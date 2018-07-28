这么slay的单品你还没get么 你的夏天就差它啦

导语：无论是背心还是裙子，平口吊带都是时髦精衣柜里必有的款式，拿来衬裤子和裙子都很显身材。让我们抓紧夏天的尾巴，一起穿平口吊带，再火热一下吧！！！（内容来源：时尚COSMO）

北京的大热天实在让COCO忍不住要把私藏的小背心拿出来穿了，但是这么多的背心款式挑哪个才好呢？！思来想去，COCO最后还是决定PICK这个SLAY满满的单品——平口吊带。

平口吊带可以说是欧美小姐姐的夏日最爱，像Kendall Jenner和Hadid姐妹花都是平口吊带的狂热粉，

而且COCO发现，欧美的时髦精们通常只要一件平口吊带就能给你搭出不带重样的造型，

不论是配裤装还是配裙装，只要稍微在配件上改变一下，整体给人的感觉就很不一样，尤其是想要打造炫酷造型的时候，平口吊带可是标配。

所以（敲黑板）！！COCO今天就给大家讲一下平口吊带的搭配法。

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平口吊带+裤装

在欧美街拍里，平口吊带配得最多的莫过于是各类裤子啦，无论是高腰、低腰的牛仔裤还是宽松的阔腿裤，一般的运动裤或是贴身的瑜伽裤，都可以和平口吊带搭出意外惊艳的造型，同一件的平口吊带可以从周一穿到周日！！！

高腰牛仔裤就是时髦精最常用来搭配平口吊带的单品，配上腰包更显腰细

平口吊带背心除了说搭配牛仔裤以外，拿它来搭宽腿裤或是运动裤也很好看，这样的混搭出奇的时髦，大胆的时髦精可以尝试一些哟

另外，除了一些基本款背心以外，大家还可以尝试一些比较特别的平口吊带背心，像是带有荷叶边的。

Kendall Jenner

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平口吊带+裙装

搭完了裤装，我们就来搭一下裙装吧。对比起裤装，平口吊带背心配裙子会显得更加可爱、优雅一些，

而在选择裙子的时候，COCO建议大家选择一些比较贴身，质料较为硬挺的裙子，像牛仔A字裙就很不错。

当然，除了A字裙，我们可以选择一些半身长裙，无论是贴身款或是蓬裙款，都适合平口吊带背心。

贴身的半身长裙则更显知性

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平口吊带裙

除了说平口吊带背心可以搭出slay感以外，COCO觉得平口吊带的连身裙可以说是slay本lay了，尤其是贴身的黑色平口吊带裙，COCO看到plmm穿上这类裙子以后，就会暗自幻想这会不会是某个组织的美艳杀手呢，瞬间中二魂满满！！当然，除了说一些比较性感的连身裙，也有一些是风格比较甜美的平口吊带裙，十分适合在夏天穿。

不同花纹的平口吊带连衣裙也很值得在夏天入手

Kendall Jenner

Lily Aldridge整体红白搭配，红底配白色热带花的平口吊带裙配上简单的盘发，素净的挎包和双带拖鞋，抢眼得来也不会过分繁复

Lily Aldridge

平口吊带裙也有这样的长裙款，宽松的版型就显得柔和些

穿搭TIPS👇

因为平口吊带的肩带设计很窄，所以穿一般的内衣都会露出肩带，其次，平口吊带的领口设计也是比较低的，穿一些覆盖性较高的内衣也会露出一点内衣的痕迹，所以我们可以选择穿隐nudebra，或是贴乳贴。当然，不贴乳贴穿平口吊带也可以。

然而要是觉得就这么穿会有点害羞的话，其实还可以搭外套，稍稍露出肩膀也很性感

Gigi Hadid

金泫雅

在配饰上，因为平口吊带较能凸显脖子肩膀这些区块，所以有时单穿就会显得缺了些什么，而这个时候我们可以挑一些饰品来加强整体的搭配感，像是设计夸张的耳环，choker，这些都是不错的选择。

Bella Hadid

这个夏天，要是觉得衣柜衣服不够穿的话，就考虑一下平口吊带的单品吧，单一件衣服就可以衬出多种造型，尤其适合像COCO这种懒女孩😉！！