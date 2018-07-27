穿吊带如何不变成内衣or睡衣

导语：吊带专业户举手！每次吊带上身就立刻嗅到了夏天。轻薄，凉爽，细腻，还带有一丝小性感。然而很多人认为自己身材“不合适”，或是一穿吊带就仿佛睡衣没换，其实问题还是没有选对搭对！（内容来源：ELLE中文网）

问题一：款式不对

吊带的品种纷繁多样，不过有很多设计本质上是“纸片人专用”。海报模特穿着好看，现实中比较考验身材。比如这种挂脖的，两侧肩带内收的，高圆领的……讲真，骨感星人专属。

问题二：风格不对

吊带的风格也需要注意。比如有些tank top比较宽松没型，加上圆领粗肩带，如果五官不够立体就容易有内衣外穿，睡衣没换的感觉（真正的睡衣风重在精致，而并非真的穿家居服出门）。

推荐选择：

吊带上衣

要求：细肩带，带距远

挑吊带上衣，先看肩带。相比起来，细肩带比粗肩带要显瘦，而且肩带最好位于吊带最远两侧。如果方便调整长度，可以参考一下镜面效果，吊带的高度最好不要太低，能够收住副乳的位置最佳。

最稳妥---V领/U领

如果觉得自己五官和身材偏圆润，那V领和U领就是你的不二法宝！V领众所周知，而U领其实是圆领和V领的中间过渡。它拥有V领的线条感却没有那么棱角分明，略略带有的弧度更带有几分温婉的女性气质。

V领/U领吊带配裤装时，下身要尽量简洁，呈现出吊带性感却不卖弄的大气。比如奚梦瑶红黑撞色，除却chocker以外，全身没有复杂的元素和配饰，明朗而从容，不失冷毅、不失轻盈。

说到颜色，别忘了充分打开你的色彩想象！V领、U领吊带的筋骨感可以冲淡许多少女色系的甜腻，比如街头潮人拿浅紫搭配淡粉，纯白搭配绿条纹，视觉效果温柔而练达，不紧不慢。

而搭配裙装时，吊带可以帮你解决许多伞裙、大A字裙或是棉裙麻裙的膨胀感，以达到上下视觉占比平衡。比如博主Julia Engel这样一套，除了大V领吊带，别的单品和这件橙黄格大摆裙搭配难免显得冗余。

最前卫---方领

像图中这种潮人必打卡的方领吊带也遵从了细带，带距远的基本准则。这种吊带在领口上以平直的直线条塑造出比V领、U领更强烈的刚直性格，弱化了吊带的柔媚和娇气。

方领吊带尤其在搭配百慕大短裤时最具个性。每逢出游总想着如何用裙子一展婀娜多姿，然而一身少年打扮，搭配平顶草帽的飒爽英气也绝不落败！

实在想往少女心靠拢的还是可以回归到色彩法。上下装一件中性色，一件亮色，像模特Emily Ratajkowski和博主Thassia Naves这样，自由而又充满热情。

吊带连衣裙

要求：设计上有点“花儿”，最好修身

虽然睡裙穿得时髦完全是养眼又高级，但吊带裙事实上比吊带衫目睹了更多“车祸现场”。普罗大众穿不好吊带裙的原因大致有两个，一个是太素，一个是太宽。所以不妨试试带点“花儿”的修身款，也许效果会有质的改变。

花边

花边不在多，层层叠叠反而有种华而不实的廉价宫廷风。一般来说，胸口略微点缀一下的收腰吊带裙就足够让你上街度假都倍感时髦。

碎花

碎花吊带裙要修身，修身，修身！虽然直筒版型也勉强过关，但还是略微收紧的款式更讨喜。毕竟碎花固然清新雅致，一旦宽松起来睡裙即视感也不可逆。你可以顺便再搭一个草编包或是一字带高跟鞋，让随性却精致的风格更加有型。

蕾丝

同样地，蕾丝的运用也非常点睛，但也需要适可而止。最好是深色底色的吊带裙，在领口稍加修饰，衬出吊带裙的风情即可。

斜纽扣

斜纽扣最出其不意。一般来说一排纽扣就足够解闷，然而斜着走更加俏皮具有设计感。这两位潮人选择的吊带裙本身还带有条纹，融合经典与新潮，加上“上露下遮”，既大方又耐看。

露背

而大胆的姑娘可以尝试露背！吊带露背，以长裙为烘托，性感却不至露骨，旅拍、度假都是实力上镜！

有了这些小贴士，你一整个夏天的清爽美貌，吊带包啦！