长发太热 寸头太丑？夏天这６款帅炸天的发型随便剪

导语：今年夏天最酷的6种发型，保证你每天走出家门就开始闪光。（来源：杜绍斐）

纵使杜少我写了千百篇基本款和各位分享如何穿衣才能变帅，依然有观众老爷提出更多尖锐的问题，比如：夏天该留什么发型。

还真没错，发型才是帅的根本。

每个人都想剪一头酷炫的发型，可惜人生总不会称心如意。很多人都发现有两座难以逾越的大山摆在自己面前：

夏天不知道剪什么头发，长发太热，寸头又太丑。

社区理发店‘枫剪艺’里的艺术造型总监Tony太烦人，10句话里9句在催你办卡。

为解决各位老爷这种本能的生理需求，杜少本期基本款隆重推出‘2017夏季直男发型圣经’——

只要往下看完，随便剪都很帅。

夏日帅气发型的精髓只有两点：

‘不要头发帘’、‘不要大背头’。

首先，‘不要头发帘’为的是让你看起来像个硬汉。男人过了16岁还留刘海不是娘炮就是TFboys，而且世上最傻逼的动作就是每隔15秒甩一下长至眼珠的刘海。

勇敢的露出额头，用你的印堂穴发射雄性荷尔蒙。

其次，‘不要大背头’目的也简单，‘All back – 大背头’这两年已经被玩烂，越来越土。尤其在这个38摄氏度的艳阳天，人人都抓一把发油把头发搂过去，不仅土还很脏。

头发长可以有很多发型，不止油腻的大背头。

记住上面两点，你已经把握了这个夏天剪头发的基本要求。

接下来，杜少会具体按照头发的长度，来向各位介绍今年夏天最酷的3种发型。

保证你每天走出家门就开始闪光。

如果你很短

‘Buzzcut – 寸头’大概是所有男人最熟悉的发型了，能用一把电推子解决的发型都叫寸头。

很多人拒绝剪寸头，认为太丑。其实错的不是寸头，而是你不会选。

寸头有很多分类，一把推子也能推出很多花样，选择合适自己的最重要。

基本款

‘Butch Cut – 东欧流氓的标准圆寸’

适合人群：硬汉、受打击后想削发明志者、俄罗斯黑帮、樱木花道 适合脸型：尖下巴、天灵盖有着完美的弧线、圆形后脑勺

打理难易度：弱智级 如何和Tony沟通：‘我失恋了，给我沿着头皮剃光，别和我讲话，我会哭。’

圆寸是夏日最基础的发型，但也是最考验男人颜值的发型：它需要一个棱角分明的尖下巴和标准的球形脑壳。

如果一个男人剃圆寸可以帅出天际，那他能驾驭时尚杂志里所有发型。

当一个男人剃成圆寸时，说明他已经有了抛弃世间三千烦恼丝的觉悟，只为自己心中的火焰而奋斗，例如‘樱木花道’。

圆寸简单却能引出男性最原始的杀气，例如这几年将东欧斯拉夫民族的流氓文化引至时尚潮流顶端的男人‘Gosha Rubchinskiy’。

但很多人因为头型不够圆而在圆寸上折翼，转而对寸头产生排斥心理。

不要慌，下面这款寸头就是为你们这些折翼的天使打造的。

‘Crew Cut – 大兵哥的锅盖寸’

适合人群：不适合圆寸的硬汉 适合脸型：天灵盖扁平、后脑勺扁平、发际线过高

打理难易度：幼儿园级 如何和Tony沟通：‘剪个寸头，但我脑袋不够圆，给我上面留一点，师傅我睡会剪完叫我。’

‘Crew Cut’就是在圆寸的基础上，在脑袋顶上多留点头发。

‘Crew Cut’有很好的修饰作用，它可以让本来不圆的脑壳，强行变圆，从而达到完美圆寸的效果。

原本属于扁脸的贾老板‘Justin Timberlake’，就依靠脑壳上多出2cm的锅盖寸，把自己并入了瓜子脸的行列。

进阶款

‘Flat Top – 赤木刚宪的平顶山’

适合人群：对寸头有更高要求的与众不同者、发质如黑人般微卷者

适合脸型：短脸、五官棱角分明

打理难易度：重点高中级 如何和Tony沟通：‘帮我剪成赤木刚宪那样，我还是个高中生我不办卡。’

没错，这就是灌篮高手里赤木刚宪的高平头。

‘Flat Top’的特点就是在圆寸的基础上，将头顶上多留点发量并完全铲平，犹如直升机停机坪一般。

这类发型适合刚硬如铁的发质，所以在黑人中特别流行。浑身都是戏的‘Will Smith’早期就靠这个发型火遍好莱坞。

千万别觉得‘Flat Top’已经过时，选不对适合自己的，你剪什么都过时。

想要驾驭这种发型，你的五官需要足够有棱角，并有一颗不甘流于世俗的心。强硬的‘Flat Top’配上棱角清晰的脸型，非常有气场。

Dior 2017年广告的模特就是这种搭配的典型：

说白了，重要的是不要刻意迎合他人的审美。这种别人不会轻易尝试的发型，说不定就是最适合你的款。

如果你不长不短

如果你的头发处于不长不短、一觉醒来会呈爆炸状、必须拿发油修饰的长度：

不要再梳背头。

背头实在太烂俗，以下两款发型可以彻底拯救起床发型凌乱的你：

基本款

‘Ivy League – 一看就很有钱的小开头’

