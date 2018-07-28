周末穿着连衣裙来一场说走就走的旅行吧

导语：夏天就想去海边浪，无奈工作太忙，即使请假和朋友的时间也不一定合适。所以周末来一场说走就走的短途旅行更靠谱呢！上周末，COCO就和小伙伴们自驾游去了一趟秦皇岛北戴河，感受海风吹拂的感觉，真的顿时减压不少呢。（内容来源：时尚COSMO）

从北京开车去秦皇岛的车程是3个半小时，一车子人倒也不觉得时间过得慢，很有趣。因为有“生活小能手”Jacobs大人随行，大家都不用想事儿了……他帮忙订好了酒店和行程，我们跟着玩就行。

唯一的男士就是Jacobs大人了

去北戴河不用想别的，往阿那亚度假村住就对了。本来一直觉得旅游区应该没啥意思，进了阿那亚挺让人惊喜的。度假村包括小区、酒店、民宿等入住服务，只有入住阿那亚才能进入度假区，孤独图书馆也是在度假村里面的。

孤独图书馆

孤独图书馆孤零零地矗立在海边，与大海为伴，所以得名“孤独图书馆”。但实际上，一点也不孤独，毕竟游客挺多的。听当地人说，因为孤独图书馆太有名了，每周都会闭馆一两天借出去拍摄用，所以来旅游的小伙伴不妨先打电话咨询再来哦。

度假村里挺大的，除了图书馆，还有很多好玩的，仅仅是漫步海滩了。海风吹拂过的空气特别清新，再加上当天没有太阳，温度刚刚好。大家零零散散在周围走着，气氛格外轻松，很久没有体验过如此放松的感觉了。

来到海边，赶紧铺上我们的小垫子，啥也不干，只想放空……巴！适！

沿海的沙滩上并不是一望无际的空灵，阿那亚礼堂是打卡必去的地方。三角形白色建筑很是独特，配合着碧海蓝天，一切都那么美好。

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静静的感受礼堂一天的变化

再往前走能看到不少很清新、少女的小细节，比如卖冰激凌的移动车，有种港式复古的味道；还有特别有人气儿的沙滩酒吧，挤满了人但很舒心，如果是在大城市碰到这种地方真是“敬而远之”……

夜幕降临时，阿那亚的天空是一片深蓝色，配合着熙熙攘攘的人群竟也不会烦躁。闻着带着大海咸味儿的空气，吹着舒适的凉风，我感觉前所未有的放松。

第二天可以去阿那亚度假村旁边有一个专门滑沙的地方玩一玩，门票好像是120一个人，可以无限滑……

这里还是阿那亚，滑沙场忘拍照了（尴尬.JPG）

当然了，在海边一顿海鲜大餐也是不容错过的。不得不说北戴河的海鲜还是很良心的，不过一定要去城里吃，开车大概半小时能到城里比较火的海鲜餐厅。皮皮虾、基围虾、大闸蟹、蛤蜊……各种各样的海鲜特别新鲜，关键是还便宜，满桌子下来才500+（我们八个人，吃到撑）。

等到要返程的时候，心里还真是有点舍不得，两天一夜稍微有点短，建议大家请假一天，来一次三天两晚的北戴河度假之旅会更舒心哦！

来自一个疯女人的呐喊

女孩子出来玩光散心怎么够？还得有漂亮的朋友圈晒出来才行。因为是阴天的缘故，拍出来的照片色调并不理想，但这难不倒我，感受一下来自Snapseed这款调色APP的魔力吧（真不是广告）……

调色前↑

调色后↑

海滩最少不了的当然是度假风满满的连衣裙，虽然只有两天一夜的行程，我也是足足换了五条小裙子来晒朋友圈的……也是很拼了！

露背连衣裙

度假肯定是少不了一条比较性感的裙装，露背、开衩都能让你瞬间成为海滩焦点哦。

事实证明，露背装是真的能得到很多关注的，穿着这条裙子拍照的时候旁边还有围观群众，我很羞涩………………

连衣裙来自Jacquemus

耳夹来自Swarovski

这条Jacquemus的连衣裙是COCO趁着打折买的。Jacquemus是一个特别适合度假选择的品牌，这一季的广告大片也是在沙滩上拍的，清新有设计感。

Jacquemus 2018春夏系列

COSMO推荐

品牌:Jacquemus

现价: ¥2331.49

品牌: Kitx

现价: ¥1565.58

排扣连衣裙

今年这种有一排扣子装饰的裙装简直不能更火了，任何款式装饰上一排扣子都能轻松拥有田园感，很少女。

刘雯身着Zara连衣裙

Emma Watson身穿Ralph Lauren连衣裙

江疏影身着Zara连衣裙

COCO选择的这条连衣裙还是暗藏玄机的，首先姜黄色的色调配合沙滩蓝天呈现出来的色调还是会很有度假气息的；其次这条裙子有一点点泡泡袖的设计，也是当下非常流行的复古感哦。

连衣裙来自eifini

草帽来自Urban Revivo

项链来自H&M

手镯、戒指来自Pandora

COSMO推荐

品牌: Free People

现价: ¥759

品牌: Free People

现价: ¥359

蕾丝连衣裙

Self-Portrait、For Love & Lemons、Lovers + Friends这些度假裙装品牌都哦度是主打蕾丝装饰对的，一条蕾丝连衣裙能轻松穿出小女人的娇俏，和另一半开启海滩约会之旅来上一件准错不了。

这条白色吊带裙买了得有一年多了吧，当初入手的时候就是为了有朝一日能去海边的时候穿上它。奈何直到今天才让我去成海滩……拍照果然还是没让人失望的，名媛（biao）气十足，哈哈哈哈！

连衣裙来自Self-Portrait

耳夹、手链来自Swarovski

项链来自H&M

COSMO推荐

品牌: Saylor

现价: ¥1970

品牌: Pamplemousse

现价: ¥1447.39

碎花连衣裙

轻松的碎花裙也是海滩风的一大主题，轻盈的欧根纱面料更是广受欢迎，配合着轻柔的海风，裙摆扬起，就看你男票有没有这么优秀的拍照水平了……

不过COCO自知是不太能驾驭这种面料和大花图案的，一不小心就容易俗。所以机智的选择更适合自己的小碎花，不显夸张却也应景。

连衣裙来自Tara Jarmon

墨镜来自Oliver Peoples

COSMO推荐

品牌: Faithfull The Brand

现价: ¥1130

品牌: Sea

现价: ¥1212.4

吊带连衣裙

凉爽的吊带裙穿去度假再合适不过了，不管是夜晚的烛光晚餐还是白天在沙滩上畅快奔跑，吊带裙总能合乎时宜的展示你的万种风情。

因为腿不细的缘故，我对短裙款式多半是拒绝的。这条牛仔连衣裙背后有翅膀的设计，很是彰显个性，大摆设计又有些许复古感，不止是度假，平时穿着吸睛指数也是五颗星啊。

连衣裙来自MISS SIXTY

项链、戒指来自Swarovski

COSMO推荐

品牌: Nice Martin

现价: ¥817.35

品牌: Attico

现价: ¥4797.14

作为工作狗，不得不劝一劝还在上学的同学们：大放假的！赶紧出去玩！以后可没放假这个好机会了……