有8块腹肌之前 还是来看看现在你该怎么穿

导语：天气越来越热，单薄的衣着已经逐渐无法遮掩冬天时犯下的罪。在恢复身材之前，还可以根据自己的身材选择更合适的穿着。（来源：杜绍斐）

在宇宙中心五道口，路边随处可见夏天穿貂冬天露腿的姑娘。只要跟上这些姑娘并准备搭话，一定有好心的姑娘告诉你：‘也不照照镜子看看自己什么样！’

虚心接受意见的你回家照镜子，发现天气越来越热，单薄的衣着已经逐渐无法遮掩冬天时犯下的罪。

抓住最后的时间开始恢复身材还来的及。在恢复身材之前，还可以根据自己的身材选择更合适的穿着：

一般来说，男性的身材分为以下三种：

倒梯形、椭圆形、三角形。

体型不同，适合的着装也有所不同。下面就来说说这三种身材适合什么样的穿着：

1、倒梯形

倒梯形、倒三角、矩形这三种身材相似度较高，所以在这里归为一类。

你们常说的‘衣服架子’就是以上三种身材。这样的身材对着装要求较低，不过还是禁不住太过宽松的衣服和可怕的配色的人道毁灭：

倒梯形常出模特，作为可塑性最高的身材，能充分发挥自己的优点就是照顾到他人感受：

倒三角形的人腰部过细，合身的衬衫、直腿裤能起到平衡身材的作用，横条纹也能在视觉上弥补这一缺点：

对于肩腰几乎同宽的矩形身材来说，适当的领型是最重要的。这样身材的人斜方肌发达，穿衬衫时容易显得没脖子，而圆领、鸡心领能很好的改善脖子和头的关系：

2、椭圆形

对于常年坐班又疏于锻炼的人来说，没有啤酒肚的人生是不完整的。

解决椭圆形身材最有效的途径是运动，腹部瘦下去了肩部和胯部自然就出来了。不过在着装方面也需要注意，宽松肥大的衣服不仅不能遮盖住你的肚子，反而还会显得很矮：

裤子提到胸口，再配上一条魔幻主义风格腰带，我相信一定会有人送你到该去的地方：

竖条纹显瘦，这是放之四海皆准的真理。不过对于椭圆形身材的人来说，大面积条纹的衣服赶紧去烧掉，换成内搭条纹衬衫，颜色饱和度低的暗条纹长裤才是显瘦的真理：

3、三角形

三角形身材最大特点是肩部溜肩且窄，属于最不好穿衣服的身材。

感觉人生无望的你，其实还有救。

答应我，在根治啤酒肚之前，先收好你所有的白色衣服。白色在视觉上会带来膨胀感，显得更胖：

正装套装是修饰三角形身形的必备，在穿着时切记避免窄领带，免得让人觉得你想不开要自我了断。宽领带和扣好扣子的正装外套，才是迅速提气，增加气场的基本要素：

在选择衬衫时，时下流行的窄领不需要考虑，太过窄小的领型配不上你的肚子，和你胸怀一样宽广的温莎领才镇的住场面：

身材不同，适合的穿着也完全不同，但所有人每天都默念800遍的前提是：合身。

以下几点Tips，教你挑选合身的衣服：

上装：

1。衬衫最重要是肩宽要合适，袖子与肩膀的接缝正好落在肩关节。

2。衬衫的领部以能伸入一根手指为最佳。

3。衬衫的下摆正好盖住臀部一半。

4。以袖长以到手掌和手腕的交界处，通常盖过腕关节一点为佳。

5。衬衫身体部分要为简洁的直线，身上没有紧绷的拉痕，预留一定的松位，下摆塞进裤子时避免像气球一样鼓胀。

6.T恤与夹克对于肩宽的要求和衬衫一样，T恤的长度最好能刚好盖住裤腰处。

7。正装外套的长度刚好盖住臀部。

8。西装袖长以能露出1-1.5厘米的衬衫袖口为佳。

9。类似飞行员夹克、棒球夹克的款式，长度到盖住腰头。

下装：

1。在不系皮带的情况下，裤子也要能正好搭在胯上。Chinos应该自然顺直，松紧适中。

2。牛仔裤的腰部预留大概两指到一掌的松位，活动自如，但不能太松。

3。所有长裤的裤长都能刚好盖到鞋面，碰到鞋舌或者鞋带的一部分。