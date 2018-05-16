我带着4个后厂村顶级码农去连卡佛买衣服

导语：“你觉得自己平常穿的怎么样？上班时最常穿什么？怎么看网上那些对程序员穿着的吐槽？你觉得自己打扮像他们说的那样吗？和姑娘约会时准备怎么认真打扮？”程序员的服装style真的有传说中那么可怕吗？（来源：杜绍斐）

在北京后厂村、上海张江科技园

有一群处于时尚鄙视链最底层的人：

‘程序员’

但真的是这样吗？

这些充斥于网上的吐槽让我产生了无限好奇：

首先选地方，我的第一反应就是：

‘LaneCrawford – 连卡佛’



连卡佛是亚洲最好的设计师精品店，它就是时尚的代表

你能想到的所有高档时装，都能在店内找到

简单的说，这是一个程序员绝对不会去的地方。

这次计划选址在北京金融街购物中心连卡佛店

店内衣物全部对我们开放

既然找了个这么高级的场地

参加的程序员也绝不能是普通的搬砖工

我请来了4位可能是中国最有影响力的程序员：

惠新宸：PHP官方开发组成员、链家集团技术副总裁兼总架构师

杨永林：链家网前端总架构师

刘彬：微博策略产品部副总经理

李岱：‘杜绍斐’、‘老爷会’技术团队负责人

他们4位将会让各位看到：

当程序员认真打扮起来，究竟是什么样。

‘鸟哥’，本名惠新宸

如果你是一个程序员，但不知道‘鸟哥’，那你一定是个山寨程序员

作为一个前PHP程序员，我本想告诉老爷们

鸟哥是我心中亚洲第一程序员

我给他列了38个Title准备介绍给各位

但鸟哥告诉我：

‘那些坊间名号不要讲…会贻笑大方的’

只需讲些工作经历即可：

链家集团技术副总裁兼总架构师、前微博总架构师、Zend外聘顾问、 PHP7核心开发者、Yaf， Yar， Yac等开源项目作者、PHP官方开发组成员…

什么是PHP？

PHP：‘超文本预处理器’，是一种开源脚本语言，被喻为‘世界上最好的语言’

你能想象到的大型网站：新浪、雅虎、腾讯、淘宝、网易等，都是由PHP开发的

而鸟哥是PHP官方开发组成员里唯一的1位亚洲人…

你觉得自己平常穿的怎么样？

我就觉得还行吧，就下面这样

平常写代码时最常穿什么？

爱穿衬衣，休闲裤。穿得比较宽松一些

您看看这层男装区有没有比较合适的代码工装？

外套：LARDINI 衬衣：CAMOSHITA 长裤：ALTEA

这个配色很高级啊！

选了个从来没穿过的颜色，这次可以突破尝试下

就是裤子太紧了…

鸟哥怎么看网上那些对程序员穿着的吐槽？

我觉得很多时候就是不在意吧

会穿衣服的人也是逐渐摸索出自己的风格

程序员关注的点不在那。所以在这方面经验比较少

网友们说的对

那你觉得自己打扮像他们说的那样吗？

早上起来上班，就在一堆衬衣里随便拿一件

也不会去考虑

有的时候同事也会讲让我搭配一下再穿出来

我觉得有点复杂

所以别人看起来，有点儿土吧

所以你自己根本就不在意，也没有去想这些事情？

对，不过要看场如果要去的场合比较重要的话，也会认真的考虑一下

那请鸟哥在这选一套‘认真考虑一下’的衣服吧：

外套/衬衣：ISAIA 长裤：LARDINI

一般来说，还是会穿西服吧

除了西服以外呢？比如和姑娘约会时准备怎么认真打扮？

和姑娘约会？哈哈哈哈，已经没有这个可能了不过应该会穿的比较休闲吧

T恤：RAG&BONE 外套：ALTEA 长裤：INCOTEX

胸前这小电视的意思是？

随便选的

这裤子还是太勒了

鸟哥你这几套打扮根本不像网上说的程序员啊

我还好吧，除了我其实好多程序员还挺会穿的

在我看来，我身边同事其实还是品位挺高的

鸟哥打扮真的很官方

我主观臆断应该是比较留意自己公众形象的一位程序员

所以我比较喜欢针织开衫那套 ，既有专业决断力也有儒雅气息的形象

‘教主’，本名杨永林

原新浪微博前端技术专家，现任链家网架构师

国内代码界前端大神

微博的前端代码基础包、前端框架均出自教主之手

什么意思？

就是你在微博上看见的所有东西都有教主的影子

当你点赞时

不是你自己点的

而是教主帮你点的

教主还是代码界的网红，我认识的所有程序员，每晚必刷教主的微博

按他们的话说：‘作为一名程序员大神，教主还很有生活。’

