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明明时髦的要命 别再说丝巾是“大妈款”了

明明时髦的要命 别再说丝巾是“大妈款”了
2018年07月27日 00:05 新浪时尚
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　　导语：不得不说中国大妈的时尚影响力那是相当当的，前有带火时尚圈的“脸基尼”，后有拍照的必备时尚单品——丝巾！（来源：瑞丽网）

　　不知道从什么时候开始，也可能一直都是迷一样的存在，中国阿姨们要拍照的时候总是要拿上一条丝巾，或在风中飘扬、或俏丽的披在身上，总之丝巾似乎成了中国大妈坚持的最后一点诗意。

　　But，丝巾明明是一件最优雅的单品，而且随着时装精们的不断进化，如今也发展出各种你想都想不到的超酷搭配，所以不要再让那么时髦的丝巾沦为大妈们的拍摄道具了，救救丝巾吧！

　　不能当手链当衣服的丝巾不是好丝巾！

　　是的，你以为丝巾只能披披系系，在脖子上没截没完嘛？现在的丝巾可没那么简单，不光可以当配饰甚至还可以直接当衣服穿！

　　1、取代项链的最佳配饰

　　让我们先从熟悉的开始，一切始于脖颈，但是却有了全新的进化！丝巾不再是单纯的优雅配饰，而是成了代替项链的最潮单品。首先我们可以把小丝巾折叠成窄条不紧紧的绑在脖子上，这样就成了当下大热的Chocker！

　　或是露出两角随意的搭在脖子上，还能拉长比例，让脖子显得更修长！

　　尤其是这种复古的Bandana小方巾还成了新晋爆款，是潮人都要来上一条！ 

　　长丝巾最好选择窄条的款式，可以像系领带一样装点在衬衫外，总攻气场全开！

　　还可以垂在后面，尤其是搭配露肩或露背单品，效果更好。 

　　或是这样饶个圈围在脖子上，记住一点要选择细长条的款式哦。 

　　或是随意的一披，不光帅气有型、对拉长身材比例效果也是杠杠的！ 

　　2、想绑哪里就绑哪里

　　再来就是丝巾的各种进化了，它几乎成了一条你想绑哪里就绑哪里的配件，现在最火的应该就是当发饰绑在头上，赵薇在《中餐厅》时有好几个造型都运用了丝巾当发带的搭配法。

　　之前邓紫棋在《中国新说唱》里也以方巾发带造型亮相，进可以很仙很度假、退可以很帅很嘻哈，想不到丝巾还有这么多的面孔吧！

　　当然在系法上你也可以Pick很多种，比如比较复古的包头式、或是简单的只在马尾系一下。

　　在麻绳都可以当腰带的当下，丝巾当然也要来缠上一脚，而且这一脚可以说是非常有质感了，哪怕是简单的T恤牛仔，也可以瞬间华丽起来。

　　除了直接当腰带，还可以随意的绑，系在一角当装饰随风飘舞。

　　Toga秀场还把丝巾和腰带做了个结合，效果可以说很酷了！

　　丝巾和包包也有着不解之缘，随便系在包带上，绝对比你挂个钥匙扣要优雅的多。

　　尤其是与草编包结合，让你拥有一颗说走就走的心！ 

　　或是这种缠绕型的系法，既可以减少背带的磨损又可以当作装饰，一举两得！ 

　　现在还流行给包包绑个“发带”，让你拥有独一无二的专属手袋。 

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