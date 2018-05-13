办公室的土土男孩 改造后你高攀不起

导语：在这个时代，直男的穿衣审美被批得体无完肤，但衣服是无辜的，你的搭配和造型才应该为你被嫌弃被群嘲的一生背锅。今次我们就从称霸办公室土锤榜单的三件圣物开刀，看看到底是衣服的锅，还是你的锅。（来源：ELLEMAN）

记住我们的宗旨：

世界上没有丑衣服，

只有不会造型的你。

可能你也观察到了：互联网上对直男的恶意，显然一点也没有影响到他们我行我素。那些被打入鄙视链低端的受害者单品，仍然时不时出现在他们身上，晃悠在你的周围。不信的话，你可以即时站起来看看周围的男子们——或者就看看你自己。

不过，只要一沾上就会让人坠如土直男深渊里不能救赎的单品，真的存在吗？ELLEMEN Digital 告诉你：这是一个伪命题。

衣服是无辜的，你的搭配和造型才应该为你被嫌弃被群嘲的一生背锅。今次我们就从称霸办公室土锤榜单的三件圣物开刀，看看到底是衣服的锅，还是你的锅。

[ 1 号土直男单品 ]

格 纹 衬 衫

即便在没有官方认证的情况下，格纹在时尚黑榜上的地位是不容撼动的。你一定听过传说中 IT 界的不成文定律：十男九格。

就这样，无辜的格纹衬衫如出一辙地出现在张江 IT 男和中关村、华强北的身上，让我们见证了格纹的全面“黑化”。

是你吗？

此情此景对我们来说不可谓不熟悉，大大小小红红绿绿的格子几乎成为程序员和 IT 小哥的代名词，好像穿起来就能自动口吐 C 语言。

而同时集结了老气和幼稚两种特质的格纹衬衫，在互联网上被群嘲攻击似乎也是没毛病的咎由自取。我们 1 号模特的装扮，是不是让你快速联想到了某个朋友同事？

- before -

再清秀的外表，也抵不过格纹的一记土味重拳。看到眼前这位小哥哥，有没有条件反射地想把黑屏的电脑交给他修一修？或者问他外卖到了没有？总之一定没有好事情会找到他的样子。

然而，格纹真的这么不堪吗？经过了时长 2 分钟的重新造型，事情渐渐起了变化……

- after -

只是加上一件同色系大廓形短袖衬衫，就让原本没有存在感的 IT 小哥秒变 C 位出道的偶像练习生。

披在身上的宽松短袖衬衫，和上个冬天流行的港潮浴衣外套有些类似，但也不会慵懒到像穿睡衣去上班，让领导侧目。

或者换一件同色系冲锋衣，让格纹衬衫变成点缀的内搭也很含蓄型潇洒，一不小心挽救了两件土直男必然拥有的“受害者单品”。

短袖刺绣衬衫、军绿色冲锋衣 Dries Van Noten

格纹衬衫 Rag & Bone

我们相信，如果你的公司里有这样一位 IT 小哥，恐怕女同事们的电脑都免不了频繁死机，哭闹着要去修了。

再来看下同一件格子衬衫

升级造型前后的对比，

你还会觉得

千错万错都是格子衬衫的错吗？

[ 2 号土直男单品 ]

亮 色 球 衣

第二种让人吐槽无能的，就是穿支持球队的球衣来上班的球迷老师们。不出意外的话，他们的微信头像是某个早就退役的球星，签名则是知名俱乐部的鸡汤队歌歌词。

是你吗？？？

看到这样的人，你就很想对他进行朋友圈屏蔽操作。尤其四年一次的世界杯近在眼前，球迷老师们又开始活跃起来，甚至后半夜看完比赛洗了个脸就来上班了，美名其曰“忠诚”“不拘小节”。

比如 2 号模特这个穿着，让你想起了每隔几个夏天就要被国家队球衣支配的恐惧：

- before -

大型体育赛事来临，穿球衣上班的球迷老师就会点缀成办公室里的一道风景线。然而他们忘记了，球衣的明亮颜色是用来闪瞎球场上的对手的，并不是用来辣同事眼睛的。

他们的桌子上也很可能会找到支持球队的各种纪念品，整个办公桌方圆 5 米内都散发着直男的土味气息——然而土气和洋气其实只有一字之差，只要用心配个造型，球衣也并非办公室禁忌：

- after -

浅灰色亚麻或真丝材质的西装，提供了大面积的百搭高级色，穿在身上哪怕中间出现明黄、宝蓝、大红等等色块都不会太过突兀，反而显示出了一丝夏日风情。

而时下当红的老爹鞋，也可以通过呼应的色彩融入其中，让上下身的造型都能够贯穿起来。最后配上一只时髦公文包，你渐渐发现：女同事们都跟你站同一阵线了。

灰色小格纹西装 Tomorrowland

麂皮拼接运动鞋 Valentino

让我们再来看一下

球迷老师升级造型前后的样子，

你还会觉得球衣就是

办公室里碰不得的禁忌吗？

[ 3 号土直男单品 ]

印 花 短 袖 衬 衫

夏天的脚步越来越近了，又一件受害者单品也渐渐崭露头角了，那就是多方预测论证这一季会红到不行的印花短袖衬衫。

穿起夏威夷衬衫的直男，也许脑海中的自己是十年前海岛电影里的小李。然而现实是残酷的，别人眼中的你，可能更像东南亚成群结队的男性游客。

？？？

又是印花又是短袖，眼光独到总能发现雷人款的直男，想必已经徐徐搓手来不及要穿起来了。但碍于办公室的严肃环境，普通直男们的选择可能会更加低调一点，比如 3 号模特这样：

- before -

相信我们，这件印花衬衫在气质上已经胜过街上办公室里 90% 的同款了，仍然压制不住从屏幕中喷薄而出的旅游团气质，简直就差一双人字拖了。

然而奇迹的诞生，甚至不需要你换别的衣服，印花短袖衬衫也可以穿出时髦感：

- after -

这次造型更加简单，单是把衬衫和 T 恤都塞进裤子里，立马就利落很多，消除了中学生校服即视感。

同时，忘记衬衫纽扣吧，用上衣的两边在胸前制造出一个深 V，不仅能利用视错觉大法显腰细，对瘦脸也有奇效。就算是短脖子星人，也不用担心脖子消失在衬衫领子里了。

蓝色印花衬衫 Denham

印花 T 恤 Sunnei

黑色乐福鞋 Jimmy Choo

知道你熟知卷裤脚的 100 种方法，但和乐福鞋搭配的时候还是隐藏起你的脚踝吧。露脚踝的心机，已经是上一的代的事情了。

再看一眼“旅行团衬衫”

改变造型前后的样子，

今年的你 get 到这件衬衫的

正确打开方式了吗？

衣服还是那些衣服，

但直男已经不是那个直男了。