你觉得自己平常穿的怎么样？

我觉得平常穿得比较随意。怎么舒服怎么来

夏天T恤和短裤；天凉就是帽衫，衬衣比较多一些

我有一个小癖好：在公司的时候会觉得外面穿的鞋比较板脚，所以一到公司就会换上crocs洞洞鞋

那冬天穿洞洞鞋不冷吗？

冬天就棉袜子配洞洞鞋

那…咱们拍个照

你觉得自己土吗？

土！但我平时不太在意别人看我穿什么

毕竟衣服穿的好不代表我代码写的好

但我很注重衣服的功能性，我穿的就是程序员基本款

圈子里还是认的，哈哈哈

那好好打扮一下你感觉自己能怎样？

如果是自己公司上市这种比较正式的场合

我可能会选择找人量身定制一套衣服

但只在这种极其重要的场合穿

那你在男装这层逛逛看，有没有能穿去敲钟的

那就来挑一套吧

外套：LARDINI 衬衣：MONCLER 长裤：INCOTEX

你感觉一个会敲代码的猛男是不是很有吸引力？

其实也是可以的，我挑一套写代码专用？

外套：LARDINI 衬衣：INK。 X LANE CRAWFORD 长裤：THOME BROWNE

你这…写代码想穿成这样？

这多帅啊 ，而且戴着帽子脑袋热，有灵感

那和姑娘约会的话，想穿成什么样呢？

和姑娘约会？这个话题可离我太远了

我是有老婆的人

但是如果有的话，哈哈哈哈

我会穿成活力运动范儿

其实男人嘛，穿得整洁就好

外套：HACULLA 帽衫：MCQ 长裤：ADIDAS

那你还记得第一次和嫂子约会时穿得是什么吗？

我和你嫂子是大学同学

要问我第一次穿的是什么的话

那个年代真的是有什么穿什么

尤其是学生嘛

真的就是从衣柜里挑出不皱巴的衣服就穿上了

网友成天在网上攻击程序员的穿着，你怎么想？

看起来是这样的

我穿衣服是种功能性的体现

程序员是平时主要面对电脑这样的工作

他们不在意这些修饰性的东西

我觉得不是一个问题

不过还是有特例

程序员中是有人愿意做这件事情的

代码都能写好，这件事儿也能做好

比如我有些朋友对西装很有研究，穿西装是很有品位的

这些程序员他们在意就会做得很好

教主人踏实温暖，选了更多暖色调

但能给自己起教主这个名字

也是平和中有英雄式的理想

所以我比较喜欢有暗格纹的西装造型

‘刘队’，本名刘彬，微博足球队守门员

原微博前端页面构建工程师、现微博策略产品部副总经理

刘队是微博早期团队成员

是最早开始为微博写代码的男人

如果没有他，你们这几年刷的可能就不是微博了

你的卫衣…微博牌的呢？

哈哈哈，见笑

平常也是这种卫衣装扮吗？

基本上都是

我比较随意，每天上班坐那儿不喜欢捆的上

加上喜欢踢踢足球，所以，运动裤、运动衣、卫衣，T恤全是这套东西

您看看这层男装有没有你喜欢的不捆的上还好看的衣服

这件不错，很运动风，我喜欢

外套/衬衣：FFIXXED STUDIOS 长裤：DOLCE&GABBANA

除了不捆的上，你还看中穿衣服的哪些功能？

兜儿多

揣东西比较方便，不容易掉东西

我不太在意品牌，但是比较在意衣服的纪念意义

像出去看球买的纪念T恤这种东西我会比较喜欢

如何看待网上那些对程序员穿着的吐槽？

表面说的对

比如程序员土啊，不修边幅啊都对

但我觉得这不是全部

只是大家的追求不太一样

大部分程序员，IT，互联网这些都算上

更多的是追求科技感和舒适感这些东西

像手机，设备我都喜欢

就是不爱买包、买衣服

男人都喜欢表、车，但对衣服特别不在意

也许只是部分

也有特别潮的程序员

像我有几个同事就很时尚，我就属于土老帽了

那你觉得那些程序员为什么会穿得比较时尚？

