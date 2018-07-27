这些海洋风单品 帮你降降温

导语：盛夏时节，每一分钟都想要奔向海边。于是乎，叮咚，一波海洋风单品来向你招手！看着这些贝壳帆船小海豚，不仅从此杜绝出门撞款，心情也如海风一般爽朗惬意！（内容来源：ELLE中文网）

想到海浪沙滩，总是令人无限遐想。即使无法身临其境，有一两处海洋风点缀也是一件乐事。海星、珊瑚、小岛、帆船，你对海的印象又有哪些呢？

与海为邻---海洋风小配饰

Dolce & Gabbana 2018 Spring/Summer Milan Fashion Week Runway

Fausto Puglisi 2018 Spring/Summer Milan Fashion Week Runway

各大品牌早已把海洋风配饰搬上了T台，不论是耳饰还是头饰，珍珠、帆船、珊瑚总让人想到晴天与大海，蓝白红自然交叠，明暗都是风景。作为小配饰为日常搭配点睛更是令人眼前一亮。

贝壳耳环虽不醒目，却仿佛涛声在耳。如果你是一身中性色穿搭，有这一对海洋风小物点缀，便能在细节处把握住夏天的节奏。

珍珠、贝壳、海星等串成的项链与海蓝色穿搭、印花穿搭都相得益彰。蓝色清新消暑，一阵海风拂过，哪还有闷热腻味在？

探秘海底---海洋风手提包

Dolce & Gabbana 2018 Spring/Summer Milan Fashion Week Runway

将海底世界印在包包身上，那不是把海底世界的神秘与魅力打包带走？Dolce & Gabbana秀场上的这款包包还一反海洋静谧宁静的风格，将热烈的红与热带鱼融合，更显生机郁勃。

扇贝形状的包包更偏日常一些，自然形成的弧度与褶皱在阳光下看还很有童话感。如果是草编款的，配上裹身裙条纹裙，不在海边也能有面向大海春暖花开的灵动气质。

海风掠影---海洋风T恤/裙

为海洋风T恤打call的明星博主中，宋茜稳占第一把交椅。将海豚跃出水面的翻腾浪花定格于T恤和Onepiece衣身上，白蓝色出行，俏皮自然之上更添一丝清秀隽逸。

海洋风半身裙可以让你的黑色单品一下子朝气蓬勃起来。这两位街头潮人都是一件暗色调T恤，日常拍照不来个自动美颜容易显得太过沉闷。然而搭配了海洋世界的半身裙后就脱胎换骨，摇身变成了海岛风情的实力代言。

海洋风的连衣裙和套装则相对来说比较高调，建议寻找那些海洋风元素小而排列不规则的款式，远看像碎花，却不如花朵那样极致浪漫。例如鞠婧祎的海星纱裙，博主的帆船套装等，属于大自然的形态和形状，别致而纯真。

沙滩遗珠---海洋风鞋履

Versace 2018 Spring/Summer Milan Fashion Week Runway

鞋履上带一丝海风，那真的是实打实地“步步生风”。Versace在T台上展示出的贝壳鞋，抛却了传统元素而独独选用了海洋风金贝壳，穆勒高跟的设计凸显精致，高级感由内而生。

你会发现如果鞋子上带有一些海风元素，即使整个一身非常成熟也不会显得太周正古板。许多时候，别出心裁并非要改头换面，只需在细节处蜻蜓点水，便能在风格上实现逆转。这两位时尚达人，不就是这么做的吗？

总是愁着不想烂大街，那这些既自然又有个性的海洋风单品，不正中下怀吗！