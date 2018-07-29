有一种“极简主义” 把女人的身体戴在耳朵上

导语：人体的美在于无需刻意上色，放在哪里都带着强烈的柔美力量，想要你的Look惊艳全场，Simple yet stylish的抽象人体线条的配饰绝对是上分利器！（内容来源：时尚芭莎）

在7月初刚结束的2018秋冬巴黎高定上，来自Armani Privé的“抱手臂”斗篷成为了整场秀的焦点。

Armani Privé2018秋冬巴黎高定系列

斗篷前抱手臂寥寥几笔的线条决定了整个look的玩味调性，高冷贵气还带着一丝“拽味”，简直是为王菲量身定做的！

（图片来源于网络）

其实这种极简的、有些怪异的、超现实的抽象人体线条在时尚圈一直很受欢迎。特别是脸部的线条，法国品牌Jacquemus在2015年秋冬秀场上的“两面共同眼”妆，瞬间缓解了观众对T台妆容的审美疲劳。

Jacquemus 2015 秋冬系列

粗线条的涂鸦感抽象在五官Jil Sander 的针织上衣透露着高冷与幽默并济的和谐感。

Jil Sander 2012 春夏系列

抽象脸部线条在帆布手拿包上勾勒几笔，当代气质油然而生。

Jean Charles de Castelbajac 2014 春夏系列

Christopher Kane的人体蕾丝系列，由人体线条构成的飘逸的“大脚裙摆”，诠释着极具后现代感的走路带风。

Christopher Kane 2015 秋冬系列

看了这么多有关人体线条look，高级时装的元素其实离我们并不远。好看又特别的抽象人体线条一直潜藏于身边的小事物中。

今天芭姐给大家推荐一些同样拥有抽象人体线条设计的小众配饰。将人体线条及形态与珠宝设计结合，总有一款能戳中你的心！

Ellipsee

听说耳边也能建雕塑？

Ellipsee是德国手工制作的首饰品牌，品牌创始人兼首席设计师是Sabina Feynman，Sabina与插画师Masha Reva合作，推出的人体线条系列首饰得到了大众的的青睐。而Sabina和Masha的创作灵感均来自于Pablo Picasso画作。

整个耳饰有趣之处在于它是由一根线温柔的线条一气呵成的，造型饱满，表达方式简单大方。

Ellipsee所有产品都是由工匠全手工制作，工匠精神保持着产品的最高质量，每个项目由一位匠人在6-8小时内制造。

更棒的是，秉持着对环境保护态度，Ellipsee只使用再生金属，以最大限度地减少对环境的影响。

Ellipsee

EARRINGS 1 (silver)

跳跃在大理石上的线条

成立于2016年的巴西首饰品牌Paola Villas，成立后迅速在全球媒体和商店中脱颖而出。

首饰的灵感仿佛与艺术作品有着千丝万缕的联系，原来艺术离我们这么近。Paola Vilas的灵感来源也与20世纪的抽象画家作品，同时受当代艺术家Conie Vallese的启发也是很多的。

以人体为设计的思考点，用人体线条与人体雕塑的表达方式，思考人与人的关系。

设计师Paola Villas同时也在对大理石等新材料进行探索，包括独特的切割、设计，搭配线型，给整个首饰增色许多。

Paola Villas

LAURENS PENDANT

“国民宠儿”

这一系列的创作灵感来自艺术家 Henri Matisse ，干练的线条与大胆的色彩运用，勾勒出生动的肖像图案。

金属线条搭配高饱和度的彩色硅胶，长款耳饰对脸型的修饰效果立竿见影！

项圈组合套装的设计在时尚圈层出不穷，两枚金属套圈辅以蓝白两色金扣硅胶，搭配大型线型肖像吊坠，3件套可拆分，可组合不同戴法。

OOAK Collection 出品的 Portrait 系列依据款式不同价格在900-2000人民币左右，同样喜欢人体线条的你喜欢不要犹豫哦。

OOAK x Yvmin

OOAK x Yvmin

人像线条耳环（单只）

CONTEMPO.H

设计师们仿佛对于面部的刻画有着持续的热爱，DELICATISM系列的人性线条设计简练，单品轮廓感强。

羞涩的睫毛像是在说着悄悄话，CONTEMPO.H的线条虽然没有Paola Villas设计的纤细，时髦中的粗旷美感，也增添了另一种韵味。

DELICATISM系列单品包括了耳饰、吊坠、手镯、戒指等，品类还是比较丰富的。参考价格大概在0-200左右，还算亲民。

CONTEMPOH

Picasso face necklace

CONTEMPOH

delicatism linear face earrings