不好说，兴许人家从小就时髦

我们这代人，小时候的生活跟现在不太一样

不重视物质，习惯了

来套时髦点的

这套咋样，时尚不

外套/长裤：CAMOSHITA 帽衫：ACNE STUDIOS

不错啊，真立正，像变了个人似的

这就是我平常不爱捯拾，要不我就是影帝黄渤！

你觉得自己平常的打扮像他们吐槽程序员那样吗？

像，特别像。我就是啊！

我之前也是格子衫特别多

后来觉得穿格子衫还是捆得慌，不如卫衣来得痛快

所以格子衫也被我亲手淘汰了，现在完全就是卫衣范儿了

那你觉得自己这样土吗？

土。不是自嘲啊，就是我觉得，土也挺好的

土为什么好呢？

就是自在啊

你问我土不土，的确挺土的，但舒不舒服，也挺舒服的

在不在意别人看法，好像也不太在意。大概就这种感觉吧

如果想要认真打扮下，像求婚这么重要的场合，你觉得自己会是什么样？

我去挑一套

大概这样吧，正式不

外套/衬衣：LARDINI 衬衣：MONCLER GAMME BLEU 长裤：DENHAM

哈哈哈，手势不错啊！这是你感觉最正式的造型是吗？

这算是科技公司CEO范儿吧，我也有这些衣服稍微正式穿上之后也挺有CEO范儿的

能形容一下CEO范儿是什么范儿么？

马化腾平时咋穿？对，就那范儿的

第一次看到他的照片时，感受到他整个人很放松

所以刘队应该选择平面的剪裁，东方的柔软材质

体现闲庭信步的慢悠悠

‘狗岱’，本名李岱

虽然与前3位相比他在代码界的知名度不高

但他是杜少的程序员朋友

‘杜绍斐’、‘老爷会’技术团队负责人

唯一不在后厂村的程序员

多次成为我文中的人物原型

你出门能洗下头发帘么？

故意的啊，这不是为了前后反差大点么

那你平常怎么穿的？

我怎么穿你不天天见么？

还老在文章里吐槽我：永远都是衬衫+牛仔裤+球鞋

但我觉得挺舒服的

这回要你认真打扮一下，和姑娘出去约会打算怎么穿？

如果是约会，不会穿衬衫，牛仔裤，会稍微收拾一下而且，头发会飞起来

T恤：ACNE STUDIOS 西装：THOME BROWNE 长裤：INCOTEX

还不错啊

我还是喜欢绅装那种感觉吧，不太喜欢潮牌，会穿的稍微正式

这儿衣服还挺多，你等等，我再去挑套更正式的

T恤/外套：NEIL BARRETT 长裤：DOLCE&GABBANA

这种全黑的一开始拿着感觉像理发店小哥，但真穿上了感觉还挺帅的

可能还是因为脸吧

可我平常都没见你这样穿啊

我们程序员就是太忙了，以前整天加班，回家就睡觉

起床上班马上要迟到了，我就会找一件离我最近的那件衣服穿上赶紧跑

但我觉得其他行业的人也没好到哪儿去。为啥非要嘲笑做技术的？

比如坐地铁，大家穿的都差不多，别人也没强多少

这是一个挺普遍的现象

那些不坐地铁的呢？

没有不坐地铁的程序员

好吧，那选一套你平常坐地铁的着装吧

外套：HARRIS WHARF LONDON 运动上衣：PORTS 1961 长裤：FFIXXED STUDIOS

我平常爱踢球，看见阿森纳红就受不了还有我的腿好长！

岱总是四位参与者中我感觉最时尚的

比较青春有活力

他适合简洁的西装

既干练又有魄力

最后，感谢连卡佛个人形象顾问经理‘Echo’对本次程序员选装的帮助。

我一开始是带着调侃的意味做这个选题的

想看看程序员和时尚接触会有什么强烈的反应

拍摄持续了一天

但这次的改造计划，对比并不强烈

因为我觉得他们现在这样就很好

就好像我问Echo怎么看程序员时，她答道：

他们是中国最聪明的一群男生，

他们没有打扮的花枝招展，

他们在做最真实的自己。