哈里王子花3亿娶梅根！然而强大的自我比皇冠钻戒更珍贵

导语：时隔七年，英国王室再一次迎来了盛大而举世瞩目的婚礼。哈里王子与梅根于2018年5月19日结为夫妻。这个让英国举国欢庆的婚礼到底是怎样的，让我们来一探究竟。（编辑：March。）

当地时间2018年5月19号，英国王位继承人——哈里王子与美国女演员梅根·马克尔，于坐落在英国英格兰东南部区的温莎古堡圣乔治教堂内完婚。

哈里王子与梅根

圣乔治教堂

新郎哈里王子是英国王位第六顺位继承人，2018年4月，入选《时代周刊》2018全球最具影响力人物榜单。

哈里王子

新娘梅根是美国影星，女权主义者。曾于2018年4月，获《时代周刊》2018年全球最具影响力人物荣誉。

梅根

和以往的皇室婚礼不同，此次举办婚礼的两个80后，除了遵循英国基本的皇室婚礼规则外，梅根与哈里王子共同选择了更加“与众不同”的一场婚礼。

婚礼 WEDDING

2018年5月19号上午9时许，在温莎城堡里观摩婚礼的英国平民幸运儿得到了特别为此次盛事所定制的“福袋”：里面包括一袋特制的黄油饼干、一块超大的巧克力金币、一瓶矿泉水以及一枚纪念冰箱贴。

“福袋”

10时20分，新娘梅根乘坐劳斯莱斯幻影，从前晚与母亲一同居住的酒店出发。随行的还有梅根的母亲，花童与侍童。

新娘出发

新娘所乘坐的这辆劳斯莱斯幻影4（The Rolls-Royce Phantom IV），是1950年被赠送给当时还是公主的伊丽莎白女王的座驾。

The Rolls-Royce Phantom IV

10时35分，新郎哈里王子与伴郎威廉王子到达温莎城堡的婚礼现场。

哈里王子与伴郎威廉王子

哈里王子与伴郎威廉王子

新郎与伴郎步入会场，焦急地等待着新娘梅根的到来。

哈里王子与伴郎威廉王子

上午11时55分，伊丽莎白女王与菲利普亲王最后抵达现场，成为了“压轴宾客”。

伊丽莎白女王与菲利普亲王

四分钟后，新娘梅根抵达婚礼现场。

梅根抵达婚礼现场

梅根抵达婚礼现场

梅根的婚纱出奇地简约，出自Givenchy首位女创作总监Clare Waight Keller，七分袖及船领的设计，轻露锁骨，其头纱长5米，以人手缝制，比婚纱的裙摆更长。梅根的妆容亦以简约为主，盘起长发，衬上玛丽皇后的皇冠。

梅根抵达婚礼现场

花童

和之前的猜测相同，梅根独自走进了教堂，并未有母亲陪伴，坚强自信的她展现了当代独立女性的风范。

梅根步入教堂

进入教堂后，由于父亲的缺席，由查尔斯亲王挽着新娘，走上婚礼红毯，并将她亲手交给哈里王子。展现了王室的融洽与对梅根的欢迎。

十二点整，典礼正式开始。

新人在主教的主持下互相宣读誓词。

哈里王子与梅根

哈里王子与梅根

伊丽莎白女王与菲利普亲王在现场见证了这一幸福时刻。

伊丽莎白女王与菲利普亲王

哈里王子流下了幸福的泪水。

哈里王子与梅根

在哈里和梅根的婚礼誓词中，将不再出现妻子向丈夫宣誓“遵从”（Obey），取而代之的是梅根与哈里王子互相说“I will”。作为一名女权主义者，这也是此次婚礼的一大亮点。

这一对新人笑得很开心。

哈里王子与梅根

在座的埃尔顿·约翰爵士与大卫·贝克汉姆都露出了会心的微笑。

埃尔顿·约翰爵士 大卫·贝克汉姆

两人在众人的见证中，交换爱情的信物。

哈里王子与梅根

梅根的结婚戒指用由英女王提供、稀有的威尔斯黄金（Welsh gold）打造，这一传统已经延续88年。

结婚戒指

梅根深情凝望丈夫。

梅根

36岁的Meghan在婚礼上所佩戴的钻冕，来自伊丽莎白女皇的藏品。 这款掐丝白金钻冕制作于1932年，曾属于玛丽皇后，也由玛格丽特公主佩戴过。

为了凸显华美的钻冕，梅根选择了较为素雅的Galanterie de Cartier耳环和Reflection de Cartier系列手链。

梅根在婚礼上选择的珠宝搭配

教堂仪式结束，这一对新人在众人的祝福声中走出教堂，登上敞篷马车环绕温莎堡，并与众人挥手致意。

环绕路线图

马车

马车

“与众不同”的王室婚礼

一：不邀请政要

此次哈里王子大婚，美国总统特朗普和英国首相特蕾莎·梅都未收到婚礼邀请函。

不请政要，却邀请了超过2000名公众前来温莎城堡的婚礼现场见证这场王室婚礼。包括1200名来自英国各地不同年龄和背景的“公众人物”。其中包括年仅12岁的阿梅莉娅·汤普森，她是2017年5月在曼彻斯特音乐厅自杀式爆炸案的幸存者。

