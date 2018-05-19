威士忌没有贵不贵 对胃口的就是好酒

导语：你可能听说过一个中国人在欧洲花7万喝一杯威士忌的故事。（来源：杜绍斐）

很荣幸，这位仁兄是我的一位多年老友、也是老饕。他这趟是去欧洲旅行，碰巧就在酒吧里遇到了1878年的麦卡伦威士忌。

不得不说，他运气也真的太好了。

Macallan（麦卡伦）威士忌被称为威士忌中的劳斯莱斯，虽然我自己喝过的也不少，但这个年份的酒可遇不可求、就算有钱也未必能喝到，而且在喝1878之前，他还逐级喝了1956、1946等年份的稀有Macallan。

像上次我在新加坡，偶然碰到了Macallan 1926，开价450万人民币。卖家给了48小时考虑，稍微犹豫了一会儿，便被一位上海买家斩获，到现在每次想想心里还有小遗憾。

曾经摆在我面前的Macallan 1926

其实这次本来朋友想拉着我一块去，一犯懒就没立刻爬起来打飞的，现在只能心痒痒…所以听说他喝到好酒，会有点羡慕，也有点嫉妒，更多的还是替他感到开心。

可我翻了翻网上的评论，‘富二代’、‘有钱没处花’、‘奢侈浪费’的评价不在少数。就连全国最大的几个新闻门户，标题里也贴上不是那么友好‘土豪’标签。

他是中国最大的麦卡伦藏家之一，以我对朋友的了解，他和每天辛苦写文章的杜少一样，每一分钱都是自己笔耕不辍获得的。‘书中自有黄金屋’这句话放在白手起家的他身上，再合适不过的。

朋友的麦卡伦藏酒，想喝哪瓶开哪瓶

所以我挺纳闷的，为喜欢的花点自己的钱，有错吗？

朋友喝的 Macallan 1878

更关键的是，这杯酒他喝的真不贵。

举个例子，清朝故宫里的东西，就算是个洗脸盆，搁到现在也算文物了，喜欢的人花几十万上百万买回来收藏，没人站出来挑刺，估计还得说一句‘雅兴，会讲究’。

再说这杯Macallan 1878，139年前蒸馏，那会儿光绪龙椅还没坐习惯、慈禧还在垂帘听政呢，就算李鸿章来喝估摸着也就这水准了。传到现在，经历至少三四代人，躲过两次世界大战，千里迢迢跑过去遇上了，又是喝一口少一口的威士忌——

这么来看，7万还算事吗，随便开个直播软件打个赏都不止这个数吧。

Macallan 1878开瓶时刻

但为什么花几百万买文玩没人说，7万块喝一瓶酒就被说成‘土豪’？原因也简单：多数人并不知道什么是好，只能通过价格来判断。

总有些人喜欢晒自己喝了什么，还特意拍出来菜单上面的价格，生怕别人不知道这酒多贵。用喝贵的酒来凸显身份，这活得也忒累了点。

太关注价格，反而忘了感受酒本身的味道，这让我觉得特可惜。况且甭管酒吧夜店餐厅，定价基本都是照着市价3倍起。你去关注这种东西，真不如好好感受一下什么是好酒，体会体会生活。

拿威士忌举例，作为味道最丰富的烈酒，威士忌甚至能尝出甜的感觉。但威士忌本身没有糖分，甜味主要来自橡木桶熟成的天然香气。喝完威士忌用水漱漱口，嘴里就没味了，说明里面没有额外添加化学香精。

与其盯着价格，不如酒醒了喝口矿泉水，咂么嘴里还有没有人造化学香精的味。

苏格兰现在熟成储量最多的是波本桶，一般只能装200瓶，哪怕越来越稀少的雪莉桶，也不过5、600瓶。哪怕同年份、同厂桶的原酒，熟成后味道都可能截然不同。

像我们这种爱喝酒的人，除了买官方装好瓶发售的‘Official Bottle – 官方装瓶’，还会直接杀奔苏格兰，和酒厂老板喝酒谈天，委托装瓶商帮我们单独灌装威士忌，也就是‘Independent Bottle – 独立装瓶’。

遇到陈年且又对口的威士忌，那是需要缘分的，迎娶回家岂不是理所当然。

甚至，在一桶威士忌还是楚楚少女时，我们就会约定一个时间，耐心等到她出尘脱俗之时，再灌装成瓶。哪怕百年之后，若能流传下来一瓶，威士忌就是我的语言，懂酒之人喝到此瓶，必能读懂当年的风流韵事。

所以你明白为什么要装自己的威士忌了吧。每桶威士忌的味道都不一样，我可以挑出我的心头好据为己有，毕竟可以分享‘意中人’的人不宜太多。

像我现在写字喝的酒，就是装瓶商The Maltman（Meadowside Blending）为我和朋友们装的Macallan 1989：

细心留意一下，你会看到酒标上有一行手写的字：‘104 of 175’，意思是全世界总共就175瓶，这是其中第104瓶。不用开某东某宝，上面没有，一高兴喝完了，再想喝就没有了，所以我剩下一大堆舍不得喝的瓶底，时不时会打开闻闻味。

而且威士忌还有个不一样的地方，酒瓶上那最大最粗的logo，不一定是酒的名字，还有可能是装瓶商的名字，买威士忌的时候别被一堆你看起来好像都认识、但不知道啥意思的单词弄糊涂了。

关于如何看酒标，大家可以找我私聊，如果人多我再单开一期好好讲讲。

柿右卫门先生的有田烧 響（Hibiki）35年

在喜欢喝酒的人眼里，对胃口的酒，就是好酒。一杯灌下肚，喝的全身毛孔都舒服，这就对了。至于年份如何，价格多少，真不重要。

跟朋友烧烤撸串，红酒就不如啤酒过瘾；就算是威士忌，也有像三得利角瓶这种，100多块钱一瓶，兑上苏打水和冰块，照样挺开心。

至于那种花大价钱买瓶酒，当宝贝一样供着不喝，其实最没意思。好比你喜欢一个姑娘，你会去追她对她好，没见过把姑娘扛回家用福尔马林泡着吧。

酒本来就是用来喝的，在力所能及的范围内，让自己开心是第一位的，不要让价格影响情绪。

其实不止是喝酒，任何消费都应该这样。

我朋友此次去欧洲，是一家人同行，在蔚蓝海岸悬崖顶上租了一整栋别墅，有自己专属的私人泳池，米其林星级厨师团队。

厨师团队所做料理

还有些细节，旅行服务团队在到达之前，会在别墅客厅电视上将朋友家人合影摆出来。知道孩子也会来，准备好给小孩子玩的蹦床、气球和玩具。

但如果是去法国尼斯或摩纳哥的酒店，房型只是普通标准间，服务也不会如此专业和私密，价格可能还会高，而且未必住的下。

拥有自己的旅行管家，至少能帮着检查床单是不是换了，心情不好了晚上还能陪我喝杯威士忌。

在Marvin先生看来，在你有基础的前提下，精神价值的存在一定远大于物质价值。

昏暗的酒吧点一杯酒慢慢喝

所以咱们就说了，三两个好友，在街边大排档美滋滋的吃着烧烤，喝着点上来的扎啤，或者工作一天后，自己一个人瘫到沙发里，用纸杯倒上一点威士忌，喝下一口后深深地呼一口气。

千金难买我开心，不过就是这个道理罢了。

写完了，喝一口，舒服

说了这么多，世界上没有坏的威士忌，威士忌也没有错误的喝法，只有你喜欢或不喜欢。