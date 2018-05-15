男人都爱基本款 素Tee才是你夏天的归宿

导语：夏天到了，打底Tee就不凑合买了。冬天的时候穿在最里面仅仅漏出一个领口，品质高低其实不是很重要，不变形松垮且亲肤舒适就已经足够。但天热之后，你会随时随地想脱掉衬衫或者夹克，这个时候比的就是打底Tee本身的质量版（身）型（材）了！（来源：本格男士）

老读者都知道，本格冬天的打底Tee就是39元人民币一件的优衣库，已经推荐过无数次了，确实便宜好穿领口不变形。

但夏天不一样，Tee可以说是季节最主要的衣着。一件好的T恤除了手感舒适外，质地最好要硬挺一些，太过贴身的T恤除了看起来娘以外最可怕的是会激凸。

比起印花Tee和卡通Tee，一件质量上佳的素色T才是夏天最实用、最百搭的T恤款式。但衣服要会淘，本格今天给大家推荐多年淘货发现的好Tee。

如何“淘”到一件好Tee？

◆ 第一种情况：实体店选购

去实体店购物既可以摸到实物（面料），也可以看到上身的效果（剪裁），如果还能有一个靠谱懂行的朋友（本格君）陪着给出中肯的建议，那就是一次绝对完美的购物体验了。这种购买方式相对而言更靠谱。

购买前记得查看衣服的成分，通常来说，90%以上纯棉就足以应对夏天，不要盲目追求绝对的纯棉，比如说5%-10%的涤纶成分，就是为了增加衣服的弹性。另外，记得询问店员或导购，衣物是否做了预缩处理，如若没有，还是放弃吧，否则洗一水绝对变童装。

而关于版型方面，其实非常简单。肩合适，袖不翘，长度最长不可超过裆部，最短不可漏出腰带。怕热的朋友需要买稍微宽松一点，使皮肤与空气的接触面积变大，加速空气流动。

注：袖翘问题，确实有很多Tee设计出来的时候就是默认留给穿着者一个翻折袖口的选项，从袖长自行判断即可。

◆ 第二种情况：网购

相信很多人和本格一样每天刷一次某宝，网购省事又可以买到实体店里买不到的东西。在网上挑选素色T的时候搞清楚这几个关键词，基本上就不会踩坑了。

1：重磅

即克重的意思，面料的克重越高，布料相对应就越厚。想要夏日不激凸，克重需要在180克以上。（重磅至少要在200克以上）

2：纱织

即布料密度，纱织指数越高布料密度越高越柔软，支数过高也较容易出褶皱，21支到30支之间效果最好。

3：新疆长绒棉

较为高级的棉，亲肤感、质感、顺滑感都非常不错，如果说普通纯棉代表着舒适，新疆长绒棉则代表更舒适。

4：埃及棉

非常高级的棉，价格不菲，同时亲肤感、质感、顺滑感都非常出色，代表着高级，品质。

5：普梳

面料较为粗糙，甚至会扎手。

6：精梳

面料非常柔顺，触感顺滑，光泽度高。

好Tee推荐

除了海淘一些大品牌外，本格觉得很多国产品牌的Tee质量也非常好，更符合亚洲人身材，性价比也很高。

这次，本格给大家推荐几件平时自己购买的单品，排名先后顺序与质量无关。

◆ CK纯色修身打底T

Calvin Klein 微厚纯棉修身打底Tee， 一包三件，黑白双色可选。冬夏皆宜且洗涤方便，性价比超高，换算下来单件不过70元人民币出头，平心而论CK做贴身衣物，还是有两把刷子的。

按自己平时穿着尺码购买即可。

◆ OverComer多色复古口袋Tee

OverComer多色复古口袋Tee，100%美国棉，老式圆筒织布机织造，240克无缝成布。厚实有弹性，颜色自然不挑眼，品质感十足。按照亚洲身形剪裁，上身利落精神，有心机的袖翘设计，自然挽袖后，绅士味儿十足，领口弹性好且极难变形，是本格私藏品牌之一。另外，OverComer以美式复古（可参看历史推送介绍美式复古）为核心成立，用料扎实可靠，同时品控极度严苛，直至变态的程度，咔叽圈内口碑极好。称之为国潮之光并不过分。

◆ BOB DONG 300克复古纯棉加厚Tee

BOB DONG是一个生产美式复古风格服饰的国内原创品牌，定价不高，产品用料厚实，做工扎实。这家店的纯色TEE采用重磅原料，版型具有复古感，非常适合有点肌肉的人穿。本格还买过它家的华夫格亨利领Tee，质量和上身效果都很好，只是颜色选择稍微少了一些，大家可以进店铺淘一下。

◆ Lady White Co T恤

Lady White Co。是一家2015年成立的美国年轻品牌，致力于把一件纯棉Tee做到最好。短短几年时间，已经成为美国的国民T恤，面料选用出色，做工极度细腻，走线扎实牢靠，版型出色，可以说是素Tee中的金字塔尖儿产品。更是吸引了英国顶级复古品牌Nigel Cabourn与其联名合作。在国内知名度不高，但丝毫不影响其极度出色的品质。