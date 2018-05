这位男士 你还差一个又帅又能装的托特包

导语:相对于女生,还是有一部分男生出门不习惯带包包。也许是觉得太过于累赘,或者是没有什么值得选择的款式,很多男生还是会把一堆杂物随便塞进身上的各种口袋,结果搞得全身的口袋鼓鼓囊囊的,给人很不利索的感觉。(来源:TOP男装)

不想背一个像龟壳一样的双肩包,又不想让腰包搞得自己好像是站前广场的售票员,那不妨试试简单又实用的托特包吧!

如果你还是固执地认为托特包是女生专属的话,那你就out了。托特包可是个男女通杀的宝贝。相比较于公文包,托特包显得不会太过于正式,就算不是通勤日带出去也可以显得很休闲;而与超级能装的双肩背包相比,一个大小合适的托特包又能很好地帮你收纳日常所需,解放你的口袋和双手。

按照国际惯例,我们还是先来看看托特包的故事吧~

托特包是 Tote Bag 的翻译,tote 在英文里有着“携带,负担”的含义。而让人大跌眼镜的是,托特包的前身竟来源于上世纪40年代用来装冰块的冰块包——Ice bag!直到上世纪60年代,有个叫L.L.BEAN 的大哥才推出了托特包的鼻祖——boat and tote bag ,主要目的是方便当时热爱户外活动的人士使用的。

但是由于boat and tote bag 的把手太短,只能提不能背,因此又诞生了可供肩背的 New boat and tote bag ,使得收纳与携带变得更加方便。

托特包最经典的设计是重身帆布面料,形状方形,并且带有拱形提手。

从某些角度来看,托特包包身容量大,出行便携,材质又轻盈,很适合做大型手提袋或者是购物袋。而可能也是因为这样,才让一些男同学觉得背着帆布材质的托特包一点都不man。

但是话说回来,并不是所有的托特包都等于超市环保袋,经过长时间的发展和演变,托特包不管是材质还是设计风格都已经变得越来越丰富,甚至逐渐成为了时尚爱好者的心水单品。

就外观和实用性而言,男性在选择托特包的时候,多建议以帆布,和皮质为主。在款式的选择上,最踩雷的就是硕大的LOGO和带着长背带的款式了——硕大醒目的LOGO印在包上很容易让你的包看起来就像是楼下超市的购物袋;而那种有着累赘长肩带的托特包,如果肩带都拆不了的话还是放弃吧。当然了,如果你愿意挑战一下新鲜事物的话,可以尝试一下今年大火起来的PVC材质托特包。

下面又到了安利时间——让我们看看有什么值得选购的托特包吧!

FILSON

FILSON是来自美国华盛顿的经典包袋品牌,成立于1897年。经过一百多年的发展与沉淀,FILSON现在除了各种包袋产品,还推出了户外服饰产品,风格大致偏向硬朗帅气。作为FILSON的经典畅销产品,他们家的托特包多是用22oz的超高磅数纯棉帆布与高级植鞣马鞍皮革和五金配件进行制作,很大程度上地保留了传统的设计与制作风格。

这款托特包的设计兼顾了简约和实用性。不仅有防水耐磨的织物表面搭配马鞍级皮革肩带,底部更是采用了独家承重的加固底座设计,日常生活使用的基本要求都能得到很好地满足。

▲ 经典畅销款托特包11070260

相比于260,261还更贴心的设置了包身拉链,收纳方便,更不怕丢三落四。同时,轻巧的包身尺寸更是符合了标准航空公司的便携行李尺寸标准,这对于整天需要飞来飞去的朋友来说无疑是个好消息。

▲ 经典畅销款托特包11070261

如果喜欢提着大一点托特包的朋友,不妨看看下面这款391了。整个包的设计非常简单粗暴,特别加宽的皮质肩带提握舒适,标配的是顶级密实的拉链和防潮面料制成的包身,尽显极简实用主义。

▲ FILSON 经典款托特包11070391

浅绿POLO搭配修身牛仔长裤,穿出了一丝小清新的味道;卡其棕的FILSON更为造型注入了几分硬朗。

穿全身工装怎么能不搭FILSON?低调的大地色系让整个造型瞬间充满超man的荷尔蒙气息。

宽松的牛仔和灰绿的工装裤穿出了浓厚的古着感,小哥指着手上的FILSON告诉我,他想做这条街最有味道的男人。

L.L.BEAN

说到托特包,怎么能不提一下托特包的鼻祖品牌——L.L.BEAN 呢?

L.L.BEAN始创于1921年,创始人L.L.BEAN就是一个热爱户外运动的人,因此,这个品牌的产品多为户外运动爱好者量身打造。一开始公司只售卖单一的狩猎鞋产品,后来逐渐发展壮大,产品涉及鞋履,服装,枪支,帐篷等。

大约在上世纪40年代后,L.L.BEAN推出了以冰块袋为原型的托特包。在不断改良和发展的过程中,L.L.BEAN的帆布托特包也逐渐得到认可和好评,现在已经成为经典托特包的代表品牌之一。

以冰块包为原型的boat & tote 是L.L.BEAN家最畅销的托特包之一。重型24盎司棉帆布面料搭配宽度适中的彩色肩带,不仅带来轻松而又简约的时尚感,更可承受最重500磅的重量。

▲ L.L.BEAN boat&tote open-top

▲ L.L.BEAN的boat & tote 也出了带拉链的款式

下面这款畅销的托特包更配备了卡其色的打蜡帆布,与军绿色的包带拼接更显得帅气。33L的容量不大不小刚刚好,也算是一个挺能装的家伙。

作为户外活动产品世家的L.L.BEAN怎么会错过开发狩猎包的机会呢?简单粗暴的命名为“狩猎托特包”就说明了这款包是有多坚不可摧——聚酯外壳材质与热塑性防水涂层完美结合,所以哪怕真的是去打猎也不用担心爱包受伤。

▲ L.L.BEAN hunter‘s tote bag

条纹开衫加工装裤搭出了悠闲的微盐系感,来一款迷彩狩猎包,瞬间把硬朗的气息提了两个度。

也许你只想要简简单单的生活,比如皮鞋配牛仔裤,白衬衫配白托特包。

白底黑肩带的托特包不会看起来那么单调,尤其是当你穿了一身白还要去上班的时候。

Yoshida Porter

YoshidaPorter是来自日本的经典包袋品牌。1935年,吉田吉藏在东京成立吉田鞄制作所,1951年才正式改组为吉田株式会社。此后,由Yoshida &Co。生产的包包一律称为“吉田包”,Porter包成为了品牌的主力产品。在上个世纪90年代,吉田包更是因为木村拓哉在影视剧里的“带货”而火得一塌糊涂。

YoshidaPorter的托特包最经典的就HEAT了。这款托特包选用优质尼龙材料和防水布制成,配合经典的托特包造型,使得这款包包轻松成为你坚不可摧的百搭单品,没有之一。

▲ Yoshida Porter 经典HEAT托特包

虽然吉田包的部分经典托特包款已经停售,但是新的托特包产品无论是材质还是设计都依旧很有看头。比如这款托特包就采用了防水防油的处理工艺,极具军事风的设计风格更带来率性的造型感。而哑光的金属原件和纯黑的高档牛皮又给人逼格满满的感觉。

▲ YoshidaPorter 牛皮托特包

这款尼龙托特包延续了吉野家一贯简约实用的设计风格,采用优质防水材质制成,搭配黑底白线的朴素装饰,使得整个包包低调而又不失个性。