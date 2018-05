古着店的衣服 和你想的不一样

导语:如果你觉得古着“不就是旧衣服嘛”,可就错到十八里开外了。(来源:ELLEMEN)

把“赶潮流”视为时尚真理的大家,信奉的是“买新不买旧”的粗暴逻辑,然而,世界上那群最高阶的时髦人,爱的却是老古董——当然不是你在奥特莱斯里买到的过季款,也不是拍卖行里那些只可远观的博物馆典藏,而是十几年、甚至几十年前出品的衣服鞋包。它们被统称为“vintage”,或者“古着”。

这个词在很多年前,还是小众时装精们的秘密基地,然而随着一呼百应的时装偶像对古董衣服的纷纷带货,让折旧款在时髦鄙视链上跨过了全价新产品。但古着店可不是什么都收的旧货摊,也不是什么东西都配称为“vintage”的。

究竟什么是“古着”?

日本大城市街头总是能看到含有“中古”两字的店招,这里就是售卖古着商品的地方了。“中古”的字面意思是“二手”,我们理解“古着”时也总是把它们和“别人穿戴过的东西”直接关联起来。事实上,古着(vintage)不一定就是二手(second-hand):它们可以是二手的、也可以是已经停产的全新单品。

通常来说,一件 vintage 服饰需要拥有 20 到 100 年左右的历史,所以目前我们现在看到的 vintage 基本似乎来自 1930 到 1980 年代之间的产品。如果时间在 1920 年代之前的时尚品,就属于历史学家研究的古董(antique)了,而不是普通消费者可以随便把玩的了。

具体到相关单品,古着服饰大多数都来自于高级定制或者相关时代的主流时装屋,而广义上的 vintage 则包括服饰、皮包、鞋子、帽子、项链、耳钉、戒指、手表、皮带等物件,比如日本中古店里最多的就是来自 Chanel 和 Hermès 的包以及 Rolex 的手表。

它们可以是工厂生产线制造的,也可以是手工打造的,浓缩了所处时代的风格特点以及当时的潮流走向。即使经过多年的时间检验,在今天看起来依然很时髦,一点被时代抛弃的迹象都没有。

对于一件 vintage,无论是一块“黑水鬼”还是一条 Levi’s 限量牛仔裤,基本的要求是必须保存完好。破破烂烂的、你随手扔进衣柜的过季单品可不能归到 vintage 行列。因此,只要你有眼光和触觉,一定就能在古着店里找到有着时代印记、又绝不会和别人撞衫的那一款。

另外,古着和复古(retro)也不是一回事,后者指的是现代设计师以过去的服饰为灵感来源而打造出相同风格的现代时装单品。最近当红的 1970 年代灵感频繁出现在品牌的新衣服中,很多运动鞋品牌也会时不时推出“复刻版”,但这些火热的新品不能说是有着年代感的 vintage。

买古着是因为穷吗?

在日本,不管线上线下的“中古店” 里总是被来自全世界的小青年们围得里三层外三层,希望可以找到一颗被遗忘的珍珠——在这里,你经常可以偶遇来淘货的明星。这些明星在置装上会差钱吗?“买二手衣 = 穷”的观念可以请出你的大脑了。

■ 前一阵子 A$AP Rocky 就被发现在东京中古店里淘宝

上世纪 60 年代在战后迎来消费主义疯狂反扑的美国人也把“买古着”看作是生活悲惨的证明——听起来是不是跟国内的现状有些类似?但在 1965 年左右,年轻人们突然对军装夹克和手工制作的旧式礼服产生了浓厚的热爱,vintage 风潮也随之兴起。

热衷于古着的年轻人越来越多,优质古着单品也越发稀缺,价格也水涨船高。

同样的情况也发生在了亚洲日本,上世纪八、九十年代的经济腾飞的时候,国民消费水平极高,不夸张的说,当年的日本人几乎把全世界的奢侈品店都买空了——听起来是不是又跟某大国很相似?

经济泡沫破裂后,他们就开始出售自己的名牌并且转向购买二手货。因此,尽管全世界有很多古着店,跳蚤市场在欧洲已经发展多年,但日本藏着最多来自上世纪七八十年代的大牌单品,经常还可以看到全世界只此一家的孤品。

当然,这跟日本文化中物尽其用的特质也有很大关系,那些在结婚和成人礼等特殊场合小心穿过用过的衣服首饰,完全可以折价给后来人使用。这些综合原因,让中古店在日本风靡起来,成为一种当代年轻人的穿衣方式。

Gucci 就在之前和杂志合拍了一组“100 ways to wear Gucci”的时装大片,里面不乏用古着衣来搭配 Gucci 新款的造型:

事实上,Gucci 的设计师 Alessandro Michele 本人就是 vintage 的忠实粉丝和集大成者,他的家和衣橱如同博物馆一般壮观,也在很大程度上为近几年的 vintage 风潮推波助澜。

■ Alessandro Michele 坐在家中的古董沙发上

中古店购物也是许多时髦男生列在东京行程上的秘密项目。除了 A$AP Rocky 这样的嘻哈明星,我们在很多男明星身上也经常看到 vintage 的出没:

■ 人间瑰宝 David Gandy

■ 穿 vintage 逛 vintage 书店的 Jared Leto

■ 小松菜奈和权志龙,古着界金童玉女

“古着”是死人的衣服吗?

买古着无疑是时髦人的游戏,却并不适合每个人。尽管古着店会对收购来的物品会进行全面的清洗消毒,像日本的大黑屋、RAGTAG、Vintage Qoo 等正规连锁古着店,会对于商品进行严格处理和消毒。

假如你有精神洁癖,或者认为别人贴身使用过的东西会沾上他人的灵魂产生灵异事件,只能对 vintage 敬而远之。

而更耸人听闻的一个说法则是:古着是死人身上的衣服。关于洋垃圾进入亚洲的报道基本属于月经新闻了,每隔一段时间就会“刷爆朋友圈”,很多标题党甚至用上了“殡仪馆”、“太平间”、“传染病”这样的词汇挑战我们可怜的神经,告诉我们“二手货”的背后有多么多么可怕的阴谋。

事实上,如果我们摆正思维来想一下就会发现,古着在国内可以说是妖魔化了,“古着是死人的衣服”这一点根本就不成立。首先,古着并不能粗暴地等同于二手衣二手货,古着爱好者寻找和购买的更是浓缩在一件物品里的年代环境、工艺技法和潮流文化,这不是普通二手衣和“洋垃圾”可以达到的高度。

其次,古着在今天拥有规模巨大的市场,光是靠逝者身上的这点衣服,可远不能支撑如此大的需求量。

国内对古着有很多迷信和误解。但不可否认的一点是,中国仍处在对闪亮新商品供不应求的阶段,情况就跟上世纪末的日本一样,也许十几年、几十年后自然而然就会发展出完善的古着市场和文化。

Vintage 网络商店推荐

这股古着风潮的生命力究竟有多强呢?看到全球网路上 vintage 电商激增的数量你就会有点明白。以下是“白菜价”买奢侈品的好地方:

1 - What Goes Around Comes Around

2 - ASOS Marketplace

3 - Farfetch Vintage

4 - RAGTAG Online