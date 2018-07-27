明明时髦的要命 别再说丝巾是“大妈款”了

导语：不得不说中国大妈的时尚影响力那是相当当的，前有带火时尚圈的“脸基尼”，后有拍照的必备时尚单品——丝巾！（来源：瑞丽网）

不知道从什么时候开始，也可能一直都是迷一样的存在，中国阿姨们要拍照的时候总是要拿上一条丝巾，或在风中飘扬、或俏丽的披在身上，总之丝巾似乎成了中国大妈坚持的最后一点诗意。

But，丝巾明明是一件最优雅的单品，而且随着时装精们的不断进化，如今也发展出各种你想都想不到的超酷搭配，所以不要再让那么时髦的丝巾沦为大妈们的拍摄道具了，救救丝巾吧！

不能当手链当衣服的丝巾不是好丝巾！

是的，你以为丝巾只能披披系系，在脖子上没截没完嘛？现在的丝巾可没那么简单，不光可以当配饰甚至还可以直接当衣服穿！

1、取代项链的最佳配饰

让我们先从熟悉的开始，一切始于脖颈，但是却有了全新的进化！丝巾不再是单纯的优雅配饰，而是成了代替项链的最潮单品。首先我们可以把小丝巾折叠成窄条不紧紧的绑在脖子上，这样就成了当下大热的Chocker！

或是露出两角随意的搭在脖子上，还能拉长比例，让脖子显得更修长！

尤其是这种复古的Bandana小方巾还成了新晋爆款，是潮人都要来上一条！

长丝巾最好选择窄条的款式，可以像系领带一样装点在衬衫外，总攻气场全开！

还可以垂在后面，尤其是搭配露肩或露背单品，效果更好。

或是这样饶个圈围在脖子上，记住一点要选择细长条的款式哦。

或是随意的一披，不光帅气有型、对拉长身材比例效果也是杠杠的！

2、想绑哪里就绑哪里

再来就是丝巾的各种进化了，它几乎成了一条你想绑哪里就绑哪里的配件，现在最火的应该就是当发饰绑在头上，赵薇在《中餐厅》时有好几个造型都运用了丝巾当发带的搭配法。

之前邓紫棋在《中国新说唱》里也以方巾发带造型亮相，进可以很仙很度假、退可以很帅很嘻哈，想不到丝巾还有这么多的面孔吧！

当然在系法上你也可以Pick很多种，比如比较复古的包头式、或是简单的只在马尾系一下。

在麻绳都可以当腰带的当下，丝巾当然也要来缠上一脚，而且这一脚可以说是非常有质感了，哪怕是简单的T恤牛仔，也可以瞬间华丽起来。

除了直接当腰带，还可以随意的绑，系在一角当装饰随风飘舞。

Toga秀场还把丝巾和腰带做了个结合，效果可以说很酷了！

丝巾和包包也有着不解之缘，随便系在包带上，绝对比你挂个钥匙扣要优雅的多。

尤其是与草编包结合，让你拥有一颗说走就走的心！

或是这种缠绕型的系法，既可以减少背带的磨损又可以当作装饰，一举两得！

现在还流行给包包绑个“发带”，让你拥有独一无二的专属手袋。