除了公众人物外，被邀请观礼的还有200名慈善组织成员，温莎当地社区的610名市民、附近学校的100名学生和为王室服务的530名员工也被邀请。

二：致敬戴安娜

哈里王子给未婚妻的订婚戒指上有两颗小钻石，来自母亲戴妃的首饰。哈里王子曾说这样设计是，“为了确保她和我们一起踏上这段狂热的旅程”。

梅根的订婚戒指，其中两颗衬托主石的钻石来自于哈里王子母亲戴安娜王妃的收藏

此外，哈里选择用白色的花园玫瑰和其他花朵一起装饰教堂，因为白玫瑰是戴安娜王妃的最爱。

白玫瑰 教堂

哈里还邀请了母亲家族的亲戚，包括戴安娜的弟弟，以及她的两个姐姐，来参加婚礼。哈里王子也同样把戴安娜王妃的人道精神延续到了这场婚礼中。

三：婚礼礼物做慈善

哈里王子梅根宣布，婚礼“重感情不重物质”：不要“份子钱”和礼物，全用来做慈善。

他们请任何希望送给他们结婚礼物的人，考虑将礼物捐赠给多个指定的慈善机构。

两人亲手选出了7个慈善团体，代表他们热衷的各项议题，包括女性赋权、艾滋病和儿童福祉等。参加婚礼的宾客届时也可选择送礼物或捐款。

不过，哈里王子不是第一位这么做的王室成员。他的哥哥威廉王子和嫂子凯特王妃在2011年结婚时同样呼吁公众捐款。两人选了26家位于加拿大、澳大利亚、新西兰及英国的慈善机构，最终募得超过100万英磅善款。

四：不设伴娘

新娘梅根这次破天荒地不设伴娘，据梅根所述，她的好朋友太多，她不希望从中挑选出一个而冷落了其他人。

所有伴娘與男花童均為兒童，最小的2岁，最大的7岁，3岁的夏洛特公主也在其中。

夏洛特公主

五：新娘单独走红毯

新娘梅根要求自己走一段红毯，查尔斯亲王只陪她走最后一段。然后亲手把她交给哈里王子，这在英国皇家婚礼的历史上是头一次。

六：“春光明媚”的婚礼蛋糕

此次的皇室蛋糕，也与十分特别，延续了英国皇室热爱水果蛋糕的“传统”。200颗阿玛菲柠檬，500颗来自萨福克县的有机鸡蛋，20公斤黄油，20公斤面粉，20公斤白糖，以及10瓶来自英国皇家室私人宅府桑德灵厄姆府所酿制的接骨木花酒。

好几大箱的柠檬

正在做蛋糕

这种种的“不同寻常”，不仅使这场婚礼十分独特，也让外媒对这位王妃另眼相看，并称她为“当今独立女性的杰出代表”。

非典型的童话故事

哈里王子与梅根相识前，两人大大小小的绯闻从未间断过。

新郎哈里王子曾被称作“管不住的温莎家老二”，年轻时出过大大小小不少花边新闻。

从杂货店店员到艾玛·沃特森的推特澄清，真真假假的绯闻接近数十段。

哈里王子的“绯闻女友”们，最右为梅根

此次哈里王子与梅根大婚，哈里的第一任女友Chelsy Davy获邀出席婚礼，身穿蓝色礼服。二人从2004年至2011年长达7年时间分分合合，最终还是选择了分开。

出席婚礼的Chelsy Davy

Cressida Bonas（左），哈里王子另一位前任女友，同样出现在大婚现场，她与哈里王子从2012年开始交往，至2014年结束。

出席婚礼的Cressida Bonas

新娘梅根则被称“很早就开始研究如何和男人约会的秘密”的人，比如：第一次和男人约会不要和他们亲密；不要主动和男人说话。

她在与每一位男人约会的时候，都会考量是否是适合她的结婚对象，甚至会预测结婚后十年内的生活会是如何。梅根希望在拥有家庭生活的同时，也可以成为对方的合作伙伴。

梅根的“绯闻男友”们，最右为哈里王子

这样看来，哈里王子和她再合适不过了。

也因如此，英国广播公司（BBC）形容，这对全世界最著名的80后都是“有历史的人”。

自从2016年7月开始约会，两人就颇有冲着结婚去的架势。

梅根与哈里王子

2016年11月，哈里王子发表了一篇皇室宣言，正式宣布了梅根“王子女友”的身份，梅根也成为哈里王子首个公开的女友，此外，他还男友力MAX地表示，希望媒体能给两人足够的私人空间。

