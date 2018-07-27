背心配长裤 钟楚曦戚薇都靠ta变酷女孩

导语：当高温天遇上雨季，这持续的闷热一定很酸爽。而时髦如戚薇、奚梦瑶，早早穿上了背心来透心凉。如果你也拥有一双紧致手臂，不妨也用背心在三伏天里来时髦降温吧！（来源：瑞丽网）

缎面背心丝滑优雅，修身背心勾勒完美上半身，运动风背心则随性帅气。但背心搭配短打未免太学生气，应对很多场合都缺乏得体的时髦度，不妨选择一条长裤来减少露肤面积，还能让你的背心造型更加时髦有型。

背心+牛仔裤

奚梦瑶近日机场街拍，红色缎面吊带上衣+黑色紧身牛仔裤时髦性感，Jacquemus迷你手袋+系带马丁靴+Choker潮流前卫，露出纤腰长腿。

钟楚曦现身机场。她用个性的印花背心搭配牛仔阔腿裤和厚底鞋，大步流星，个性十足。修身背心和宽松裤装形成鲜明对比，更显得钟楚曦腰身纤细。

炎炎夏日，超模们最爱的单品Top 1就是纯色吊带背心，轻便舒适又能晒好身材。吉吉-哈迪德（Gigi Hadid）最近也在穿，搭配水洗蓝紧身牛仔裤，性感热辣的Gigi出街轻松又时髦。

背心露肤度相对较高，时髦人儿们大都搭配休闲味十足的水系蓝牛仔裤来中和下背心的性感属性。休闲的小白鞋随性洒脱，绑带凉鞋则增添女人味。

个性破洞牛仔裤的加入，则为女人味十足的背心增加了吸睛看点。优雅mix街头风，冲突的碰撞才足够时髦。

背心+直筒裤

7月9日，戚薇现身上海机场。个性七哥用人像图案背心搭九分直筒裤，同色系穿搭简约大方，超窄墨镜+Sophie Hulme手袋凸显潮流品味。外套绑腰间的穿法增添层次感。白色棒球帽和个性多边形太阳镜就是时髦本人好嘛！

用背心搭配直筒裤，同色系穿搭增加品质感的同时，选择及地的直筒长裤则非常适合通勤穿搭，内藏高跟鞋拉长双腿比例，时髦又不失优雅。

而背心搭配九分直筒裤就多了些潇洒的潮味，搭配个性的短靴和贝雷帽，这类反季节穿衣法则十分抢镜。超适合不爱走寻常路的你们！

背心+阔腿裤

背心混搭阔腿裤，时髦抢镜。西装面料的阔腿裤多了大女人的气场，适合通勤穿搭，搭配高跟鞋和丝巾，就能在潇洒中多了几分风情。

今年阔腿裤流行卷起裤脚，卷边的穿法很类似九分裤的原理，露出脚踝本身就很显瘦，而卷边的膨胀感更称得脚踝纤细。搭配尖头高跟鞋气场十足，搭配平底奶奶鞋则变身优雅又洒脱的休闲穿搭。

背心+条纹裤

竖条纹裤自带的显瘦效果请了解一下，而且在夏日里，条纹的存在感超强，即便是搭配基本款的背心，条纹裤也能让你瞬间出众。

背心+运动裤

嘻哈潮流范儿热度不减，宽松肥大的运动裤遇上修身的背心更加热辣性感，Bella hadid橙色卫衣系腰间增加层次感，帮你划出蛮腰才是性感要点。

背心+运动裤的组合，穿上火遍时尚圈的老爹鞋，时髦度飙升，即便是穿上一字带高跟鞋也不维和，冲突感制造潮流度，前提是妆发也得跟上哦！