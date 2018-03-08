包子铺|时装周最不容错过的包包top10

导语：2018秋冬时装周刚刚结束，关注时尚的姑娘们这次又为来年种草了多少单品？！下面，我们就为大家总结下这次时装周最好看最有看点的包包top10！这份实用清单请收好！（编辑：@philtre）

Top1： Marc Jacobs项链包

Marc Jacobs在这季时装周存在感极高，大走复古风，让所有人看的大呼过瘾。而这一季这款挂在胸前的小包包最有特点，大小估计只能装下一个手机的样子，虽然实用性不高，但却很有个性。

Marc Jacobs项链包

Marc Jacobs项链包

Top2：Coach多包叠背

这季Coach继续把多包叠背搬上T台，甚至加入了钥匙链等一系列装饰单品。总之，挂的越多越时髦，看来来年就流行把全部家当都挂身上。

Caoch包包

Caoch包包

Caoch包包

Top3：Victoria Beckham”妈妈包”

这季时装周贝嫂推出的超大手提袋可以说是抢尽风头！这款大包包实用性极高，按照贝嫂自己的话，不仅能放东西，就连孩子都能直接塞进去，真是来自一位职场妈妈的妙思。

Victoria Beckham”妈妈包”

Victoria Beckham”妈妈包”

Victoria Beckham”妈妈包”

Top4：Burberry彩虹包

作为Burberry创意总监Christopher Bailey的谢幕秀，这一季的Burberry为了致敬LGBT青少年推出了不少彩虹系列包包，可以说是意义非凡。

Burberry彩虹包

Top5： Mulberry水桶包

再也不是给40+女性做包包的Mulberry这些年设计的包包越来越有看头了！少女童趣充满二次元风，尤其是这季的手拿水桶包包，无论是水晶刺绣还是可爱的猫头鹰图案，都让人爱不释手。

Mulberry水桶包

Mulberry水桶包

Mulberry水桶包

Top6： Dolce&Gabbana心扣包包

Dolce&Gabbana在这季时装周上，为我们呈现了一场最高大上的秀场，请来无人机来展示新款包包。而能有此殊荣的包包就是今天要推荐的这款，整个秀场颜值最高也最实用的“Devotion”心形包扣链条包。

Dolce & Gabbana无人机秀包包

相比那些blingbling坠满整个包身的款式，“Devotion”这款包包相对简单，又不失华丽，大小也刚刚好，目测会成为来年的爆款包包。

Dolce&Gabbana心扣包包

Top7： Gucci双肩背

Gucci的配饰一直都是每季秀的重头戏，而包包更是我们入手最多的单品之一。别看今年的Gucci秀场布置有些诡异，但包包还是都很实用好看的。尤其是几款双肩背包包相比之前的款式，变得更加减龄了。

Gucci双肩背

Gucci双肩背

Gucci双肩背

Top8： Dior马鞍包

作为John Galliano时期的it bag，马鞍包在这季Dior的秀场上再次亮相，致敬经典。时尚达人是否买账，能否继续成为明年的爆款包包我们拭目以待！

Dior马鞍包

Top9： Louis Vuitton椭圆形包包

依旧前卫又时髦的Louis Vuitton继续为我们带来未来感十足的设计，而这一季推出了不少椭圆形包身的链条包，造型复古，但设计又充满可以感，十分抢眼！

Louis Vuitton链条包

Louis Vuitton链条包

Louis Vuitton链条包

Top10： Chloe马鞍包

马鞍包一直都是Chloe的当家爆款，而这季的马鞍包增加了新的拼色和不同的面料，焦糖色系的包包显得温暖，也多了份酷劲。

Chloe马鞍包

Chloe马鞍包