声明

在声明中，哈里王子谴责了媒体对自己婚讯女友的报道充满性别和种族歧视，并表示担心梅根的安全，对于无法保护她而感到失望。

这一封皇室宣言使两人的关系迈上了新的台阶。

此后，两人每次的出现都变成了撒狗粮。

2016年12月，两人共度圣诞节，并且一起去买了圣诞树。店员称，哈里只用30分钟就买好了树，他和梅根手拉手离开，另一手抱着圣诞树，应该是自己开车把树送回距这儿约两英里的肯辛顿宫。

2017年3月，哈里王子与梅根一同出席了友人在牙买加的婚礼，并在其后的一段时间里留在牙买加度假。

梅根与哈里王子

2017年5月，两人首次共同出席活动。

哈里王子参加了在英国艾斯克赛马场举办的奥迪挑战赛，梅根现身为男友加油助威，两人被拍到拥吻。

梅根与哈里王子

2017年5月，凯特王妃的妹妹Pippa Middleton大婚，梅根虽然没有出席仪式，但却和哈里王子一同出现在了婚礼接待所。

2017年8月，哈里王子为女友梅根两人共同飞往南非，为梅根庆生。

梅根与哈里王子

2017年9月，《名利场》采访梅根。

梅根

梅根首次描述了自己和哈里王子的爱情故事。

梅根称：

“恋情曝光对我来说的确是个挑战，但是身边的人都很支持我，当然还有男朋友的支持，让我觉得一切都变得不那么难了。我们只是两个幸福爱着对方的人，只要亲近的人都知道我的为人，而所有其他的——都是噪音。”

“We're a couple。”

“We're in love。”

2017年11月，两人开始同居，梅根在结束拍摄后搬到了伦敦。

2017年11月27号早10点，哈里王子所居住的肯辛顿宫在推特上发表了两人订婚的消息。

随后英国首相梅姨发文庆贺

梅姨 Twitter

兴奋的哈里王子也发了推特，据说求婚是在梅森正在烤鸡的时候发生的。

哈里王子 Twitter

两人在宣布订婚后甜蜜同框。

宣布订婚后甜蜜同框

英女王伊丽莎白二世（Her Majesty Queen Elizabeth II）亲自签署的“准婚证”

同年圣诞节，梅根打破了英国皇室传统，成为了首位与英国女王共度圣诞的“准王室成员”。除了同皇室成员一同进餐外，梅根还与他们一同参加了特殊的教堂服务活动。

哈里王子与梅根

2018年2月，哈里王子与梅根，加入了威廉王子和凯特发起皇家基金会论坛的联合活动。

哈里王子与梅根

2018年4月，哈里王子正式邀请哥哥威廉王子成为他的伴郎。而威廉王子本人也正式回应，自己很荣幸被邀请。

英国皇室婚礼——过往篇

此次哈里王子与梅根大婚，是在2011年威廉王子与凯特的婚礼后，时隔七年，英国王室迎来的全球瞩目的盛大婚礼。

虽然哈里王子与梅根都是自由洒脱的个性，但面对这场多年来英国最大的皇室婚礼，还是会沿袭部分古老的英国皇室婚嫁仪式和传统。

事实上，从二战之后英国王室的婚礼已经成为了英国的一张文化名片，它代表着英国皇室。

让我们一起了解一下战后几次英国王室成员的婚礼盛况。

1947年：2亿人收听现场直播的皇家婚礼

1947年11月20日，21岁英女王伊丽莎白二世与26岁的菲利普亲王举办了皇家世纪婚礼。

全世界超过2亿人通过广播，收听了现场直播。盛大的婚礼庆典吸引了全世界的目光，人们纷纷涌入电影院观看这场世纪婚礼的影片，还有10000多封贺电发给了这对幸福的皇室夫妇。

伊丽莎白二世与菲利普亲王

这对迷人而年轻的皇室伉俪，为二战之后满目疮痍的世界带来了无可替代的信心。

伊丽莎白二世与菲利普亲王

据说早在1939年，伊丽莎白就对菲利普一见钟情了。两人经历重重考验，菲利普甚至还为她放弃了希腊王位继承权。

两人跨越一生的爱情。

伊丽莎白二世与菲利普亲王

伊丽莎白二世与菲利普亲王

1981年：“fairytale wedding”童话般的婚礼

1981年7月29号，伊丽莎白的长子，英国王储查尔斯王子迎娶戴安娜王妃，这场被称为“世纪婚礼”的盛典，也被外媒称作“fairytale wedding”，为“童话般的婚礼”。

