眼，还不如直接拿出柜子里的白衬衫。事实上，在时髦圈争奇斗艳的花花世界里，还真只有白衬衫清心寡欲，以素白与简约的百搭功力稳若泰山。

这几天烈日当空，出门都需要勇气。那哪些白衬衫可以担起“防晒”的重担呢？这里只需要记住三个“一点点”即可：一点点透明，一点点质感，一点点宽松。

一点点透明指的是30%-50%的透明度。当然全透明的白衬衫可以给你的内搭带来一丝朦胧美，这固然很时髦，但论起遮阳防晒，功力就略逊一等了。

正解应当是奚梦瑶这件。三分透明感，隐约可以透出内搭明黄T恤的高饱和色泽，塞进裤腰搭配牛仔，既有了蓝白的清爽简洁又多了芒果黄的活力与元气。

白衬衫用来防晒，并不是质感越高级越适合。因此，一点点质感指的是白衬衫的面料需要软而不垮。相较而言，棉麻的白衬衫更有面料的纹理感，透气性也更好，而天丝、雪纺等材质更轻盈，垂感上会更出色，看官们可以各取所需。

最后，一点点宽松指的自然就是略有余地的版型。要做到既能防晒又不乏时尚感，白衬衫绝不能修身，但也不宜过分宽松。许多人一味追求男朋友衬衫的宽大版型，但殊不知过分oversize只能适得其反，不如略有空间的宽松感更能显示身材。

花式解锁白衬衫，拒绝乏味的N种可能

型格一：斜肩

当斜肩的痞气遇上白衬衫的一脸正经，就像被洗涤过一样自在清爽。奚梦瑶可算是白衬衫的头号粉丝，斜肩挽袖，搭配漆黑仿腰封皮裙露出下摆，一步一阵道骨仙风。

而且这个法子一般衬衫都能做到，几乎没有什么要求。下装搭配基础款即可。如果是同色，则顿生高级感，而如果是牛仔色，那街头称王小菜一碟。

型格二：镂空

虽然镂空大多都是为了营造出别具一格的浪漫，但落在白衬衫头上就变得率性十足。绣花镂空也好，袖笼挖空也罢，搭配牛仔裤、牛仔裙，盛夏出行也能告别裹身感，彻底释放白衬衫的爽直与轻透。

还有一种流行款式是高腰中空，结合crop top 的微露性感与白衬衫的优雅从容，同样是搭配牛仔，别说是一米八的腿，胸以下都是腿都不是幻想。Elle Fanning和Kaia Gerber都曾这么穿！

扣开两颗扣子，DIY一个大V领

穿法一：长袖白衬衫

对于比较修身的长袖白衬衫而言，除了塞进裤腰，“裙子选高腰，裤子配腰带”这几招大家也不陌生。然而别忘了衬衫一定要扣开两粒纽扣！解开后不用刻意地铺平领口，就让它自然而立，卷起袖子，既做到了防晒透气兼顾，又能大方秀出锁骨。

遇上江疏影这种宽松blouse，扣开扣子的功力更是显而易见。DIY打造出的V领纯天然无添加，如果有，戴上一根精致的项链，再搭配高腰裙裤，通勤也能确保优雅。

穿法二：短袖白衬衫

短袖白衬衫在扣开两粒扣子后更可以下摆打个结，突出造型的无拘无束和随心所欲，下装娘man皆可，搭配穆勒鞋和凉拖，给白衬衫注入一丝“说走就走”的生命力。

穿法三：裙款白衬衫

裙款白衬衫虽然有了V领加持赢在起跑线上，但腰线也是必不可缺的。如果衣服不自带也可以自己动手系，但注意，腰带和鞋履最好同色系，这样就不会打破白色衬衫裙的整体感。比如仙姑肤白胜雪，选择了一身洁白，亮成一道光。

卡其、黑色都是不错的选择，博主Xenia Adonts搭配的是同色系山地运动鞋，让清冷的白色衬衫裙跻身运动界，仿佛立时有了行山踏水的坚毅与果敢。

耶！我的白衬衫可以名正言顺地不退场啦！不过打开方式那么多，我还是觉得 --- 最时髦（欢迎评论区讨论哟）！