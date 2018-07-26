不谈衣服 时尚圈用哪些道具打造性感大片

导语：虽然一组时装大片拍摄起来成本很高，但想要营造出一张性感大片也许并不难。它甚至不需要一整套奢华礼服或珠宝。因为比起被包裹全身的时装，欲遮还休、半藏半露搭配巧妙的道具则更能“发人深思”……时尚圈向来深谙此道。今天我们评选了几种时尚圈出其不意的“性感道具”，看看时尚大片里的性感氛围是可以被什么道具制造出来。（内容来源：时尚芭莎）

道具一：浴巾

早在60多年前，性感女神Marilyn Monroe就巧妙使用浴巾拍摄了性感写真。作为土生土长的加州女孩，玛丽莲梦露有许多在海边拍摄的照片。这张照片是玛丽莲梦露20岁时刚出道时候拍的，金发红唇，用浴巾营造出刚刚戏水上岸的性感女孩形象，但在那时候，性感表达的十分隐晦。

这张图片是梦露于1953年在 Bel Air酒店拍摄的，道具就是一条酒店里最普通的纯白浴巾，梦露将头发用毛巾包起，仿佛刚出浴，让人浮想联翩。

另一组非常有名的梦露浴巾照出自美国摄影师George Barris之手，拍摄于1962年的Santa Monica海边，梦露大胆的裸露全身，裹着浴巾在海边嬉戏玩闹着。彼时的她已经完全是熟女形象了，这种性感风味与20岁的那组完全不同。

除了用浴巾围裹，我们不得不提到近年来颇受时尚圈追捧的浴巾造型，那就是用浴巾裹住头发，身穿浴袍的形象。也许是这种慵懒姿态总是让人想起沐浴过后散发出的芳香和海边上的细沙，不知从什么时候起，越来越多的浴巾开始频繁的出现在度假主题时尚大片、旅行博主的ins相册里。

不得不说，这个造型十分讨巧，无论是室内还是室外，无论身上穿着多么随意的衣服，只要浴巾包在头上，都会营造出慵懒性感的度假气氛。

说到浴巾大片，那我们就不得说这组在时尚圈流传甚广又引起人们镜像模仿的“浴巾系列”，这组声势浩大的出浴照片邀请众多超模明星。既然名字是“浴巾系列”（Towel Series），顾名思义，造型上只是让每个人都围裹上浴巾拍照。听摄影师说，这是为了表达“出浴的人才是最放松最性感的状态”这一概念。

TOWEL SERIES 29, NATALIA VODIANOVA (6/28,2014)

#009 | TOWEL SERIES

这组“重量级”出浴大片拍摄于2016年，涵盖了一种超模。Cara delevingna, Karlie Kloss,Joan Smalls, 孙菲菲、Andreea Diaconu,Arizona Muse,Imaan Hammam,Vanessa Axente,Edie Campbelll

道具二：手套

除了浴巾，还有其他一些小道具可以推敲琢磨，比如手套。手套的材质非常多元，皮革的、丝质的、蕾丝的……手套在很早就被各大时尚杂志使用过了。

手套的诞生其实原本就蕴含着性感优雅的寓意。上个世纪50年代的女人们带着中长手套露出一截纤细的手臂，那是最初对于性感肢体的隐喻。

这张照片是由非常具有超前意识的摄影师Melvin Sokolsky在1962年给美国版《时尚芭莎》拍摄的。泳装搭配上超长手套竟丝毫不违和，甚至让整个造型在性感中增加了优雅的意思。

手套在性感尤物Dita Von Teese的照片和中出现频率很高。这种超过手臂的手套早期被人称作“Opera Length Gloves”，通常会在看歌剧或者宴会等正式场合使用，也被称作“Cocktail Length Gloves”。

近年来在时尚大片中颇为常见的是皮革手套。然而当下的佩戴方式更多的打破的了原有的搭配习惯。你可以看到手套搭配工装、西装等，而它所营造出的性感定义也发生了变化。它为现代女性营造出的是冷艳、激情、甚至有一丝挑衅的强势性感。

蕾丝材质则与之相反，时尚大片中常见其与礼服长裙搭配，营造出温柔、女性化的成熟韵味。

这几年时尚圈复古风潮越刮越盛，时尚杂志纷纷用手套当性感利器，演绎出有别于过去的魅惑风格。

道具三：网纱&面纱

比较厉害的是网纱和面纱，这种道具除了能为造型添色，甚至能营造出更为私人、更为情绪化的气氛。简单的网纱面料，经造型师之手就可以在时尚大片里营造出一种神秘情景。

Harper's Bazaar Spain October 2012

2015年Emma Watson拍摄了一组以中世纪哥特风格造型为主题的时尚大片。哥特文化脱胎于文艺复兴，却像是浪漫主义的另一面，标志着一种庄重、神秘有克制的美感。Emma Watson的形象遵循了哥特文化的经典造型——浓妆艳抹罩在华美的黑色罩纱之下。她向人们再次展现了她深沉克制的一面，当谈及女性平等运动的时候。

