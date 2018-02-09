包子铺|背这些包回家过年 爸妈觉得我混得不错

导语：还有不到一周，就到了咱们心念念的春节假期，大家是不是早已买了返程的票归心似箭了！那回家过年的装备你们都准备好了吗？今天的#包子铺#就和大家说说，衣锦还乡时背啥包包，爸妈觉得你混得不错！

如何让爸妈觉得你混得不错

首先，春节回家过年，就要给家人一种喜气洋洋的感觉，爸妈最开心的莫过于看见你身上穿了一点红，所以一款红色的包包一定是春节的必备包包之一。

为了响应中国新春，prada的这几款红色包包，造型简单，大容量的包身也走实用路线。

prada红色包包

prada红色包包3

prada的红包链条包

如果你喜欢更酷一些的造型，Prada Cashier的这款红黑相间的包包，既满足家长们看着喜庆，又满足我们的审美。

Prada红色包包2

说到红色包包，就不能不提Mulberry这几款学院风十足的红色包包，相比prada的酷劲，Mulberry的这款则更是多了份文静。

Mulberry红色包包

Mulberry红色包包

而Louis Vuitton这几款红色包包就更加俏皮少女风了，把动物图案融入进去，背了这样一款包包回家过年，咱们依旧是家里面的那个傲娇小公举。

LV红色包包

LV新年红色系包包

说到红色包包，如果款式选的好，不仅喜庆也能很时髦。接下来再来看看Miu Miu的这款红色包包，加入了更多少女心的blingbling元素。

Miu Miu红色系包包

当然，除了红色系的包包，人造皮草材质的包包不仅是今年流行的款式，拿回来爸妈也会喜欢，看着贵气又保暖。而今年流行的这款Simonetta Ravizza毛茸茸的三角包，就是我们的首选！

肯豆拿Simonetta Ravizza包包

肯豆拿Simonetta Ravizza包包

Simonetta Ravizza的三角包

除了纯色的款式，还有带花样的，少女心走起来！

街怕中的Simonetta Ravizza包包

花色的Simonetta Ravizza包包

新出的这一系列棕色的Simonetta Ravizza包包更是毛茸茸的一团，好看又好搭。

街怕中的Simonetta Ravizza包包

除了Simonetta Ravizza全身都是皮草材质的包包，肩带中加入皮草材质的包包也是当下的热潮！Anya Hindmarch今年的新款包包就在包带中加入了毛茸茸的手柄，贵气中自带时髦属性。

Anya Hindmarch皮草包带

Anya Hindmarch包包