给男士们提个醒 这周末就是520

导语：为什么工作日就要发这么哼哼唧唧，又有点矫情、又带点浪漫的推送？因为这周末就是520了。520就是我爱你，女人要的是仪式感，男人要的是顺利度过。（编辑：立可白）

在这个高甜的日子，除了玫瑰花、巧克力、摩天轮、吃烛光晚餐、发朋友圈虐狗这些经典大套餐之外，还有许多有趣的事情可以做，例如，花点心思挑一对情侣香。

情侣香水的作用很多：在外，有种穿着隐秘情侣衫的默契感；在家，男人味的他，香肩半露的她，过个活色生香的520。

挑选情侣香水的目的，是为了带来“我们连香水气质都很match”的亲密感和仪式感。就像情侣装一样，最巧妙的穿法不是穿得一模一样，而是在搭配上风格相似，细节处处呼应。因此，气味上有异曲同工之妙的男女香水，也可以成为绝佳的情侣香。

入门之选：

在入门香水推荐单里，Kenzo的纯净之水情侣香水很受欢迎，都是淡雅的水生花香调，创作主题融入了清新的冰薄荷、柔美的莲花及感性的粉胡椒。

男香干净清爽，犹如刚洗完澡带着水汽的肉体；女香水润清新，犹如美女出浴细腻纯净的肌肤。炎炎夏日不小心喷多了也不会浓郁，最重要的是价格宜人，最适合年轻的小情侣。

进阶之选：

势均力敌的熟男熟女不喜欢小清新风，那也有骚包路线可选择——双双获得过FiFi奖的Gucci Guilty（罪爱）男女对香。

男香走清新木质调，以薰衣草为主题，佐以甜暖的广藿香和辛香，气质成熟又有点撩人。广告上男香的代言人是美国队长Chris Evans，当然如果他露一下胸肌，更能展现香水的骚包特质。

女香走温暖东方凋，柔和粉感的丁香花，绵甜的蜜桃，搭配粉胡椒和广藿香，带有轻轻的烟叶味，颇有成熟御姐范儿。

万金油之选：

如果想要日常、休闲、职场都可以使用的万能型香水，那么，双双获得过FiFi奖的Armani寄情水是不错的选择。

不同于Kenzo透明的水感，Armani在表现“水的气味”上更有活力，这也是含蓄洁净的日本风格与浪漫的意大利风情的区别。

女香是花果调，但不走甜蜜少女路线，用铃兰、茉莉、风信子等青花香搭配清甜的瓜果，温柔妥帖，适合轻熟女士。

男香是每年稳坐全球畅销榜的水香草本调佳作，水香、柑橘香、芳香草本有如雨后清风般凉爽，尾调是恬淡平和的木香，展现了温和亲切的男士形象。

特别推荐：

如果你们打算在520的晚上不醉不归，可以挑选跟“酒”有关的香水来助助兴。

自从YSL把一款香槟味的香水（Yvresse）停产之后，市面上很久没见过酸甜可口并且有层次感的西普果香调香槟味女香了，直到Jo Malone推出了English Pear & Freesia（英国梨与小苍兰）。这款香水闻起来就像清爽梨子味的香槟，玫瑰香气里有气泡轻盈地绽放，充满了甜美和愉悦。不过，好香人人爱，这款香水事实上已经很多人用了，甚至还有不少男性粉丝，看来大家都喜欢微醺的快乐。

英国沙龙品牌Penhaligon’s以伦敦金酒为灵感，设计一款名为Juniper Sling（杜松司令）的香水，向上世纪二十年代伦敦的年轻贵族们致敬。虽然瓶子有点少女，香水的定位是中性香，气味倒是帅气十足，苦辣辛烈的杜松子酒味，点缀少许清爽的柑橘和微甜的糖味和果香，像极了一杯消除疲劳、放松畅快的鸡尾酒。可惜的是，香水的留香比较短，短到像是头香散完就断片了。

选香小tips：

购买香水之前，试香是很重要的。如果可以在专柜试闻试用自然最好，如果专柜买不到，需要代购或者海淘，也不建议盲买。最好的办法，是先购买小样试用，1ml大约可以使用两次。这样可以感受香水在皮肤上的表现力，前中后调的变化，对香水整体的喜好等等。既可以避免盲买到不喜欢的香水，又可以感受多种不同风格的香水，从而丰富嗅觉体验，探索自己的“气味审美”。

你与TA相处的时光，在这一刻带上了香味，这也是寻找情侣香水最浪漫的意义。祝愿情侣们有个难忘的520。

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