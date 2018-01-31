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#包子铺#江疏影的双肩背才是《恋爱先生》里的爆款包

2018年01月31日 18:14 新浪时尚
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　　导语：最近，江疏影和靳东主演的《恋爱先生》一跃成为当下的热播剧，除了两大演技派的对戏，搞笑的片段外，时尚都市剧的主题往往最能得到广大群众的青睐。为啥？看剧的同时还能顺便学学穿搭，一举两得！

　　而本来就肤白貌美大长腿，时尚气质不俗的江疏影，在这部《恋爱先生》里不负众望，为许多年轻，坚强，到大城市里辛苦打拼的都市女孩贡献了不少实用的穿搭指南。除了衣服，包包也能很好的表现出人物性格，所以今天的#包子铺#就带着大家一起来看看，江疏影在剧中曝光率最高的双肩背到底有多好背。

开心开心

　　剧中，为了塑造江疏影饰演的罗玥强势独立的性格特点，造型指导张叔平让江疏影背起了许多中性，实用的双肩背，来代替那些华丽却不禁用的小包包。

江疏影背Alexander Wang双肩背江疏影背Alexander Wang双肩背

　　可以说江疏影在剧中，曝光率最高的就是各种双肩背包包了！

江疏影背双肩背江疏影背双肩背
江疏影背双肩背江疏影背双肩背

　　其实双肩背也正是当下上班族用的最多的包包之一，东西多，要挤公交挤地铁，双肩背正好解放双手，可以说是最实用的包包！

　　看了江疏影在剧中背的这些双肩背，我们今天也给大家推荐几款好看又实用的双肩包！

好的好的

　　剧中江疏影背的这款Alexander Wang黑色双肩背，就是各位酷女孩们的专属。既实用又百搭，无论你是走假小子风还是娘man风，这种酷酷的包包都能hold的住。

Alexander Wang双肩背Alexander Wang双肩背
林心如林心如
街拍中的Alexander Wang双肩背街拍中的Alexander Wang双肩背

　　除了运动风十足的黑色款，这款线条感流畅的白色双肩背也很适合当下都市小青年们。

Alexander Wang白色双肩背Alexander Wang白色双肩背

　　而说到又中性又防风防雨的双肩背，就不能不提尼龙材质的Prada和Burberry，实用性更强。

prada尼龙双肩包prada尼龙双肩包
Burberry双肩背Burberry双肩背

　　说完了走中性风的Alexander Wang，Prada和Burberry，我们再来看看Tod’s的Wave双肩背！圆滚滚的包身可以说呆萌范儿十足。

Tods双肩背Tods双肩背
刘诗诗街拍刘诗诗街拍
刘诗诗街拍刘诗诗街拍
郭碧婷背tods双肩背郭碧婷背tods双肩背

　　接下来，我们再来看看小众，造型略高冷的m2malletier，也推出过不少双肩背包包，同样保持“一只棍”造型，但双肩背就要比手拎包实用不少。

m2malletier双肩背m2malletier双肩背
m2malletier双肩背m2malletier双肩背
m2malletier双肩背m2malletier双肩背
肯豆拿m2malletier双肩背肯豆拿m2malletier双肩背

　　和m2malletier造型相似，同样以极简造型起家的Nico Giani也推出过双肩背，轻奢的价位加上百搭的款式，让Nico Giani一度成为当下热门的一款包包。

Nico Giani双肩背Nico Giani双肩背
Nico Giani双肩背2Nico Giani双肩背2

　　看了这篇双肩背推荐文，让我们也学罗玥，做个都市时髦的双肩背女孩儿！

标签: 江疏影恋爱先生双肩背包子铺

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