不只是暗黑感，重工刺绣的网纱都能给人以“空灵的性感”的印象。比如Armani Privé Haute Couture2012年秋冬高级定制秀场中的水晶头纱。

这种若隐若现的朦胧感好像一种情愫、一种若有若无的诱惑，又有一丝异域风情。网纱这种细腻柔软的触感，也很容易勾起人想要触碰的欲望。

道具四：镜子

时尚圈的奇思妙想令人敬佩，甚至是不用你穿在身上，都能为你营造出性感的氛围。说起使用镜子拍摄出的时尚大片，那我们就会想起摄影师Steven Klein掌镜、吉赛尔·邦辰 (Gisele Bundchen) 演绎的Balenciaga拍摄的2014秋冬系列广告大片。

有趣的是，镜子不只是更多维度的展现一个模特的性感肢体，它更多的引入了更为复杂的效果，大片里突然增加的情节宛若一种独白，让模特与自己的倒影产生对话。

吉赛尔邦辰被这面破碎的镜子倒影出好几个影子，每一个碎片都在展现了她的“另一面”，那是离经叛道的黑暗戏剧性的狂野一面。

无独有偶，Steven Klein在2015年为Dior拍摄的硬照及视频中，又一次使用了镜子。Rihanna身处凡尔赛宫，银色亮片连衣裙在幽暗的灯光下散发出斑驳亮光，未来感的装扮由宫殿古老的镜子反射出来。一种奢华孤傲的性感油然而生。

使用镜子似乎成了对时尚圈人士的特定隐喻，Rihanna所表现出的恰好是时尚圈中人士充满自信、高傲、孤芳自赏的影子。但我们都无法否认，这种透过镜子欣赏自己、唯我独尊藐视一切的神态颇为性感。

Kristen Stewart的英国时尚芭莎2017年9月刊封面上，使用了镜子。

Kristen Stewart是时尚圈里真正意义上拥有双性特质的美人，折角的镜面无限延伸，被镜面折射出的多个面孔好像是在暗示她不为人知的更多个侧面。

道具五：丝袜

丝袜自诞生以来已走过70多个年头，却仍然被女性念念不忘，丝袜是女人的“第二肌肤”。

从最早的肉色尼龙丝袜，到现在各种颜色的丝袜，丝袜一直是女人修饰腿型最常用的单品之一。有了丝袜的包裹和保护，女人的双腿便可以更自信的散发魅力。一张性感大片中，模特的肢体绝对是主导因素，而穿上各色丝袜的推无疑增强了视觉效果。

红色丝袜在大片里尤为常见，在最为简单的布景下，红色丝袜包过的双腿很容易成为视觉焦点。

此外，闪亮材质的丝袜则多出现在夜晚主题的拍摄中。闪光灯下，这种随着灯光闪烁的丝袜，可谓是70年代studio 54风格大片最切题的的道具之一，也自然是烘托性感氛围必不可少的道具。

彩色丝袜的色彩搭配需要别为用心，同时比起上述两种丝袜则更能唤起人们对于性感的遐想，因为彩色丝袜更难驾驭，这也暗示着，想要把彩色丝袜穿出性感撩人的感觉，在大片背后无疑得益于模特的一双性感美腿。

道具六：影子

摄影就是光与影的艺术，“影子”这个看得见摸不着的道具给时尚大片中增添了许多变幻莫测的趣味。

阴影投在脸上时是天然的“修容”，将人面部表情和情绪放大，让观众更加感受到人物内心的感性一面。

阴影可以增加摄影作品的表现力，也能激发人们的想象力。阴影在人的身体上好像装一件会移动的时装，巧妙的光影设计，能让大片呈现鬼斧神工效果，由影子带来的空间立体化，动态化，会带给人们意想不到的视觉享受。

时尚圈常用的手法是把带有肌理感的影子投射在模特身上，这种影子随着五官和身体结构呈现出不同的纹理，从而呈现出一种如同动物花纹的效果。这种随着身体曲线而产生的花纹，无疑为模特增添了出其不意的野性效果。

光和影子好像会穿透物体一样，树叶的剪影在人的身体上勾勒出了骨骼的模样，明暗分明，吸引了我们的视线，这种视觉上的错觉也会让我们展开联想。

性感最为高级的表达方式永远不是肤浅露骨的，更不能透过穿的多少来衡量。它需要隐喻、点到为止的表达出来。时尚圈的创造力和想象力令人赞叹，仅仅运用巧妙运用一些小道具，将性感魅力大方的表现出来。