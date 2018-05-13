最丑男士斜挎包 莫名变成了时髦货

导语：在“土酷”盛行的年代里，斜挎包不仅仅是一个包，还是通勤路上藏下保温杯的百宝箱，也是中老年团友心照不宣的穿搭暗号，更是影视剧中塑造土气人物的专用道具。（来源：ELLEMAN 原标题：《 最丑男士斜挎包，流行了！》）

中华土味斜挎包，居然变成了时髦货？

放眼近期的时尚活动和秀场外街拍，不难发现时髦男人们的新宠——斜挎包，作为整体穿搭的点睛单品。然而有（xie）趣（men）的是，这些既不是时髦的邮差包，也不是轻便的托特包，这种包对国人来说，有种无比熟悉可偏要假装不认识的暧昧感。

■ 你变了，你不是我认识的斜挎包

在你我日常的语境中，斜跨包是和“立着的 polo 衫领子”“大 logo 腰带”并列为男性的行走避孕药般的存在。不相信的话，把“单肩包”“斜跨”“男士”等关键词依次输入大众系电商平台是搜索栏，你就会得到一种直观感受：

按销量来看，深受广大中国男士喜爱的斜挎包有着相似的特点：方正扁平的包身，搭配同色尼龙肩带，皮革或尼龙面料有着看似最为老实低调的配色，却常常会用大面积印花和编织技法，彰显厂家设计师最后的倔强。

在“土酷”盛行的年代里，极具中华审美特色的男士斜挎包，也只能沾上一个“土”字来辅佐整身搭配。斜挎包不仅仅是一个包，还是通勤路上藏下保温杯的百宝箱，也是中老年团友心照不宣的穿搭暗号，更是影视剧中塑造土气人物的专用道具。

然而，“土酷”虽好，只是你我心里都清楚：因为一个包，被误认为叔伯辈或售票员，绝不是我们的本意。

斜挎包的“堕落史”

斜挎包走到如今田地，也不是一蹴而就的。其实斜挎包（crossbody bags）最早的形态可以追溯到罗马帝国时期，在口袋被发明之前，男人们就用一个布或皮做的单层袋子装食物等随身物品，并通过绳子固定在身上。因为其便捷耐用的特质，这种古早的斜挎包开始在西方各国军队里流传开来。

而现代意义上的斜挎包，最开始也局限于某些特定行业和人群。南北战争之后，美国邮递员率先开始使用大型斜挎包，以便减少送信时的次数，并在十九世纪末迅速推广到了全世界的邮政行业——就是我们今天熟悉的“邮差包”（messenger bag）了。这个特定的斜挎包包种，在二十世纪中后期前也仅局限在邮差、报童等体力劳动行业。

不同于邮差包，走进中国并迅速风靡全国的斜挎包，其实是另一个品种：行军挎包（military bag）。

最初在中国，这种斜挎包是军队用品，而在五、六十年代特定的审美标准下，搭配军便服的红军包作为“主席同款”，成为又红又专的光荣物品，走进千家万户。

广大的“红色接班人”自然要人手一只，不过哪里来那么多二手军挎包？于是那个时期，大量仿制军服和仿制军挎包开始出现，与军帽、军用水壶等一同成为了全国人民最常见的配件。背军挎包的潮流一直延续到八十年代末，成为一代中国人的集体记忆。

而与世界“背包界”脱节已久的广大民众，一下子也是脱不下最熟悉的斜挎包。伴随着大批皮包工厂的崛起，本土制造业和本土审美传统相结合，改良版的军用斜挎包始终是大量中国男人们的出街必备，连起来可绕地球几周。

斜挎包的背法也为佩戴者增加了很多“土味”。我国人可能也是最喜欢把斜挎包整个背在前面的群体了，这个习惯可能出于导游金句的潜移默化：背前面东西是自己的，在旁边是大家的，在后面是别人的。

斜挎包也有春天？

然而，时尚是个很玄的东西，不知从何时开始，“中华土味”成为大牌设计师们的灵感缪斯，时尚圈里涌现了大量脱胎于中国特产的潮流单品，其中就包括这种独特的中国式斜挎包。

Louis Vuitton 早从 2015 年秋冬秀场就开始热衷男士斜挎包的设计，斜挎包的运用未曾间断。从最经典印花配色到与潮牌合作，无论系列主题和风格元素如何变化，斜挎包的存在一直很坚挺。

■ Louis Vuitton 2015 Fall

■ Louis Vuitton 2017 Fall

越来越华丽的 Gucci 也在 2016 秋冬，为原本的“中华土味”注入了意大利血统。

■ Gucci 2016 Fall

■ Gucci 2018 Cruise

在时装秀场外的各路街拍和 KOL 的带货中，斜挎包更是潮人们的心头好。你有没有被这些 2.0 版本的斜挎包时髦到呢？相较于双肩包，斜挎包的便捷性不必多说，男人出门需要的钱包、钥匙等小物件其实占容量很小，便携度更高的斜挎包就是首选——前提是打开方式正确。

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仔细分析不难发现，时髦男孩们的斜挎包除了讲究穿搭上的整体和谐，包身设计的层次也更为丰富，克服了过于扁平的廓形，明显优于土味斜挎包的皮革材质。而细节处的五金运用和肩带材质的拼接，以及用色彩搭配容量较小的迷你包身，使整体更加街头和年轻化。

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一般来讲，在财物安全不受威胁的情况下，调整肩带的长度，让斜挎包置于后腰或高于腰线的位置，整体造型看起来会比较干练。

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一定要在视线看得到的地方、又怕跟叔伯们的拉不开差距？我们给你支个招：对于较小只的斜挎包，可以使出肩带缩短大法，无限往上调，尽量让包斜挎在胸上，就能立刻体验到时髦度的飙升。

怎么样，曾经让人红着脸躲避的斜挎包，得到大牌加持后你会不会红着眼抢购？

- 推 荐 款 -

Louis Vuitton 拼色肩带斜挎包

¥ 16800

GUCCI “Night Courrier”系列高级人造帆布邮差包

¥9950

PRADA 涂鸦贴花单肩斜挎包

¥15346

Loewe 灰褐色立体几何斜挎包

$2965

Junya Watanabe PVC 材质红色斜挎包

$215

Alexander McQueen 蓝色迷彩拉链斜挎包

$695

抱歉，这次还是没有购买链接：）