导语：都说做男人难！究竟多难我们看看最近上了热搜的科比就知道了，这个从CCTV5走到了CCTV6的男人可以说是娱乐圈最会打篮球的，是篮球界最会拍电影的。

男人帮|科比如何做到从NBA走到奥斯卡

科比-奥斯卡

一转眼！科比2016年最后一站至今也有2年了

科比

科比

都说做男人难！究竟我多难我们看看最近上了热搜的科比就知道了，这个从CCTV5走到了CCTV6的男人可以说是娱乐圈最会打篮球的，是篮球界最会拍电影的。之所以这么说是因为最近他参与主创的动画短片《Dear Basketball》击败了《花园派对》、《失物招领》，《负空间》，《反叛童谣》，获得了第90届奥斯卡最佳动画短片奖！

而科比，也成为NBA史上和奥斯卡史上第一个拿过奥运会金牌，NBA总冠军以及奥斯卡的人。

拿奖后科比说：“获得奥斯卡的意义超过了我之前获得所有奖项，因为这是我从未期待过的事。”

20年的职业生涯成就《Dear Basketball》

《Dear Basketball》改编自科比2015年宣布退役时发表的一首长诗

《Dear Basketball》改编自科比2015年宣布退役时发表的一首长诗，短片中科比亲自朗诵这首诗，构成了全片的主框架，画面包含了科比在赛场上的经典时刻，交织了儿时科比对篮球的热爱。

《Dear Basketball》

《Dear Basketball》

《Dear Basketball》

《Dear Basketball》

科比将篮球场上认真执着的态度投入到这部动画短片的制作中。加上著名作曲家约翰。威廉姆斯和迪士尼传奇动画师格伦。基恩的帮助。强强联手精雕细刻，打造出这部夺取奥斯卡的影片。别看这部动画短片只有6分钟，但制作耗时8个月之久，每24帧手绘稿，还有科比亲自配音。

21世纪头10年最佳NBA球员

能酝酿出这样一部短片，当然需要足够的内容来支撑，我们顺便回顾下科比的20年职业生涯，你或许就觉得6分钟？难道不应该是60分钟甚至更长吗！

21世纪头10年最佳NBA球员

奥运会冠军：2次

NBA总冠军：5次

NBA得分王：2次

NBA西部冠军：7次

NBA总决赛MVP：2次

NBA常规赛MVP：1次

NBA全明星赛MVP：4次

NBA全明星赛扣篮大赛冠军：1次

2016年科比宣布退役

得奖后他的朋友们纷纷送来祝福

老朋友“魔术师”约翰逊

向科比获得奥斯卡致敬！

曾经的队友大鲨鱼奥尼尔

恭喜我的好朋友科比-布莱恩特获得奥斯卡最佳动画短片奖，实至名归！

和多年的对手皮尔斯

祝贺科比获得第一座奥斯卡奖杯。为你感到自豪，这是属于你和你的家庭的巨大荣誉，我可嫉妒了！哈哈。

科比！恭喜你继续创造传奇

科比！恭喜你继续创造传奇

知名NBA趣图账号NBA Memes发了一张趣味图，图片是2003年全明星赛科比与乔丹的合影，配文写道：“所以，你有6座总冠军奖杯，但是你可没有一座奥斯卡奖杯？”

8年之后科比主场又夺一冠

科比除了会打篮球会拍电影 正装也穿得666

说完了拿奖，我们看看科比在奥斯卡上的着装，精致的黑色套装搭配领结，这个早就与时尚结缘的男人完全可以做到穿衣显瘦脱衣有肉。

奥斯卡红毯

正装

作为身高已经很出众的男人，在日常的西装造型中，科比都是选择深色，一方面绅士优雅、另一方面也很低调。而对于大多数男人来说，穿西装真的是一门学问。

男人穿正装已经注意些什么

说到这我们不妨说一说男人穿正装应该注意什么

1 上衣

CANALI-2018-春夏系列

正装上衣，衣长应该在手自然下垂后的大拇指尖端的位置，或刚好到臀部下缘处。

肩宽以探出肩角2厘米左右为宜，袖长到手掌虎口上方处。

胸围以系上纽扣后，衣服与腹部之间可以容下一个拳头大小为宜。

永远不要系上西装外套最下面的一颗纽扣。如果里面穿着西装马甲，应将西装外套上衣的三颗扣子和马甲的最下方扣子解开。

站立状态时应将纽扣系好，坐下时要全部解开。

2 西裤

Ermenegildo-Zegna

裤线清晰笔直，裤脚前面盖住鞋面中央，后至鞋跟中央。

3 衬衫

TomFord与Lanvin

长袖衬衫是搭配西装的唯一选择，颜色以白色或淡蓝色为宜。

衬衫领子要挺括，领口和袖口要长于西服上装领口和袖口1厘米—2厘米，一定要露出袖口。

衬衫里面的内衣领口和袖口不能外露。

4 领带

Fendi+Lardini领带

系领带时领结要饱满，标准结法应是扎实的倒梯形，与衬衫领口吻合要紧。

领带长度以系好后大箭头垂到皮带扣处为准。

5 皮鞋和袜子

boss-2018春夏系列

袜子应选择深色的，切忌黑皮鞋配白袜子。

袜口应适当高些，应以坐下跷起腿后不露出皮肤为准。

经典而没有太多装饰的皮鞋，是绅士的首先。

时尚封面的宠儿

科比封面

最后瞧瞧这大片封面，真是不输任何一个模特。2001年10月GQ杂志封面，你当时还略显青涩的科比展现了男孩的稚嫩。此后课余时间就上个封面放松一下的他还先后登上过，2009年意大利《L’Uomo Vogue》封面、2011年11月8日《GQ》意大利版封面、2011年中国时《尚芭莎男士》封面等。身高不输男模，影响力堪比男星的他在封面中游刃有余。