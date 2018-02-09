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包子铺|背这些包回家过年 爸妈觉得我混得不错

包子铺|背这些包回家过年 爸妈觉得我混得不错
2018年02月09日 18:50 新浪时尚
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　　导语：还有不到一周，就到了咱们心念念的春节假期，大家是不是早已买了返程的票归心似箭了！那回家过年的装备你们都准备好了吗？今天的#包子铺#就和大家说说，衣锦还乡时背啥包包，爸妈觉得你混得不错！

如何让爸妈觉得你混得不错如何让爸妈觉得你混得不错

　　首先，春节回家过年，就要给家人一种喜气洋洋的感觉，爸妈最开心的莫过于看见你身上穿了一点红，所以一款红色的包包一定是春节的必备包包之一。

　　为了响应中国新春，prada的这几款红色包包，造型简单，大容量的包身也走实用路线。

prada红色包包prada红色包包
prada红色包包3prada红色包包3
prada的红包链条包prada的红包链条包

　　如果你喜欢更酷一些的造型，Prada Cashier的这款红黑相间的包包，既满足家长们看着喜庆，又满足我们的审美。

Prada红色包包2Prada红色包包2

　　说到红色包包，就不能不提Mulberry这几款学院风十足的红色包包，相比prada的酷劲，Mulberry的这款则更是多了份文静。

Mulberry红色包包Mulberry红色包包
Mulberry红色包包Mulberry红色包包

　　而Louis Vuitton这几款红色包包就更加俏皮少女风了，把动物图案融入进去，背了这样一款包包回家过年，咱们依旧是家里面的那个傲娇小公举。

LV红色包包LV红色包包
LV新年红色系包包LV新年红色系包包

　　说到红色包包，如果款式选的好，不仅喜庆也能很时髦。接下来再来看看Miu Miu的这款红色包包，加入了更多少女心的blingbling元素。

Miu Miu红色系包包Miu Miu红色系包包

　　当然，除了红色系的包包，人造皮草材质的包包不仅是今年流行的款式，拿回来爸妈也会喜欢，看着贵气又保暖。而今年流行的这款Simonetta Ravizza毛茸茸的三角包，就是我们的首选！

肯豆拿Simonetta Ravizza包包肯豆拿Simonetta Ravizza包包
肯豆拿Simonetta Ravizza包包肯豆拿Simonetta Ravizza包包
Simonetta Ravizza的三角包Simonetta Ravizza的三角包

　　除了纯色的款式，还有带花样的，少女心走起来！

街怕中的Simonetta Ravizza包包街怕中的Simonetta Ravizza包包
花色的Simonetta Ravizza包包花色的Simonetta Ravizza包包

　　新出的这一系列棕色的Simonetta Ravizza包包更是毛茸茸的一团，好看又好搭。

街怕中的Simonetta Ravizza包包街怕中的Simonetta Ravizza包包

　　除了Simonetta Ravizza全身都是皮草材质的包包，肩带中加入皮草材质的包包也是当下的热潮！Anya Hindmarch今年的新款包包就在包带中加入了毛茸茸的手柄，贵气中自带时髦属性。

Anya Hindmarch皮草包带Anya Hindmarch皮草包带
Anya Hindmarch包包Anya Hindmarch包包
Anya Hindmarch皮草包包Anya Hindmarch皮草包包
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