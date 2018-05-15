男人的名牌皮带是上流生活入场劵？

导语：很难说是从什么时候开始，名牌皮带成为高净值人群的象征，尤其是男人。马球恤、logo 皮带扣、手拿包，构成了一个古典的国产富人形象，仿佛永远也不会过时。你是不是也在人生某个阶段梦想过拥有一条写着“H”或者“G”的皮带？（来源：ELLEMAN）

“30 岁还没有一条爱马仕皮带，

这不是我想要的生活。”

很难说是从什么时候开始，名牌皮带成为高净值人群的象征，尤其是男人。马球恤、logo 皮带扣、手拿包，构成了一个古典的国产富人形象，仿佛永远也不会过时。你是不是也在人生某个阶段梦想过拥有一条写着“H”或者“G”的皮带？

“皮带情结”是哪里来的？

皮带（belt）出现在这世上的初衷，是它最伟大也最朴实的功能：专治各类裤腰不合身，对预防裤子脱落有很好的疗效。有了皮带的加持，男人和裤子的距离走得更近，行走四方也更加心安，这也是大多数人购买皮带的出发点。

但男性配饰的发挥空间极其有限，最接近“生命根本”的风水宝地得到大家的关注也是毫不奇怪。作为焦点对象的腰带，也就此衍生出财富权利等各种附加意义，各大名牌皮带头也成了政界商界男人们暗自较劲的中心。

但腰带从来都是权利斗争的中心。王公贵族需要从腰带上钩子上拔下配件，金银玉犀的腰带则是官阶标志，那是一个细节也不能出错的。东亚的柔道和跆拳道的游戏规则里，也用各色腰带象征等级高低，习武男孩自幼就被赋予朝着特定颜色腰带努力的使命。

不止是亚洲文化，西方陆军和海军的军装腰带上就有团队徽章、兵种和军衔标志等，是等级和荣誉的代表。

而在直观体现男性力量的搏击游戏中，金腰带取代了奖杯，以一种神奇的加冕仪式嘉奖给击败全场的拳王。皮带之于男人的意义远高于实用或装饰功能，已经演化为欲望的寄托品，象征着至高无上的男性力量。

而随着改革开放后 BP 机和大哥大的流行，皮带也多了一种承托时髦单品的功能。然而通信时尚瞬息万变，不过那个年代的男人们还是可以把华丽的钥匙串挂在腰间，和皮带成为一个整体。

皮带的杀伤力不仅体现在战场，它的教育功能最为多数人亲历或耳闻——有了皮带加持的父亲，威严形象似乎更加巩固。而在成年人世界里的皮带也伴随着征服的快意。如果翻阅男人性感姿势大全，“解皮带的动作”常常名列前茅。

如何选一条好皮带？

皮带的构造其实并不复杂，皮带扣无疑是一条皮带的高光部位，正可谓成也带扣败也带扣。带扣大致可分为针扣、板扣和自动扣，多数情况下选择针扣最为保险。而皮带有真皮、编织、布、甚至新潮的 PVC 材质，宽度中间值在 3.5 cm 左右，太宽会像西部牛仔，太细也不好——“细”这个字似乎不适合出现在腰间。

男人衣橱里必备的两条皮带：正装皮带（dress belt），设计上更传统，保守，配色通常以黑色和暗色系为主；以及在设计上更为活泼多样的休闲皮带（casual belt），颜色的选择空间大，更是可以选择编织或印花等元素，与牛仔裤、休闲裤装或夏日短裤搭配。

皮带处在视觉上承上启下的位置，是让造型更加完整的低调存在，也可以是整身亮点所在。但男装的进化向来很慢，皮带推陈出新的速度也基本是以十年为单位。现代人的穿搭风格各异，多数人腰间出现的都是设计较为传统的款式——比如 logo 皮带就仍是各大品牌最经典最畅销的款式。

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左起：PRADA logo 扣环腰带 ¥3350，GUCCI GG 扣环腰带 ¥3885，TOM FORD T 字腰带 ¥5228

如果你想要炫耀腰间之物，各种镂空打孔、铆钉珍珠、或者立体动物头的皮带扣，让整条皮带呈现一种 3D 的酷炫效果。

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左起：VERSACE “Palazzo Medusa”腰带 ¥4500，SAINT LAURENT “Monogramme Berbere”腰带 ¥3950，DOLCE & GABBANA “Prince Forever”腰带 ¥5635

Off-white 黄色飘带的热度尚未散去，从秀场和街拍里可以看出，长长的腰带仍然是当下时髦男人的本命。

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左起：HERON PRESTON “Tape Style”腰带 ¥1080，MASTERMIND WORLD “Skull”可调腰带 ¥2116，GOSHA RUBCHINSKIY 方形扣环腰带 ¥486

系不对皮带，买再贵也不会赢

皮带看似日常，但一个不小心就会给你的造型带来毁灭性的打击而不自知，男人乱戴皮带造成的皮带惨案真是数不胜数。ELLEMEN Digital 为你总结了常见的几个皮带误区：

1、穿西装套装的时候不要系皮带。说过很多次，西裤本来就是应该完全合身的。无论你的西裤有没有皮带环，西装马甲下露出皮带或者鼓起一块的样子别提多辣眼睛了。

■ “什么鬼”？

2、炫皮带还是炫鞋子？这是个二选一的问题，一起作为亮点的话——你是要登台吗？

3、当代男人要学会让皮带隐身。比如可以挑选和裤子颜色一致的皮带，突兀的皮带不会对你的腿长有任何帮助。

■ 两个反例

4、皮带只能系在裤子上？答案是否定的。

这两年一个比较时髦的造型就是把皮带系在西装外面，当然前提是腰要够细。

你穿对皮带了吗？