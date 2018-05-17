花3000买衣服的你 为什么被姑娘当成买30块A货的穷鬼？

导语：再贵的衣服，也要注意这些方面。不然，你看起来就是个买30块A货的穷鬼。（来源：杜绍斐）

约了康总喝酒，他一脸愤怒。

‘我今天穿了件2万块买的大衣，公司居然有个同事问我是不是200块钱在淘宝买的。老子看着有那么穷吗！’

康总一手拿起酒杯，干了！胳肢窝的位置冒出一根线头，迎风飘荡。

一般来说，99%的直男买衣服都不会注意细节。

好不容易狠下心拿出‘老婆本’想买一件好衣服，却因为衣服的细节粗糙被误认为是地摊货。

要知道，大牌的产品也不一定高品质，花了大价钱还被人误会是买A货的穷鬼，这事真的不划算。

今天，杜少就来告诉你日常挑选、维护衣物的小Tips，教你如何避免穿成一个穷鬼！

1、飞舞的线头

‘一件衣服贵不贵，就看它有没有线头。’

这是大部分姑娘鉴定衣服价位的基本标准。

所以，杜少在此奉劝各位：你可以没钱买贵的，但买回来的衣服一定得把线头给剪了！

其实，在成衣的制作工序中，剪线头也属于当中的一个重要环节。

但不少商家为了节约成本，宁愿减少这一部分的加工费用，或者交给价钱较低且质量不能保证的工厂负责。

因此，有线头的衣服就代表着成衣做工粗糙，显得特别廉价。

剪线头的小Tips：

较长的线头直接用剪刀剪短，千万不要用力扯掉。

因为衣服在缝合的开头和结尾都会打结用以加固，而线头一般都是开头或者结尾的线。一不小心用力过猛容易出现缝合处开裂的情况。

较短难剪的线头，可以直接用打火机一燎。

针织类衣物的线头不能剪，容易整件毛衣脱线破洞，将线头打个结，勾进衣服里面就可以解决。

2、密集的毛球

说起衣服起球，相信直男们都不陌生。

无论是在快时尚品牌花两三百购买的卫衣，还是在奢侈品牌刷了几万购买的外套，都有可能遇到起球的情况。

若是某天和姑娘约会，被发现胳肢窝和裤裆全是摩擦出来的毛球，月薪3000的即视感不言而喻。

要对付毛球，首先，我们得知道，衣服上会产生毛球的原因。

起球是所有纤维纺织品的共性，衣物在使用过程中产生摩擦就会起毛，毛绒经过日积月累地纠缠，聚集在一起就形成了毛球。

总的来说， 棉、麻、粘胶织物不易起球，而锦纶、涤纶、腈纶、羊毛等面料最易起球。

不会看面料的直男们，可以留意衣服洗水标上的面料成分。

处理起球衣服Tips ：

杜少深知，让直男手洗衣物的几率为零，但在把衣服扔进洗衣机前请注意：

洗涤时把衣物的里面翻出来，减少衣物表面的摩擦。



用中性洗涤剂，水温50℃以下，不要搓拧，平摊晾干。

衣物起球后，可用软毛静电刷，毛球修剪器等工具，去掉表面的毛球。

每个男人都有的刮胡刀也是去除毛球的利器，把衣服平摊桌面，顺着一个方向轻轻刮掉毛球即可。

3、粘毛

在冬天，你会发现黑色的衣物特别容易粘毛，而粘了毛的衣服看起来泛白，特别显旧。

偶尔想来一身酷炸的All Black，却被姑娘嘲笑是不是经济紧张，衣服都旧得泛白了还舍不得换，真的很尴尬！

但其实粘毛跟颜色无关，跟材质有关，只不过黑色的衣物更容易看出来。

容易粘毛的面料大多数都是毛绒类，由于细毛之间经常互相摩擦产生静电，所以容易粘毛。

一般来说，涤纶、羊绒、灯芯绒、人造棉等材质的衣物都是粘毛小能手。

处理粘毛衣服Tips ：

用湿毛巾顺着布纹的方向擦拭，可以减少衣物上沾的毛。

宽胶带、胶滚刷等小工具，能帮助你快速粘掉衣服上的细毛。

洗衣服时先用柔顺剂泡，或者直接用去静电的洗衣液，能一定程度减少衣物上的静电，从而减少吸毛的程度。

细节决定品质，我教不了你如何月入百万，可是我能教你如何注意细节让自己的穿衣更有品质。

就算真穷，也千万别把‘穷’字刻在身上！