怎么穿才能在金发大长腿面前为国争光

导语：在不同地区，到底怎么穿才能和当地姑娘来一次直抵灵魂的深度交流。（来源：杜绍斐）

夏天，除了海还有浪。

在异国海边，金发女郎穿着比基尼从身边走过，你的目光一直追随，直到海岸线的另一边：

可是，姑娘只扫了你一眼，甩下一句‘外国人还想撩妹？’，就头也不回的离去。

你苦苦思索，头发都白了才意识到：在夏威夷，永远不会有人穿冲锋衣、登山鞋去海边。

想要在异国他乡让自己看起来没那么‘游客’，像本地人一样的穿着，是融入当地人生活的先决条件。

今天就来说说在不同地区，到底怎么穿才能和当地姑娘来一次直抵灵魂的深度交流：

1、以日本东京为代表的亚洲

当你走在街上，发现哪怕气温高达38度，身边的雄性还是穿的层层叠叠，从小算数不好的你甚至数不清他们穿了多少件衣服，那么，欢迎来到东京：

对于平均身高本就不高的亚洲男性来说，叠穿是一种费力还不讨好的穿衣方式，穿的不出错就已经很不容易：

叠穿忌讳同色系搭配，但如果肉眼能看出材质区别，也就是所谓的‘撞材质’，也能显出很强的层次感，让你看起来没那么‘短’。

当然，就算叠穿难度系数太高，也永远不要穿白袜子：

2、以美国纽约为榜样的美洲

路边的小哥永远漫不经心，哪怕刚从秀场出来也一副‘你爱拍不拍，哥懒得伺候’的表情，恭喜你，这里是纽约：

作为美国人民心中的骄傲，纽约一直是包容性很强的城市，无论在秀场内外，各种着装风格都在同步进行着融合、突破：

在这里，好看固然重要，但更重要是用穿衣表达自己的性格，中间这位一身集齐7种穿衣风格的大哥，我相信他心中住了一条神龙：

像纽约小哥这种正装马甲外搭配棒球衫，兼顾舒适度和个性的穿衣方式，英法两国的绅士一辈子都不会这么穿：

除开这些街拍小怪人，日常生活中的纽约小哥甚至更为朴实，穿衣服只顾舒适，个性留给袜子、帽子这样的细节：

3、以西班牙巴塞罗那为标杆的欧洲

和北欧那帮性冷淡不一样，这里每一个貌不惊人的小哥都是街角的一道风景线，穿衣细节里充斥着整个春天的颜色，没错，这是巴塞罗那：

在巴塞罗那，就连正式感极强的正装都变成了各位雄性争奇斗艳的战斗装备：

就像雄性动物为了求偶会展示自己最漂亮的羽毛，整体沉稳，细节丰富，这才是一个有趣男人正确的打开方式：

热爱生活的巴塞罗那人尤其喜欢红蓝两色配饰，只要能把这两种颜色穿好，想装本地人你就已经成功了大半：