和王俊凯一起做“马卡龙系男孩”

导语：近日，王俊凯登上《时尚Cosmo》六月刊双封面，成为首位登上双封面的95后。拍摄杂志大片的小凯变身“马卡龙男孩”，炎炎夏日，要如何get爱豆的“马卡龙”同款？（编辑：March.）

近日，王俊凯作为首位95后登上时尚COSMO六月刊双封面，斩获了个人的第三本五大。

王俊凯 时尚Cosmo双封面

封面上的的小凯，身穿清新简单的马卡龙色服装，青春满分。与众不同的眼镜STYLE更是为画面增添了一丝魅力。

可酷可盐的马卡龙男孩了解一下？

追星的你还在抱着杂志封面问“为什么我没有这么帅”吗？

原因很简单，你还没有get小凯的“马卡龙系”。

夏天到啦，北京的最高温度已突破30度大关，还在穿黑白灰的你早就out啦！快快在马卡龙色风潮卷起之前，先下手为强。

“马卡龙色”，来源于法式甜品——马卡龙，这种圆圆的小甜饼由蛋白、杏仁粉、白砂糖和糖霜制作而成，并夹有水果酱或奶油。

它口感偏甜，外脆内柔。因此寓意着甜蜜，外表五彩缤纷的颜色让人爱不释手。

五彩缤纷的马卡龙

马卡龙

这些小甜饼的外表颜色看起来十分养眼，让人心情愉悦，这类颜色被统称为“马卡龙色”。

粉色、黄色、绿色、橘色是其中的主要色调，这些颜色空气感十足，充斥着棉花糖般的温柔，也因此常常成为女生的心头爱。

所以，马卡龙色经常会出现在许多设计品的颜色中。

可爱的日用品。

杯子 x 盘子

文具

马卡龙色的家居。

如果每天都回到这样温柔的家里，再疲惫的情绪也会烟消云散的吧。

家居

如果你觉得，这么少女心的马卡龙色，根本不适合直男，那就大错特错了。

马卡龙色与服饰的结合十分与众不同，视觉感受会偏向于更加“清浅”。不会有浓烈色彩的直观冲击，更倾向于暖色的浅淡。

因此在每个颜色前面加一个“水”字，就会瞬间变成好看温柔的“马卡龙色”了。

水绿色

足够特别又不浮夸，成套的“马卡龙色”搭配最基本的白色衬衫与白色运动鞋，看起来充盈着满满的活力和质感。

王俊凯in时尚Cosmo

疏离感和亲和力同时存在，清爽又生动的高级感UP UP UP。

贵气又优雅是王俊凯本凯没错了。

王俊凯in时尚Cosmo

水粉色

这种颜色的衣服简直男生必备好吗！小凯用实力告诉你，男生绝对可以把粉色系穿得很MAN又很酷！

水粉色与粉色相比，多了一丝中性的调和，既不会过于阴柔，也不会像黑白灰一样毫无个性。

搭配休闲长裤与白鞋，浪漫而不失稳重，绅士中又透露着不羁。

王俊凯in时尚Cosmo

王俊凯in时尚Cosmo

水蓝色

水蓝色的衣服是最百搭的系列之一，清爽的视觉效果让它在“马卡龙色”中脱颖而出。

搭配浅色的裤子不但会拉长身高的视觉效果，更会让整个人看起来清新自然。

王俊凯in时尚Cosmo

甜甜的眼镜凯上线！

王俊凯in时尚Cosmo

那么，如何才能在炎炎夏日get小凯“马卡龙男孩”的穿衣style呢？

搭配建议：

LOOK 1

明黄色的格纹缝饰短袖衬衫因为有了丝绸的加持，变得更加温柔。

垂坠的质感使它更偏向于“马卡龙系”的淡雅，炎炎夏日穿一件如此的上衣，搭配深色牛仔拉低整体亮度，让黄色的甜蜜渗透进温暖的笑容里。

造型特别的骨头项链变成了“马卡龙系”的搭配利器，它不但能中和丝绸的柔顺，而且更加个性十足。

搭配推荐

短袖：SACAI 价格：4371元

短裤：ASPESI 价格：1812元

项链：TAKAHIROMIYASHITA THE SOLOIST 价格：6619元

LOOK 2

淡蓝色衬衫选用不系扣的方式穿着，搭配基础白T，将衬衫的水蓝色衬托得更加明显。选用同色系短裤，将炎热甩在身后的同时，看起来更加清爽怡人。

搭配推荐

衬衫：POLO RALPH LAUREN 价格：910元

T恤：GIVENCHY 价格：4190元

短裤：7 FOR ALL MANKIND 价格：1219元

LOOK 3

皮肤偏白的男生绝对hold住，但很少人穿的——水绿色。

一直想知道什么叫“可盐可甜”的你一定要尝试一下这种搭配，水绿色上衣配白色长裤，马卡龙系的典型代表就在此了。手腕上的一抹黑色降低整个人暖度，非常吸睛。

当然，你也可以选用短袖款进行搭配，是绝对不会出错的一款。

搭配推荐

衬衫：MAISON MARGIELA 价格：2319元

长裤：VERSACE COLLECTION 价格：2130元

腕表：ROBERTO CAVALLI 价格：8530元

和小凯一样，“马卡龙男孩”代表着青春和活力，同时也洋溢着甜蜜与温柔，无论你想尝试哪种风格，“马卡龙系”都是不可忽略的一款，快快get起来，在黑白灰的“撞衫大街”上脱颖而出吧！

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