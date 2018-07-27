菜篮子hold不住 藤条包试试看

导语：讲起今年包包流行的趋势，可以算的上是“返璞归真，一切从简”了。兜兜转转几十年，早些年大妈买菜用的菜篮子、网兜和藤条包成了设计师们的灵感缪斯，摇身一变成了时髦精人手一只的it bag，藤条包更是其中的佼佼者！（内容来源：ELLE中文网）

相较于竹篮包单调的版型，藤条包粗线条的样式既包含原生态的自然风情，又融合了摩登的设计，风格不受限制，更易驾驭，度假日常皆相宜。

而但需要注意的是，想要将藤条包搭出高级感，一定要选择材质比较硬朗的款式，这样的藤条包更有型也更能凸显气质，下图这两个包包属于比较软的材质，拎起来显得过于懒散，失了些精气神。

并且由于藤条包本身比较接地气，拎藤条包出街时也要注意穿搭的靓丽一些，过于随意的穿着会让整个人的气质变得有些土味。

在设计师的手里，藤条包的潜能被充分挖掘，成了形态各异、多姿多彩的艺术品。选对包型很重要，一起来看看今年哪些款式更流行~

手提桶装藤条包：造型别致的穿搭圣品

桶包可以说是藤条包最原始的包型，复古感十足，像一块未经雕琢的璞玉。桶包越小巧则越显精致，搭配今年最火的tea dress就是浪漫又温婉的南法女孩。

生活是需要被赋予仪式感的，藤条桶包就是能画出这浓墨重彩一笔的单品。由于包型和材质本身比较别致，藤条桶包不太日常，因此也更适合用来凹造型，搭配一条轻礼服式浪漫长裙或是大檐礼帽，就能将这份古典的优雅韵味发挥到极致。

圆形藤条挎包：甜心女孩的出街必备

圆形藤条挎包是藤条包中的代表款式，圆滚滚的样子可爱极了，可以说是减龄利器了。既能单肩背也可以斜跨，尤其适合身材小巧的女生，轻松hold住0难度，搭配印花裙别有一番风味。

皮质拼接藤条包：别出心裁的气质单品

皮质和藤条拼接的藤条包在材质上做出了创新，柔软的皮革和原始的藤条两种截然不同的材质碰撞后意外的和谐，消解了一份度假的休闲感。方正的包型更显成熟，搭配裤装利落帅气，拎去办公室也毫不违和。

大号藤条手提包：实用满分的百宝手袋

相较于迷你的桶包，这种大号的藤条手提包实用价值可以说是满分了，非常能装，甚至能塞下整套化妆品。最值得一提的是由于使用了藤条的材质，即使是大号尺寸也不会很重，夏日出街无负担！拎大尺寸藤条包时更推荐穿阔腿裤，两种大气的单品互相映衬，让你气场直逼2米！

要使想把藤条包拎出个性，在包上系根丝带就好啦！

有了丝带的装饰，连粗犷的大号藤条包也变得精致了不少。走路时丝带随风飘逸，真实的潇洒又温柔了！

这些的藤条包都好看的犯规了，不知道你打算买哪一款呢？想听听处女座的同学们做选择哈哈哈！