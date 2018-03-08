导语：新浪时尚独家策划#我为封狂#2018年的第二期已经结束了票选，在2月的网友最爱封面评选中，正准备报考北京电影学院的吴磊撞见了已经是电影学院学长的王俊凯。

#我为封狂#冰冰李晨撒狗粮 没能阻挡王俊凯称霸2月刊

2月刊

新浪时尚独家策划#我为封狂#2018年的第二期已经结束了票选，在2月的网友最爱封面评选中，正准备报考北京电影学院的吴磊撞见了已经是电影学院学长的王俊凯，还有黄子韬和许魏洲的强势加盟，让本月的局面着实分不清。不过最后，王俊凯凭借1.3万张选票成为2月封面之王，紧随其后的是saint laurent大使黄子韬，第三名被许魏洲获得。

2018年封面的战况延续了鲜肉的状态，排名最高的女艺人是排在第八名的景甜。本月封面品牌方面，Dolce&Gabbana因为与王俊凯的合作关系，成功拿下本月的冠军品牌称号，saint laurent和LV独占两元。还有个现象是2月特有的，范冰冰和李晨CP大战宇直赵又廷林更新CP，具体排名我们请看下文。

冠军：《嘉人》王俊凯 票数：13790

封面品牌：Dolce&Gabbana

王俊凯

本月的冠军封面来自于《嘉人》中的王俊凯，赤红色的背景中王俊凯身穿了简约的黑色套装，头戴礼帽，没有过多复杂的动作，只是放松的坐着。眼神中的凝望我们看到了少年的稚嫩，而身上的套装又在唤醒长成的责任，一张混合着青春与成熟的封面，就在简单而极具冲击感的画面中诞生。

季军：《时装男士》黄子韬 票数：11738

封面品牌：saint laurent

黄子韬

季军来自于黄子韬的封面，在《时装男士》封面中黄子韬露出了自己的事业线，腕表的植入清晰可见，除了精致眉毛和细腻的眼线，整体造型没有太多亮点。谁说男人不能化妆，wuli韬韬用事实告诉你型男就可以做到。

季军：《费加罗》许魏洲 票数：4785

封面品牌：Berluti

许魏洲

许魏洲这张封面用两张侧颜照证明了自己无死角的人生，淡雅的时装也充满了春天的质感。

第四名：《时尚健康》张继科 票数：3462

张继科

排在第四名的是登上了《时尚健康》封面的张继科，运动的荷尔蒙让这张封面自然清新，身穿一身白色套装的张继科慵懒的坐着，眼睛虽然不大但迷离性感，分明的下颚以及单手的姿势，想说：宁静致远、路就在远方了。

第五名：《风度》吴磊 票数：792

封面品牌：Ermenegildo Zegna

吴磊

吴磊2月登上了《风度》封面，已经奔波在艺考路上的吴磊工作也不能停止，这张封面中看上去是午后的斜阳撒在了温暖的身上，牛仔的套装休闲中流露了男人原始的魅力，本期鲜肉封面我们看到都没有太多复杂的动作，而是通过细腻的眼神传递英气。

第六名：《芭莎男士》贾乃亮、陆毅、吴尊、佟大为 票数：558

封面品牌：tods等

陆毅-吴尊

佟大为-贾乃亮

这就叫人气不够人数来凑

第七名：《时尚芭莎》黄轩 票数：388

封面品牌：Dior homme

黄轩

黄轩这张封面就是要告诉我们，在跳跃拍照的时候一定要控制面部表情。

第八名：《时尚芭莎》景甜 票数：320

封面品牌：carmen march

景甜

第九名：《ELLE》范冰冰李晨 票数：302

封面品牌：LV等

ELLE范冰冰

可能大家都习惯狗粮了，虽然冰冰和李晨这组封面看上去令人羡慕的同时也时尚感颇丰，可就是吧！不忍心点那个喜欢的按钮，估计是心存嫉妒。

第十名：《时尚COSMO》赵又廷林更新 票数：159

封面品牌：burberry

林更新-赵又廷

紧接着2月份另一组CP照也曝光了，林更新和赵又廷插科打诨的站在了字符为“租赁”的LOGO下，这是要买一送一还是任你挑选。

第十一名：《GQ》段奕宏 票数：132

段奕宏

第十二名： 《VOGUE》章子怡 票数：126

封面品牌：saint laurent

章子怡

章子怡是美的、衣服是时髦的，姿势呢也算说发过去。就是这《知音》一般的配色着实让人怀疑，眼前这本还是曾经的宇宙大刊吗（其实早就不是了）。

第十三名：《ELLEMEN》井柏然 票数：122

封面品牌：LV等

井柏然

第一眼许魏洲、第二眼刘昊然，揉了揉眼睛一看：井柏然。

第十四名：《时装》李冰冰 票数：82

封面品牌：Brunello Cucinelli

李冰冰

第十五名：《时尚先生》布鲁斯南 票数： 61