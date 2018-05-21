导语：#我为封狂#5月刊的投票已经截止了，最终王源凭借一张单人封面的成绩，获得了2.5万张网友的支持票数，成为了本月的封面之王。（编辑：jeremy）

#我为封狂#王源单封获2.5万支持率 成5月封面之王

5月刊

#我为封狂#5月刊的投票已经截止了，最终王源凭借一张单人封面的成绩，获得了2.5万张网友的支持票数，成为了本月封面之王。紧随其后的是鹿晗、杨洋、黄子韬，又一次前4名被鲜肉拿走，不知道女明星们看了是不是觉得“生不逢时”。本月除了单打独斗的，也有独占两元的，唐嫣和段奕宏贡献了两张单人封面，不过排名处境就各不相同。本月的封面品牌方面，Gucci成为了出现次数最多的品牌，而YSL和BV也名列其中，看来这个月封面要被开云集团包揽了。

好了，最终的排名我们看看下面的榜单。

冠军：《YOHO》王源 票数：25959

王源

本月的冠军封面来自于王源在《YOHO girl》中的优秀表现，红色帽衫搭配格纹正装，亦正亦邪的搭配传递了王源活泼而不失稳重的一面，而封面的拍摄角度也另辟蹊径，从下往上的仰拍姿势可谓是对于封面者很大挑战，不过颜值在360度都是完美，于是一张不羁的封面照诞生。

亚军：《GQ》鹿晗 票数：7725

封面品牌：BV

鹿晗

亚军封面来自于鹿晗在《GQ》中的表现，据说这是中国第一张明星自拍封面，不管怎样鹿晗还是那么帅气，只是自拍的话镜头里有些局限性，不过依旧是帅气的一张封面。无论是表情还是神态，不亚于大片质感，看来以后封面要呈现自拍潮流啦？

季军：《时尚先生》杨洋 票数：4153

封面品牌：Gucci

杨洋

第三名来自于杨洋在《时尚先生》中的霸气表现，砖红色西装衬托了杨洋修长的比例，貌似挽袖口的一张抓拍，深情坚定而帅气，大片这张褪去浮华之后尽显轻松与浪漫氛围，看来杨洋真是百变型男。

第四名：《风度》黄子韬 票数：4097

封面品牌：YSL

黄子韬

wuli韬韬这张封面虽然看上去有点热，不过风格依旧自我。具有冰川时代风格的皮草帽子搭配一身天鹅绒湖蓝色西装，这是拯救危机的穿越战士吧，从笔直的站姿上就能窥探一二。

第五名：《时尚COSMO》杨幂 票数：3663

封面品牌：Gucci

杨幂

第五名的封面来自于杨幂，一张充满了漫画风格的封面演绎了二次元美少女，飘逸的长发以及加分的红伞，都是打造浪漫的典范。

第六名：《嘉人》李宇春 票数：3296

封面品牌：Gucci

李宇春

第6名来自于李宇春，夕阳西下的余晖洒在春春的脸上，搭配灰色的头发以及嫩黄色的时装，充满了情怀的科幻女战士融合了现代与古典，不需要太多姿势，微微一动就很倾城。

第七名：《时装》唐嫣 票数：1506

封面品牌：maxmara

唐嫣

《时装》封面中的唐嫣恬淡如工笔画中的古典美人，纤细的腰身以及点缀其中的红色花朵，婉约动人而不失女性的原始性感。

第八名：《ELLE》angelababy 票数：885

封面品牌：Dior

angelababy

angelababy的封面传递了一个真理，夏天到了美来自于防晒美来自于肌肤的晶莹剔透。

第九名：《费加罗》蔡依林 票数：251

封面品牌：versace

蔡依林

第9名的封面来自于《费加罗》中的蔡依林，而这张封面我们充分领略到了蔡依林的柔韧度，看来舞娘真的不是盖的。

第十名：《时尚芭莎》唐嫣 票数：215

封面品牌：chloe

唐嫣芭莎

《时尚芭莎》封面中的唐嫣略显惊悚，无缘无故多出来的两只手，以及这尬凹的姿势，充分说明了：我还没准备好。

第十一名：《时尚芭莎》倪妮 票数：190

封面品牌：Gucci

倪妮

倪妮的时尚度有目共睹，修身的黑色西装没有把原本的婀娜压制住，倾泻的长发以及灵动的举动，让唇边的小花绽放了无限光彩，当然这一切要归功于倪妮的驾驭能力。

第十二名：《时装男士》陈坤 票数：155

封面品牌：Giorgio Armani

陈坤

第十三名：《ELLEMEN》段奕宏 票数：94

第十四名：《芭莎男士》段奕宏 票数：86

段奕宏

段奕宏硬朗的风格无论是半遮面的深邃还是科技感的被外星人绑架造型，都把时尚味道和坚定的男人味写在了脸上。

第十五名：《VOGUE》超模 票数：84

封面品牌：Dolce&Gabbana

VOGUE

感叹《VOGUE》终于发挥正常了，这张封面营造了水中美人的质感，印花的长裙与水中的水草遥相呼应，静谧而不失时尚感，并且充满了中国风韵。窈窕的姿势以及整体的质感都将东方色彩与时尚氛围完美融合。

好了，以上就是本月的#我为封狂#全部榜单，下个月精彩继续。