查尔斯王子比戴安娜大了整整12岁。除此之外，这也是英国皇室300多年来，第一位英国王储和英国贵族小姐结婚。

查尔斯王子迎娶戴安娜王妃

戴安娜王妃身穿裙摆上缀满细碎的水晶和珍珠的长裙婚纱，真是雍容华贵，美不胜收！据说光是婚纱上缀着的珍珠就价值9000英镑。

戴安娜王妃

经典的阳台之吻

这场世纪婚礼是在一片欢呼声中进行的。

英国广播公司用33种语言向世界转播了婚礼的盛况。在王家车队行经的白金汉宫到圣保罗教堂长达3.2公里的街道上，聚集了观礼和看热闹的人群，达100万人之多。

仪式上，英国女王夫妇、查尔斯王子、戴安娜王妃乘坐传统装饰的的王家马车，由骑着高头骏马、身穿红色武士服装的王室卫队护送，戴安娜穿着精美的乳白色塔夫绸拖地长裙，裙摆长达8米，婚纱上镶有1万多颗手工缝制的珍珠，婚礼上的蛋糕有27个。

婚礼当天，应邀来伦敦观礼的外国皇室人员、政府代表、外交使节多达2500人。

这场婚礼总花费约为3000万英镑。被称为“奢华之最”

1986年：与平民的婚礼

伊丽莎白二世的第二个儿子，安德鲁王子，在1986年7月23日和平民女子莎拉举行了婚礼。据称当时有10万英国人涌上威斯墩斯特大教堂外的伦敦街道，观看安德鲁夫妇婚礼。

安德鲁夫妇婚礼

2005年：最低调的王室婚礼

2005年，在与戴安娜离婚近10年后，查尔斯王子与多年的情妇卡米拉在市政厅低调结为连理。

之后举行英国国教仪式，在温莎城堡接受圣乔治礼拜堂赐福。

两人婚礼与20年前查尔斯迎娶黛安娜时的轰动场面不可同日而语。

再婚的查尔斯和卡米拉均在前一段婚姻中出轨，两人在忏悔过去种种罪过和邪恶后，公开誓言彼此绝对忠贞不渝。

当时56岁的查尔斯和57岁的卡米拉在伦敦西郊的17世纪建筑温莎市政厅，互换誓言。随后在附近的温莎古堡举行赐福仪式及婚宴。

但相较于查尔斯在圣保罗大教堂内与黛安娜完婚时伦敦60万人的衷心祝福，显得寒酸许多。当时的调查显示，有2/3的英国民众不看好这一对。

查尔斯和卡米拉

2011年：创下四个吉尼斯世界纪录的婚礼

2011年4月29日，威廉王子与凯特王妃的婚礼在伦敦的威斯敏斯特教堂举行。包括多国王室成员在内的1900多名来宾现场见证了这对新人的幸福时刻。威廉王子和凯特当天与伴郎伴娘以及花4名花童现身白金汉宫阳台；白金汉宫周边聚集约百万人观看婚礼。

威廉王子与凯特王妃

温莎家族”三代人的婚姻都备受瞩目，但就规模而言，威廉王子与凯特王妃的婚礼才是最受瞩目的“世纪婚礼”。

这场婚礼创下了四个吉尼斯世界纪录：

电视观众最多的婚礼、网络搜索最热的婚礼、蛋糕最贵的婚礼、最盈利的婚礼。

婚礼结束之后，威廉王子与米德尔顿王妃在查尔斯王子、伊丽莎白女王等人的陪同下，乘坐马车来到白金汉宫，一对新人手牵手走上白金汉宫阳台，在无数民众的注视下，献出了“世纪之吻”。随后，三架来自英国皇家空军的不列颠战役纪念飞行表演战机——一架兰卡斯特式飞机，一架“喷火”式战斗机，以及一架“飓风”战斗机。由两架“台风”战斗机和两架“飓风 GR4”战斗机引领，组成方阵，呼啸飞过白金汉宫。有外电报道，这场婚礼是英国皇室三十年以来举行的规模最大、耗资最多、场面最壮观的婚礼。

著名的“世纪之吻”

凯特王妃的婚纱在当时是一大亮点。婚礼之前，新娘凯特-米德尔顿婚纱的庐山真面一直是“最高机密”，而在当天，新娘的婚纱也最终揭晓。据英国媒体报道，凯特所穿的婚纱以象牙色缎子为面料，饰以花边和珍珠纽扣，裙裾长3米多。该婚纱由亚历山大-麦昆（Alexander McQueen）的创意总监莎拉-巴顿（Sarah Burton）设计。而婚戒的材料是传统而产量稀少的威尔士黄金，由英女王所赠。