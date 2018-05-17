直男穿这11件出门 一定被人揍到内出血

导语：你一定买过这11件单品中的其一，为了下次“安全”出门，快把它们换掉！（来源：杜绍斐）

1。 尖檐小便帽

很多时候你以为自己戴上这款帽子，简直帅到一整条街的女孩子都想和你一起起床，但是实际上，它只会让你的头看起来像一个用过的安全套：

到底是什么原因，让你至今都选不出来一顶适合你自己的帽子？

2。超薄围巾

先不说系上到底好不好看，只是看着这个名字，都像是高中的时候偷偷翻了同桌女生的书包，有一种不知从何而来的羞耻感和罪恶感。这样一条围巾挂在脖子上，简直就是告诉全天下人你是个基佬：

在冬天，任何穿衣搭配都是以保暖为前提的，所以你戴上一条那样的围巾有什么用？

3。裤子塞进靴子里

把自己的整个小腿和裤子一起塞进靴子里，是因为路上有50公分的积雪？就算是有，你也不能让自己看起来是一个娘炮：

如果，你一定要把裤子塞到靴子里，也请让裤子和靴子保持同一个颜色。不然你的腿看起来可能还不到30厘米：

4。慢跑裤

热爱韩国的你们在爱上慢跑鞋的同时，更是爱上了慢跑裤。这种除了运动在别的场合都不应该出现的裤子，不仅保留了秋裤软趴趴的个性，更是继承了健美裤的娘炮的特点：

如果一定要穿这种裤子出门，那就穿上配套的运动鞋和包，用实际行动告诉大家你真的是准备去健身房，这样挨揍的次数可能会少一点：

5。裤脚卷到小腿上

不得不承认这是一个很蠢的流行趋势，它不但不能让你的腿看起来比较长，而是能化神奇为腐朽，让程序员，金融狗，房地产小哥都整齐划一的变身‘种田的’：

需要注意的是，裤脚卷到小腿上和直接穿一条七分裤是不一样的。做人，不能为了省钱什么都干：

6。低腰牛仔裤

说真心话，我真的不能明白为什么会有人去买一条低腰牛仔裤。先不说看起来腿到底是长还是短，只要穿上低腰牛仔裤，可能连隔壁家的二大爷都觉得你是在公开出柜：

作为一个正常的男人，请务必远离这种一穿上就有种小片‘送水工系列’的感觉的裤子，还是穿上中高腰裤，让我们红尘做伴，永远做个直男：

7。马甲外不穿外套

马甲是正装三件套中的一部分。意思就是，不管是在正式或者非正式的场合，只要穿了其中一部分，就尽量把剩下两件也穿上。不然在酒吧里突然有女孩子跟你搭讪：‘您好，麻烦您给我一杯Cappuccino’，你答应还是不答应？

正确的马甲穿法应该是这样的，与外套，裤子的布料，颜色需保持一致。只穿马甲出门和只穿内裤一个道理。你好意思穿，我还不好意思看呢：

8。冬天不穿袜子

只有真正的勇士，才会选择在冬天不穿袜子。正如你们所知道的，手腕和脚踝是每个人身

上最细的部位，露出这两个部位会显得瘦一些。但是在冬天，在上半身穿的足够厚足够多的时候，露出一对纤细的脚踝会让人觉得比例不协调。而且，真的会冻坏的：

一双足够温暖好看的袜子，简直就是冬日必备。保暖不说，还能花最少的价钱最大限度的让自己看起来更出彩：

9。领带扎不紧

一条没有扎紧的领带，就是在告诉看见你的所有人，你是一个刚从夜场玩完出门的浪荡公子，尤其是再配上好几天没洗的头发：

系好领带穿上合身的衣服，哪怕扎着辫子留着大胡子，女孩子们也会觉得你是一个成熟稳重的三好青年：

10。迷の图案的短袖

鉴于我国对教育越来越重视，有越来越多的男孩子从一点一滴开始学起，不愿放过任何学习的机会。哪怕是自己常穿的衣服，都要选择英文印花的款式，温故而知新：

已经说了很多次了，出门在外短袖尽量选择无意义印花的图案，因为衣服上的一句话被人拉墙角揍了，多吃亏啊。如果实在是喜欢，也请选择不会轻易激怒别人的图案：

11。灭绝人性的鞋子

下列鞋子穿出门被人道毁灭的几率，会随着排列顺序的推移递增，注意安全：