95%的中国男人没有享受过这种“面部高潮”

导语：你会选择电动剃须刀还是手动剃须刀？这并不在于是否方便省事，而已然成为衡量男孩成为男人的标准。（来源：杜绍斐）

世界上只有两种男人：一种用电动剃须刀，一种用手动剃须刀。

很显然，95%中国男人都属于前者。为了方便省事，能用2分钟搞完的面子工程，绝不花20分钟。‘能剃干净就行了，花那时间干嘛？’

你可能还没整明白一个道理：男人只有学会手动剃须，才算真正从男孩成长为男人。

一个生活讲究的成熟男人，每一天的开始，一定要听着爵士乐给下巴打上剃须泡沫，再用最帅的姿势、弧度扬起剃须刀，结合呼吸的频率一刀一刀将胡须刮净。这本就是一个自我享受的过程。

手动剃须才是真正讲究的剃须，这是男人生活独有的仪式感。工作再忙，也不能允许这种仪式感被剥夺。

手动剃须讲究的另一大原因，就是卫生干净。

为图方便而选择电动剃须刀的男人，绝大多数也懒得清洗刀片。事实上，电动剃须刀很容易藏脏东西，刀口里藏胡渣，胡渣里藏细菌，一细想就有点恶心。

再加上刀头结构复杂，洗都不容易洗掉。想当一个干净讲究的成熟雄性，太难了。

所以，你需要手动剃须来解决这个问题。一是因为剃须刀结构简单，容易清理，二是手动剃须都要涂剃须膏，可以杀菌，能一定程度避免感染。

更伟大的是，手动剃须的效果还远比电动剃须更干净。

显微镜下胡须的断面图

手动剃须（左） 电动剃须（右）

如果你还对生活品质有所追求，下面就跟杜少学学如何刮一次有仪式感的胡子，获取一次面部高潮。

手动剃须分为两种，‘干剃’和‘湿剃’。干剃就是不加任何软化和润滑，直接把剃须刀往脸上招呼，非常粗暴。

‘干剃’的缺点非常明显：容易损伤胡须，连累皮肤。成年男子的胡须很硬，据说最硬可以达到同等直径铜丝的70%。

‘湿剃’可以极高提高剃须体验。水可以使胡须软化30%，配合其他产品，比干剃会舒服很多。

软化胡须的产品分的很细，常见有剃须皂、剃须膏、剃须泡沫、剃须啫喱四类。

看名字很魔幻，但都是用来软化胡须根部、打开毛孔。使用难度不同，最终形成的泡沫效果也不同。

泡沫是否细腻，是软化效果最常见的衡量标准。

入门级：剃须啫喱、剃须泡沫

啫喱需加水才能揉出泡沫，搓一搓就更细腻。

须泡能挤出来直接用，但泡沫相对要粗糙很多。

中级推荐：剃须膏

剃须膏比啫喱多了一步：融化。

剃须膏比剃须啫喱更难形成泡沫，需要你搓一会才能起泡，像洗面奶。

最讲究的玩法：剃须皂

剃须皂使用起来难度最高：费时、费力，还需要一些技巧。但相应的，享受也是TOP级的。

须皂最特殊的地方，在于多了‘打泡’这一环节。需要借助工具，手工打出泡沫。

作为剃须过程中最有仪式感的环节，杜少我会在下文详细讲讲‘打泡’。

作为剃须过程中最有趣、最能提高生活仪式感的一步，用须皂打泡必须单独拎出来讲。

打泡前，你还必须准备好剃须刷、剃须碗和刷架三件套，和玩相机就必须烧镜头是一个道理。

剃须刷在选择上也很讲究。

选刷子先看刷毛。好的刷毛要不软不硬，吸水性好，这样才能把泡打得细腻、丰富，天然的獾毛刷就是这样的。

其次可以选人工合成獾毛刷。好的人工合成毛刷，可以做到毛质软硬触感跟天然獾毛无异，只是吸水性稍差些，泡沫质量也略有下降。

此外还有猪鬃毛胡须刷和马毛刷，猪鬃毛胡须刷触感很硬，打的泡质量低量还少，还很浪费须皂，而马毛刷柔软，不好起泡。都无法与獾毛刷相媲美。

