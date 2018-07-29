穿上就有好身材 这件让人心动的单品了解下

导语： 听说现在有了一个衡量美人的全新标准，不光要颜好、身材好，还要拥有一个“天鹅颈”！于是如何让脖子看起来更修长就成了现代女性的新课题，不过其实答案很简单，只要选择当下大热的方领就好啦！（内容来源：瑞丽网）

虽然所有方领都有拉长脖颈处比例的功效啦，但是能让这份美来个大加分，让这份性感和女人味来得更加天真无邪，是不是就更动心了？这里我们要疯狂安利的就是方领中的战斗机Milkmaid领了！这种在领口有收边设计的上衣是当时挤牛奶女工的必备，在当下的时尚大潮引领下，已经成了最火爆款！

其实看过《绝代艳后》的都知道，这只是当年繁复洛可可风格的简化变形。

而在今年春夏这种复古情怀的领型已经全面回归，势必要将那份优雅继续发光发热。

为什么说穿成“挤奶工”才能有“天鹅颈”？因为这种领型最大限度的凸显出脖颈位置，但是又比深V多了份矜持和优雅，将女性最美的三角地带以更少女的方式展现，再多的性感也来得分外甜蜜。

之前双宋婚礼上，宋慧乔的这件Dior定制婚纱其实也是这种领型，是不是少女心满满？

Milkmaid网红数一数！

Milkmaid最先火起来一定要感谢Rejina Pyo，这个以廓型感走红的品牌，之前的网红爆款连衣裙，其实也算是一种Milkmaid的变形。

博主Pandora Sykes就是一手捧红这条裙的“凶手”！在时装周期间一连穿两条，白色和花色都穿了。

Rejina Pyo对色彩也很擅长，所以亮色是一定不能少的，虽然简单但是却一样惊艳。

之前Bella穿过的这条小裙纸，把澳洲品牌Daisy带成了潮牌，这个很清凉有点污又有点清纯的牌子，刚好很擅长设计Milkmaid领型。

为什么说有点污呢，因为随便看看它家Ins真的就是鼻血流一屏幕，本身就是做内衣起家的，所以Daisy最不缺的就是性感，但是结合Milkmaid款型，又有着说不清的清纯，可以说是少女必杀了。

戴普叔女儿Lily-Rose、利献灵、Elsa Hosk和Frances Florence Tomei也都是它家粉丝。价格嘛还是有点小贵的，连衣裙基本都在3、4澳元。

既然说到澳洲了，再顺便安利一个澳洲品牌With Jéan，一样是以Milkmaid设计见长，不过相比Daisy则要正视的多，少了点性感，多了点健康青春的味道。

不光是纯纯的白，而是多了色彩和图案的加持，更方便你卖萌&减龄。

价格比Daisy便宜点点，上衣基本100多澳元，连衣裙也在200澳元左右，还算性价比比较高。

Milkmaid穿好才是少女！

Milkmaid虽然美，但并不是所有身材都能穿的，比如肩膀较宽或是胸部丰满的女生穿上就会比较显壮或是容易跑偏。

除了连衣裙，Milkmaid最佳的搭配组合就是牛仔了，不管裙还是裤，都能很好的平衡那份性感，带出实穿性。

如果觉得牛仔有点太普通，想尝试点潮人风范的话，那一定要来条当下大热的工装裤，将最可爱的与最狂野的结合，反而达到了意想不到的效果！

在鞋子的选择上也可以打破传统，少女风不一定就要搭玛丽珍，来双运动鞋或短靴其实才SLAY！

另外在材质、印花、色彩上也可以多尝试，白色虽然经典但不一定适合你，有新鲜感才是正确的复古打开方式。

哦对了，这里再安利一个新穿法，那就是把Milkmaid领型往下拉，还可以变单肩或一字领穿着哦！是不是超值的一款单品！

推荐单品

连衣裙：Daisy $440

分体上衣：Zara 99

蕾丝上衣：TOPSHOP 179

印花连衣裙：LOVESHACKFANCY $659

上衣：Bershka 129