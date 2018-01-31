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小甜茶和Zayn才是中层领导者风格的反叛者

2018年01月31日 17:01 新浪时尚
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　　导语：2018年经典的商务灰色套装有了新变化，灰色西装在美国的职场中有着漫长而乏味的历史，现在它甚至是有一点轻微的冒犯意味，也需要我们对它做一些小改动使它变得时髦。

　　由于时装周的来临我们有机会见到能驾驭多种不同风格，并且现实生活中也算个反叛分子的Zayn Malik和Timothée Chalamet。

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　　Zayn Malik作为超模Gigi Hadid 的现任男友，穿衣风格受Gigi的影响自然不会差，而Timothée Chalamet这个95年鲜肉出演了多部优秀的电影，被网友亲切称为小甜茶，颜值和衣品也都在线。

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　　两人也非常善于驾驭多种不同的风格，既能穿着运动裤上街溜达也能穿着中层领导者风格的服装出席盛大活动。这两个20出头的人最近都穿着商务西服套装现身了， 但不同的是他们看起来不太符合我们一般的着装规范。

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　　首先， 在西装的样式上，它本身和一般的套装不太一样。两个人裤子的长度都比正常的尺码要小。小甜茶的西装来自Thom Browne，它的特点就是经典的缩水夹克。这样的穿法在办公室里或许会有些奇怪，但在这里， 这种氛围使Zayn和小甜茶看起来就像是真的把自己的工作做到杰出的家伙。

　　这样的穿法也不止于日常，就算是参加晚宴活动同样也可以出彩。配上白衬衫黑袜子和黑皮鞋，但是他们都在其他细节的地方有一些小变化。Zayn会露出他的纹身，并且在他Louis Vuitton套装的袖口处有金色的首饰。他的发型也看起来不像是被认真的理发师给好好修理过，相比于“企业家”他整个人的格调更像是“狂欢的参与者”。

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　　与此同时，小甜茶也带上了一条相当闪耀的领带。他的衬衫领子在结下解开， 就好像他刚从醉醺醺午餐休息回来一样。他的头发， 也不是我们通常认为的商业精英那般有着军事版整洁的外观， 而是令人心碎的头发， 坏孩子的头发， 工作的最后一天头发。

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　　虽然他们穿的都是灰色西服套装，但是在这些细节的影响下，他们看起来并不无聊。

标签: 甜茶反叛者套装

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