5月钱包受不了 这些大牌又出新球鞋

导语：运动风潮都来了好一阵，关注时尚除了关注潮牌推出的新款之外，还有那讨论度非常高的运动鞋。这当中，复古元素更是占据风头，就好比时下流行的复古运动风。（来源：TOP男装网）





这一季新推出的运动鞋无论在颜色上还是款式上都有了更大的突破，出人意料的是，时装品牌的运动鞋也有了新的想法，让运动鞋有更多的空间发挥，比如 Gucci就快马加鞭的来了两款，瞬间有点让人应接不暇；洛杉矶时装设计师John Elliott ‘红白蓝’带出了全新视觉的时代感。

▲ Gucci 2018 秋冬系列细节图

除此之外，各大球鞋品牌的联名也不甘示弱，至于呈现一个整样的视觉体验，现在就来看看新一季有哪些新款，又有哪些值得去留意的。

1、 Off-White™ x Air Jordan 1‘UNC’

Virgil Abloh穿着最新版本的Off-White™ x Air Jordan 1‘UNC’出席了纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴，身穿Louis Vuitton 2019 SS 白色礼服，脚踩蓝色球鞋赚足眼球。

这鞋早前就流出过很多细节照片，以‘UNC’为基础，在配合Virgil Abloh的重组解构手法展现出该鞋独有的风格，鞋身用了异材质拼接手法，并通过明显的字样以及橙色的补丁展现了Off-White™的品牌气质，这双鞋的发售时间为6月9日，售价为$190 美元。

2、 Nike Air Max 98 ‘Sprite’

Nike Air Max 98是一款大热的鞋款，从去年年底就已经成为鞋迷们关注的点。此次，Nike在度升温，设计出几款不同配色的球鞋，最近就推出了 Nike Air Max 98 ‘Sprite’，整双鞋的配色以白色、荧光绿、蓝色为主，带出‘Sprite’原有的意思，清凉、舒适的感觉，其它部分则保留原有的设计。这双鞋的全球发售时间为5月10日，喜欢的朋友就要多留意了。

3、 Gucci ‘ SEGA ’

Gucci的‘Thanos’风格，能否超越 Balenciaga Triple S 的“一哥”地位？今年2月Gucci 就在2018秋季发布会上带来了一双，名叫SEGA的复古跑鞋。

▲ Gucci 2018 秋冬系列

除了有时下流行的复古跑鞋鞋型之外，SEGA 的鞋舌上秀有‘GUCCI’Logo ，以及十分夸张、贯穿全鞋的奢华水晶，水晶的大小更是大大的增加了鞋款的吸引度。配色上，有黑色、白色、灰色和军绿色等6个颜色可选，在未来的时间里，这双名为SEGA的复古鞋款将会成为Balenciaga Triple S的强劲对手。该鞋尚未公布发售信息。

此外，Gucci 还推出了 Rhyton Sneaker 的全新配色版本，最特别的地方就是侧面的三线图案。该鞋以奢华的皮革打造，配色主要以米色和黑色作为主调，三线图案辅以鞋身上以此象征品牌的logo，链接鞋面与厚实的橡胶底，成为最吸睛的地点。

4、 Air Jordan 13‘Tinker’

继Air Jordan 3‘Tinker’发售后，此番又迎来了一双新的 Air Jordan 13‘Tinker’的实物照。这双新推出的Air Jordan 13‘Tinker’重现Tinker Hatfield 在 1996 年时的手稿设计，保留了原有的鞋型之外，增添了魔术贴搭带的细节，并以底筒式设计。该鞋的发售时间还没正式公布，不过网络上则有消息称有可能会在2018年的秋季推出。

5、 Nike x TDE‘Championship Tour’

Nike 与 TDE共同打造了一系列合作联名单品，其中最让人期待的是黑色版 Cortez Kenny III，整体配色上有红与黑的搭配，除了保留原有鞋款鞋头位置的中文‘该死的’之外，最大的亮点就是在鞋舌上搭配了‘BET IT BACK’的字样，整体而言在复古的气质上多了几分时尚的气息。

此外，该系列还包括了连帽衫、长袖 T-Shirt 和帽子，设计上依旧主打‘DAMN’和‘该死的’等元素，同时加入了 3M 反光元素作点缀。

6、 Vans x Alexander Lee Chang

去年，Vans联手日本知名滑手兼设计师Alexander Lee Chang 联手推出一款以Old Skool 作为蓝本。不同的是，保留了经典鞋型之外，传统的绑带设计改为了‘Boa’转盘，带来截然不同的机能感。

今年他们俩继续合作，不过就以另一双Sk8-Hi 为蓝本改造，同样使用‘Boa’转盘设计，黑色作为鞋款的主色调，给以经典鞋款Sk8-Hi 不一样的时代感。该鞋将于 11 月上旬发售。

7、 Nike M2K Tekno 全新‘红白蓝’配色

这一双新配色的球鞋其实早在2月份2018秋冬时装周，洛杉矶时装设计师 John Elliott 的发布会上亮相。

▲John Elliott 2018 秋冬系列

今日传来了要发布的消息，全新的M2K Tekno 是以经典的Air Monarch IV为蓝本，通过重新设计鞋面和中底线条赋予这双鞋更多的时代感，在配色上则以白色为基调，红、蓝、黑辅助做配色点缀，整体效果眼前一亮。目前，该鞋已经上线售卖。