适合人群：金融白领、绅装爱好者、偶像包袱过重者、看上去很有钱者

适合脸型：瓜子脸、长脸

打理难易度：本科级 如何和Tony沟通：‘给我来个常春藤发型，我虽然有钱，但我不办卡。’

‘Ivy League’指的是常春藤发型。

在欧美，任何事物例如西装、发型、鞋履，只要出现‘常春藤风格’这5个字，那就代表着上流社会。

‘Ivy League’的特点是头顶上方是用发油精致打理的三七开或一九开，前额的头发从前往后有层次的渐短，两侧和后脑从上往下有层次的渐短。

这是现代社会标准的‘有钱小哥发型’，也是一个标准帅哥该有的基本款发型：

新一代万人迷‘Ryan Gosling’和他的常春藤发型：

全世界最会穿衣的男人‘Nick Wooster’也是常春藤风格的拥簇：

进阶款

‘Elvis’ Pompadour – 猫王的蓬巴杜 ’

适合人群：不羁放纵爱自由者、机车爱好者、毫不在意他人目光者 适合脸型：不管你是什么脸，慎重选择，除非你很自信

打理难易度：顶级学府蓝翔技校级 如何和Tony沟通：‘给我来个飞机头，我不要发根定型也不要办卡，你就教会我怎么吹就行。’

‘Pompadour’原本是女式发型的一种，特点是头发前端高高的隆起。后来被流行巨星猫王传承到了男性头上后，有了更响亮的名字：‘飞机头’。

从美国摇滚巨星到日本街头暴走族，飞机头一直是叛逆的象征。

但这个发型只有少数人能驾驭，请不要轻易尝试。

想要拥有这样的发型，你必须毫不在乎他人的眼光，精神上要达到‘无我’的境界，生活上只追求自己灵魂深处的共鸣。

只有坚信自己追求的是真爱和自由的男人，才能梳飞机头。

如果你苦留了两年头发，终于可以感受当年F4甩着长发唱流星雨的快感，但又害怕面对夏日的高温。

首先，不要怕热，如果一件羽绒服够帅，你夏天也值得穿出门。

其次，那下面这两款长发发型既潇洒又不热：

基本款

‘Manbun – 长发夏季的唯一出路，丸子头’

适合人群：一头秀发不舍得剪者、洗澡不怕头发堵下水道者、地中海救星

适合脸型：不挑脸，但有络腮胡最佳

打理难易度：初中级 如何和Tony沟通：先把头发留长再说，忍住别去剪头发。

长发想要夏天不热，唯一的方式就是扎起来。

将长发从四周扎至后脑勺中央，绑成一个丸子，就是标准的‘Manbun’。

亚洲人柔软的长发，最适合的就是扎丸子头。

夏日选择‘Manbun’发型时要注意：千万不能凌乱。

将每一根头发丝都扎紧和任由散乱的发丝在你脸周飞舞，就是精英和流浪汉直接的区别。

由于‘Manbun’将所有的发量都集中在了头顶，所以这种发型还是地中海的福音。

扎上丸子头，彻底告别‘为什么我长得这么帅，但是要掉头发’的悲伤。

进阶款

‘Single Braids – 不是脏辫的辫子头’

适合人群：头发够长又敢于折腾自己者、HipHop灵魂承载者、站于时尚浪潮顶端者

适合脸型：瘦长脸、亚洲人的肤色

打理难易度：博士级 如何和Tony沟通：这发型Tony肯定不会弄，去找专业做辫子的。

这不是看上去几年不洗头的牙买加脏辫。

‘Single Braids’是辫子头的入门款，也是最适合亚洲人的辫子发型。它的特点是将脑袋两侧和后部剃光，将头顶的长发编成一束束单独的小辫子。

现在正值国内Hiphop文化上升期，将你的长发梳成辫子头你就能成为华人Freestyle之王。

当红最强北美说唱歌手‘A$AP’就顶着一头‘Single Braids’：

北美最红的亚裔模特‘Spencer Lee’就是黄种人辫子头风格的代表：

以上就是杜少整理的‘2017夏季直男发型圣经’，非常浅显易懂。如果你没学会，那就再看一遍。

各位老爷只需根据自己头发的长度选择上述相应的发型，保证你今夏重新做回自己脑袋的主宰者，让理发店的Tony们乖乖闭嘴。

以上这些发型，随便剪，帅炸天。