选好毛刷后，再选剃须碗和刷架。剃须碗的直径，一定要比毛刷头至少大一圈，刷架的口径一定要跟毛刷手柄大小匹配。

在做好这些准备后，你就可以开始打泡了。

相信我，这是一个宛如孕育生命的神圣过程：

先在剃须碗里盛入1/5的温水，紧接着把毛刷浸入碗里搅拌5秒，倒掉

‘挤干’毛刷上的水分后，用毛刷在须皂上按一个方向打圈，持续1分钟

用毛刷在剃须碗里按同一个方向搅拌空碗，持续搅拌1分钟

当碗里和毛刷上出现大量泡沫后，将毛刷上的泡沫全部撸下来放进碗里

打完一轮后，重复同样的方法，再来一泡。只要你胡须没长成关羽那样，打2轮足够了。

初学的老爷，可以通过‘手握’和‘刷手’的方法，判断自己‘第一泡’的质量。

手握法。打完泡后可以把泡沫握在手心里感受一下‘紧实度’，如果泡沫紧实有粘性，就证明是‘好泡’。

刷手法。也可以用刷子在沾满泡沫的手心来回刷，如果泡沫有粘性，就证明是‘好泡’。

每次用完都要把毛刷、剃须碗等洗干净，避免交叉感染。

打完泡后，意味着你离自己的‘面部高潮’更进一步，但怎样享受接下来的高潮过程，取决于你的工具。

手刮，剃须刀很重要。杜少主要介绍旋转手动剃须刀、固定手动剃须刀两类。

先说旋转手动剃须刀，可以换刀片，今天最常见。

在刀片的选择上，也建议多刀片。

3或5个刀片最为合适，比单刀片刮得干净，也更安全。相同力度下，刀片与皮肤接触的倾斜角越小，越不易受伤。

多刀片在接触皮肤时，大多固定与皮肤成大约35°夹角，更安全。

另一种刀是固定手动剃须刀，主要就是‘直刀 – Straight Razer’。

作为诞生于古埃及、1680年开始在贵族间普及的老古董，直刀至今仍是最讲究的剃须刀。很帅，但也有危险，轻则刮破皮肤，重则割伤血管，所以不推荐手动剃须的新手使用。

在电影‘Sweeney Todd – 理发师陶德’，一把直刀不仅成为德普理发的工具，还是割喉的杀人利器。

在18、19世纪，只有贵族、有钱人才能去理发店，享受理发师的剃须服务。毫无疑问，只有用直刀才是最尊贵的剃须体验。



能放心的让另一个人将刀横在自己脖子上，本身就意味着绝对信任和绝对服从。

用直刀刮脸，你会觉得自己的椅子变成龙椅。透过窗子望向远方，整个天下都是你打下来的。杜少一个兄弟，还专门给自己最爱的一把直刀起了名字：‘屠龙’。

现在用直刀的人已经很少，但市场还有。刀的价格相差也很大。便宜的几块钱，贵的上千块。

需要强调的是，如果对自己的技术没有绝对自信，不要轻易用直刀剃须，虽然它很帅。

但如果你要买直刀，一定要有一把上等的直刀。

直刀握法

选一把好的剃须刀，你就可以真正开始享受‘面部高潮’。

一般剃须时间在早上。因为睡眠中新陈代谢快，并且早上的毛孔处于张开状态。

手动剃须刀需要从上到下，从软到硬，从短到长，从稀到密，顺着胡须生长的方向，一点一点往‘下’刮。只有顺着胡须的生长方向，才会减轻对皮肤的刺激，最大限度的保护皮肤。

使用手刮刀的时候，要采取少量多次的方式，不要‘一刀到底’，不要突然拐弯，刮完还要记得用热毛巾擦净脸部，然后迅速用冷水冲洗过的毛巾冷敷面部3秒钟，再上须后水。

到这里，一套完整的剃须流程就结束了。

男人对手动剃须的特殊情感，女人和‘电刮男孩’永远无法理解。但你还需要知道，没有女人会拒绝一个认真剃须的男人。

能看到这里，至少证明你还是对生活有所追求的小伙。最后，杜少也想跟各位分享一句话：

永远不要因为偷懒，放弃了自己享受生活的乐趣。